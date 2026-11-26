Southeastern European Medical Journal : SEEMEDJ , Vol. 10 No. S2, 2026.
- Datum izdavanja: 26.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Barbara Barun
Sažetak sa skupa
Nikolina Bašić Jukić
Sažetak sa skupa
Vanja Bašić Kes
Sažetak sa skupa
Ivana Bašić, Ivana Šušak Sporiš, Zrinka Čolak Romić, Lejla Ćorić, Davor Sporiš, Silvio Bašić
Sažetak sa skupa
Goran Batinjan
Sažetak sa skupa
Zdenko Boras
Sažetak sa skupa
Marijana Bosnar Puretić
Sažetak sa skupa
Andreja Bujan Kovač
Sažetak sa skupa
Zrinka Čolak Romić, Ivana Šušak Sporiš, Lejla Ćorić, Ivana Bašić, Davor Sporiš, Silvio Bašić
Sažetak sa skupa
Mirjana Čubra
Sažetak sa skupa
Ksenija Ćurić
Sažetak sa skupa
Dunja Degmečić
Sažetak sa skupa
Sijana Demirović, Linda Lušić Kalcina, Ivana Pavlinac Dodig, Renata Pecotić, Maja Valić, Natalija Ivković, Zoran Đogaš
Sažetak sa skupa
Latica Friedrich
Sažetak sa skupa
Romana Gjergja Juraški
Sažetak sa skupa
Mirjana Grebenar Čerkez
Sažetak sa skupa
Ivana Huljev Šipoš
Sažetak sa skupa
Davor Jančuljak
Sažetak sa skupa
Stjepan Jurić, Jelena Šarić Jurić
Sažetak sa skupa
Ivan Kopitović
Sažetak sa skupa
Jasna Kraljević Kos
Sažetak sa skupa
Ines Kunić Brlečić, Ivana Marušić Krnic, Romana Gjergja Juraški
Sažetak sa skupa
Josip Lesko, Zoran Đogaš, Natalija Ivković
Sažetak sa skupa
Ivana Lešnjak, Lucija Pilih
Sažetak sa skupa
Branko Malojčić
Sažetak sa skupa
Mario Mihalj
Sažetak sa skupa
Jasminka Milas-Ahić
Sažetak sa skupa
Marina Mioč
Sažetak sa skupa
Tea Mirošević Zubonja
Sažetak sa skupa
Ivana Mitrović, Ksenija Pomper, Jelena Šarić Jurić, Mirjana Čubra, Marta Petek Vinković, Stjepan Jurić
Sažetak sa skupa
Ružica Palić Kramarić
Sažetak sa skupa
Ksenija Pandža, Damir Đorđijevski
Sažetak sa skupa
Ivana Pavlinac Dodig
Sažetak sa skupa
Vlasta Pekić, Ivana Mitrović, Jagoda Kragujević
Sažetak sa skupa
Anamarija Petek Erić, Ivan Erić
Sažetak sa skupa
Marta Petek Vinković
Sažetak sa skupa
Katarina Pisk
Sažetak sa skupa
Ksenija Pomper
Sažetak sa skupa
Zvonimir Popović
Sažetak sa skupa
Hrvoje Puretić
Sažetak sa skupa
Osman Sinanović
Sažetak sa skupa
Ana Sruk
Sažetak sa skupa
Jelena Šarić Jurić, Stjepan Jurić
Sažetak sa skupa
Gabrijela Šimunić
Sažetak sa skupa
Nikolina Šutija, Željka Pilipović
Sažetak sa skupa
Srđana Telarović
Sažetak sa skupa
Lejla Tišljar
Sažetak sa skupa
Maja Valić
Sažetak sa skupa
Domagoj Vidović
Sažetak sa skupa
Mirjana Vladetić
Sažetak sa skupa
Iris Zavoreo
Sažetak sa skupa
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