Matka : časopis za mlade matematičare , Vol. 34 No. 136, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marta Šenjug
Kratko priopćenje
Sanja Stilinović
Kratko priopćenje
Dragoljub Milošević, Alija Muminagić
Kratko priopćenje
Tomislav Pejković
Kratko priopćenje
Lovro Đerek
Kratko priopćenje
Sanja Janeš
Kratko priopćenje
Nikol Radović
Kratko priopćenje
Ruža Jeličić
Kratko priopćenje
Zlatko Lobor
Kratko priopćenje
Petar Mladinić
Kratko priopćenje
Ardoja Ornik
Kratko priopćenje
Nikol Radović
Kratko priopćenje
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