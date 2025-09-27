 Skoči na glavni sadržaj

Osijeker Sammelband = Osijek journal , Vol. Vol. 4 No. xx, 1954.

  • Datum izdavanja: 18.05.1954.
  • Objavljen na Hrčku: 27.09.2025.

Nalazište mlađeg željeznog doba s terena Osijeka (str. 7-18)

hrvatski pdf 11172kb
Funde aus der jüngeren Eisenzeit aus Osijek (str. 17-18)

Emil Spajić
Stručni rad

njemački pdf 1212kb
Najnoviji nalazi iz Dalja, značajnog arheološkog nalazišta (str. 19-31)

hrvatski pdf 12796kb
Die neusten Romischen funde aus Dalj bei Osijek (str. 31-31)

Danica Pinterović
Stručni rad

njemački pdf 640kb
Rimski novci nađeni u Osijeku (1949.-1954.) (str. 32-40)

hrvatski pdf 7311kb
Zusammenfassung (str. 40-40)

Ivo Mažuran
Stručni rad

njemački pdf 498kb
Ruševine Murse početkom 19. stoljeća (str. 41-50)

hrvatski pdf 8002kb
Die Ruinen des römischen Mursa am Anfang des 19. Jahrhunderts (str. 49-50)

Kamilo Firinger
Stručni rad

njemački pdf 1223kb
Povijest Našica (povodom iskapanja 1953. i 1954. godine) (str. 51-68)

hrvatski pdf 15531kb
Geschichtsübersicht des Ortes Našice (str. 68-68)

Danica Pinterović
Stručni rad

njemački pdf 829kb
Narodno kazališe na oslobođenom teritoriju Slavonije (1942. do 1945.) (str. 69-74)

hrvatski pdf 6979kb
Das Theater am befreiten Gebiete Slavoniens (1942 bis 1945) (str. 73-74)

Emil Spajić
Stručni rad

njemački pdf 1489kb
Etnografske karakteristike hrvatskih sela u Baranji (Prethodni izvještaj) (str. 75-90)

hrvatski pdf 17304kb
Ethnographische Eigenheiten der kroatischen Dörfer in der Baranja (str. 90-90)

Danica Pinterović
Stručni rad

njemački pdf 804kb
Obrada kudjelje u baranjskim selima (str. 91-104)

hrvatski pdf 13585kb
Zusammenfassung (str. 103-104)

Zdenka Lechner
Stručni rad

njemački pdf 1727kb
Stodvadesetpet godina štamparske djelatnosti u Osijeku (1748.-1873.) (str. 105-140)

hrvatski pdf 28902kb
Hundertfünfundzwanzig Jahre Buchdruckertätigkeit in Osijek (1748-1873) (str. 139-140)

Marija Malbaša
Stručni rad

njemački pdf 1362kb
Kameni križ (str. 141-144)

hrvatski pdf 4132kb
Das >>Steinerne Kreuz<< (str. 144-144)

Blaž Misita-Katušić
Stručni rad

njemački pdf 841kb
Egipatska figurica nađena u Osijeku (str. 147-148)

hrvatski pdf 1563kb
Le ŝauapti de Mursa-Osijek (str. 148-148)

Ivica Degmedžić
Stručni rad

francuski pdf 684kb
Ponovno otkriće rimske ceste preko baranjskih dravskih močvara kod Osijeka (str. 148-152)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 841kb
Talijanski prijevod opisa sigetske katastrofe iz g. 1570. (str. 152-155)

Marija Malbaša
Stručni rad

hrvatski pdf 3073kb
Hrvatski urbar sela Kačfalu u Baranji iz g. 1767. (str. 155-157)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 2261kb
Švicarsko-francusko podrijetlo prve osječke tiskarske porodice? (str. 157-160)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 3118kb
Madžarska grana Divalda (str. 160-161)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 1686kb
Kuća porodice Kragujević u Osijeku (str. 161-164)

B Katušić
Stručni rad

hrvatski pdf 3618kb
Posljednje vodenice (str. 164-166)

J Gojković
Stručni rad

hrvatski pdf 1943kb
Državna arhivska ustanova u Osijeku (str. 166-167)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 1286kb
Galerija slika u Osijeku (str. 167-168)

J Gojković
Stručni rad

hrvatski pdf 1413kb
Bilješke o etnografskom radu u Osijeku (str. 168-169)

Zdenka Lechner
Stručni rad

hrvatski pdf 1394kb
Iskapanja i arheološki nalazi na terenu Osijeka i njegove okolice od 16. X. 1948. do kraja 1954. g. (iz muzejskog dnevnika) (str. 169-173)

Danica Pinterović
Stručni rad

hrvatski pdf 4358kb

