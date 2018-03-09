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Polytechnic and design, Vol.4 No.3

Polytechnic and design,Vol.4 No.3
Datum izdavanja: Prosinac 2016.

Objavljen na Hrčku: 09.03.2018.
Sadržaj Puni tekst
MEDICINE – A PROMISING AREA FOR THE DEPLOYMENT OF ROBOTICS  
MEDICINA - PERSPEKTIVNO PODRUČJE PRIMJENE ROBOTIKE (str.208-224) hrvatskipdf 9 MB
Gojko Nikolić
Pregledni rad 		 
CYLINDRICAL SEGMENT OF WIRING AS A COMPONENT OF ELECTROMAGNETIC MODEL  
CILINDRIČNI SEGMENTI VODIČA KAO SASTAVNICE ELEKTROMAGNETSKOG MODELA (str.225-231) hrvatskipdf 2 MB
Zdenko Balaž
Izvorni znanstveni članak 		 
BOOST CONVERTER STEADY-STATE DEPENDANCE ON SWITCHING FREQUENCY  
OVISNOST USTALJENIH STANJA UZLAZNOG PRETVARAČA O SKLOPNOJ FREKVENCIJI (str.232-237) hrvatskipdf 2 MB
Željko Stojanović, Igor Božić, Marko Miletić
Stručni rad 		 
ENROLMENT MOTIVATIONS OF POTENTIAL STUDENTS AT THE ZAGREB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (TVZ) AND THEIR SATISFACTION WITH PREPARATIONS FOR THE STATE GRADUATION EXAM IN MATHEMATICS  
MOTIVI ZA STUDIJ POTENCIJALNIH STUDENATA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU I NJIHOVO ZADOVOLJSTVO SUDJELOVANJEM U PRIPREMAMA ZA MATURU IZ MATEMATIKE (str.252-256) hrvatskipdf 4 MB
Sanja Bračun
Stručni rad 		 
NEW POSSIBILITIES OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT WITHIN THE EU LOW CARBON STRATEGY  
NOVE MOGUĆNOSTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U OKRILJU NISKO UGLJIČNE STRATEGIJE EU (str.266-276) hrvatskipdf 3 MB
Stjepan Car, Vladimir Jelavić
Pregledni rad 		 
WETTING DURABILITY OF BLACK INKJET PRINTS  
POSTOJANOST NA MOČENJE CRNIH INKJET OTISAKA (str.289-299) hrvatskipdf 4 MB
Igor Majnarić, Marija Jakelić, Marko Morić, Blaž Sviličić, Damir Modrić, Nemanja Kašiković
Stručni rad 		 
TRANSFER OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGIES FROM MINE ACTION TO COUNTER IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES (C-IED) DOMAIN  
PRIJENOS ZNANJA I TEHNOLOGIJA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA U DOMENU BORBE PROTIV IMPROVIZIRANIH EKSPLOZIVNIH NAPRAVA (str.300-309) hrvatskipdf 4 MB
Milan Bajić, Tamara Ivelja
Pregledni rad 		 
THE POSSIBILITY OF USING THE INFRARED SPECTRUM IN THE DIGITAL FORENSICS  
PRIMJENA INFRACRVENOG SPEKTRA U DIGITALNOJ FORENZICI (str.310-315) hrvatskipdf 2 MB
Marinko Žagar
Izvorni znanstveni članak 		 
AN EXAMPLE OF INTRODUCING BYOD WAY OF DOING BUSINESS  
PRIMJER UVOĐENJA BYOD NAČINA POSLOVANJA (str.316-323) hrvatskipdf 2 MB
Dijana Liverić, Andrijana Ivančić, Ivan Pogarčić
Stručni rad 		 
SUSTAV ZA IZRADU ANDROID APLIKACIJE ZA KOMUNIKACIJU S MIKROUPRAVLJAČEM NAMIJENJEN STUDENTIMA (str.324-329)  
SMARTPHONE TO MICROCONTROLLER COMMUNICATION ANDROID FRAMEWORK FOR STUDENTS (str.324-329) engleskipdf 1 MB
Petar Zubak, Tomislav Novak, Stipe Predanić
Stručni rad 		 
MANIPULATOR ROUTING OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHM  
OPTIMIZACIJA PUTANJE MANIPULATORA PRIMJENOM GENETSKOG ALGORITMA (str.330-338) hrvatskipdf 2 MB
Hrvoje Rakić, Tomislav Brajković, Slobodan Obrenović
Izvorni znanstveni članak 		 
HIDDEN INFORMATION ON TEXTILE DESIGN FOR THE VISUAL AND INFRARED SPECTRUM  
SAKRIVENE INFORMACIJE NA TEKSTILU U DIZAJNU ZA VIZUALNI I INFRACRVENI SPEKTAR (str.339-344) hrvatskipdf 3 MB
Maja Matas, Jana Žiljak Vujić, Ana Hoić
Izvorni znanstveni članak 		 
CONNECTING TWO COMPANIES INTO VPN  
SPAJANJE DVIJU KOMPANIJA U VPN (str.345-350) hrvatskipdf 4 MB
Davor Ćulumović, Dubravko Žigman, Igor Mamuzić
Stručni rad 		 
CONVERSION OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE VEHICLE TO ELECTRIC VEHICLE  
KONVERZIJA AUTOMOBILA S MOTOROM S UNUTARNJIM IZGARANJEM U AUTOMOBIL S ELEKTRIČNIM MOTOROM (str.351-357) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Kontak, Ivor Marković, Tomislav Novak
Stručni rad 		 
SECURITY OF BIOMETRIC SECURITY SYSTEMS BASED ON FINGERPRINT AUTHENTICATION  
OTPORNOST AUTENTIFIKACIJE BIOMETRIJSKOM METODOM OTISKA PRSTA NA PROBIJANJE (str.358-369) hrvatskipdf 4 MB
Kristijan Pukšič, Marinko Žagar
Pregledni rad 		 
CLASSIFICATION AND PURPOSE DETERMINATION OF PERSONALIZED HANDWRITTEN FONTS  
KLASIFIKACIJA I ODREĐIVANJE NAMJENE INDIVIDUALIZIRANIH RUKOPISNIH FONTOVA (str.362-369) hrvatskipdf 3 MB
Darija Ćutić, Jonatan Pleško, Josip Ešegović
Stručni rad 		 
ESTABLISHMENT OF IT OPERATIONS CENTER  
USPOSTAVA NADZORNOG CENTRA INFORMATIČKOG SUSTAVA (str.370-375) hrvatskipdf 1 MB
Vladimir Vignjević, Dubravko Žigman
Stručni rad 		 
GLOBALNO TRŽIŠTE KNJIGA: TRANSFORMACIJA INDUSTRIJE KNJIGA I POSTINDUSTRIJSKO DRUŠTVO hrvatskipdf 1 MB
THE GLOBAL BOOK MARKET: A BOOK INDUSTRY TRANSFORMATION AND POST-INDUSTRIAL SOCIETY  
Joško Lozić
Izvorni znanstveni članak 		 
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