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Bioznalac : časopis učeničkih istraživanja iz biologije , Vol. 12 , 2026.

  • Datum izdavanja: 15.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj vodikovog peroksida na klijanje špinata i blitve (str. 1-10)

Bruno Domović, Adam Duž
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 541kb
Proljetna flora urbanih i šumskih staništa našeg grada (str. 11-24)

Vito Majić, Maja Ožanić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1042kb
Ljekovite biljke – prijatelji ili neprijatelji povrtnim kulturama (str. 25-37)

Marija Perak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1021kb
Utjecaj energetskih pića na rast i razvoj bakterije Escherichia coli (str. 38-46)

Davor Sabol
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1205kb
Utjecaj različitih količina mikroplastike na rast vodene leće (Lemna minor L.) (str. 47-52)

Klara Šorša, Lucija Lovrić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 881kb
Utjecaj solnog stresa na količinu klorofila u listu graha (str. 53-61)

Dorothy Ward
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 655kb
Protukarijesni učinak žvakaćih guma sa ksilitolom i glukoznim šećerom na pH i količinu sline (str. 62-72)

Dora Đurkan, Marta Likić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 621kb
Postoji li utjecaj gorenja plastike na zdravlje našeg okoliša (str. 73-85)

Anastazija Gubina
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1554kb
Zalogaj koji se pamti (str. 86-93)

Nika Janković, Greta Voldin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 213kb
Deklaracija i kvaliteta kestenova meda (str. 94-104)

Dora Kern, Kaja Perica
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1135kb
Bioplastika kao rješenje za održivu budućnost (str. 105-114)

Marta Miketa
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1902kb
Utjecaj intenziteta svjetlosti na gustoću puči i razvoj listova zlatnog puzavca (str. 115-123)

Leona Ralić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 838kb
Alergijski potencijal urbane invazivne flore grada Požege (str. 124-130)

Patrik Zima
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1127kb
Ispitivanje genotoksičnosti i citotoksičnosti fotopolimerske smole (str. 131-142)

Andrej Bartulin, Antonio Matej Gverić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1230kb
Utjecaj glikemijskog indeksa obroka na sitost i kognitivne sposobnosti učenika (str. 143-157)

Lili Bračić, Emilia Ćurapov
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1510kb
In vitro utjecaj kofeina na kolonijalni rast odabranih sojeva probiotskih bakterija (str. 158-167)

Frano Lovrić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 954kb
Može li nepravilno odlaganje lijekova imati negativan utjecaj na biljke? (str. 168-178)

Vita Vadlja, Eva Radiković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1014kb
Fiziološke reakcije na atraktivna lica (str. 179-190)

Nora Burić, Dora Matejčić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3056kb
Utjecaj UV-zračenja na dostupnost peptidnih veza u kolagenu (str. 191-200)

Matko Celić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 821kb
Analiza fizikalno-kemijskih svojstava i mikrobiološkog sastava vode na otoku Visu (str. 201-214)

Ava Grace Mandić Macneill, Petar Vojković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2317kb
Utjecaj duhanskog dima na oralni mikrobiom (str. 215-222)

Noa Petak, Marko Tatarović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 731kb
Ispitivanje razlika u citotoksičnom i genotoksičnom djelovanju sintetičkih i prirodnih boja za kosu metodom Allium-testa (str. 223-233)

Franka Atlija, Kaja Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 761kb
Utjecaj različitih frekvencija zvuka na rast i klijanje biljke graha (str. 234-240)

Nika Baričić, Marina Margetić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 765kb
Usporedba redukcijske snage i bioloških učinaka biljnih ekstrakata u ROS-ovisnim procesima (str. 241-254)

Anton Ladović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1304kb
Mužjaci bez očeva i sinova: morfometrijska analiza asimetrije prednjih krila i glave papirnih osa roda Polistes (str. 255-264)

Sara Polašek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 689kb
Kvaliteta morske vode i školjkaša kao pokazatelj promjena morskog ekosustava u omiškoj gradskoj luci (str. 265-275)

Josip Ćatipović, Rina Knezović, Tonka Stanić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1356kb
U potrazi za zaštićenom florom (str. 276-286)

Nela Benjak, Edna Kapetanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2507kb
Zelena baština bana Josipa Jelačića (str. 287-295)

Julia Berger, Leona Ralić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2206kb
Analiza i usporedba sastojaka žirova dviju vrsta hrasta (str. 296-302)

Greta Drakšić, Elena Kiseljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 713kb
Svilena krila (str. 303-315)

Mila Gržetić, Ana Ivetić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 410kb
Utjecaj broja gnijezda i ponašanje vrana na suživot s ljudima (str. 316-323)

Mia Sesar
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1543kb
Istina ili mit: kućni pripravci za čišćenje i UV zaštitu (str. 324-333)

Sara Polašek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 424kb
Utjecaj različitih čimbenika na klijavost i rast boba (Vicia faba L.) (str. 334-342)

Eva Čakanić, Petra Ćurković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1761kb
Koliki broj bakterija sadrže spužve i krpe za brisanje školske ploče? (str. 343-349)

Karlo Kabalin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 810kb

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