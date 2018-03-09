Polytechnic and design, Vol.4 No.3

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MEDICINE – A PROMISING AREA FOR THE DEPLOYMENT OF ROBOTICS
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MEDICINA - PERSPEKTIVNO PODRUČJE PRIMJENE ROBOTIKE
(str.208-224)
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Gojko Nikolić
Pregledni rad
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CYLINDRICAL SEGMENT OF WIRING AS A COMPONENT OF ELECTROMAGNETIC MODEL
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CILINDRIČNI SEGMENTI VODIČA KAO SASTAVNICE ELEKTROMAGNETSKOG MODELA
(str.225-231)
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Zdenko Balaž
Izvorni znanstveni članak
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BOOST CONVERTER STEADY-STATE DEPENDANCE ON SWITCHING FREQUENCY
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OVISNOST USTALJENIH STANJA UZLAZNOG PRETVARAČA O SKLOPNOJ FREKVENCIJI
(str.232-237)
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Željko Stojanović, Igor Božić, Marko Miletić
Stručni rad
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ENROLMENT MOTIVATIONS OF POTENTIAL STUDENTS AT THE ZAGREB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (TVZ) AND THEIR SATISFACTION WITH PREPARATIONS FOR THE STATE GRADUATION EXAM IN MATHEMATICS
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MOTIVI ZA STUDIJ POTENCIJALNIH STUDENATA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU I NJIHOVO ZADOVOLJSTVO SUDJELOVANJEM U PRIPREMAMA ZA MATURU IZ MATEMATIKE
(str.252-256)
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Sanja Bračun
Stručni rad
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NEW POSSIBILITIES OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT WITHIN THE EU LOW CARBON STRATEGY
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NOVE MOGUĆNOSTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U OKRILJU NISKO UGLJIČNE STRATEGIJE EU
(str.266-276)
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Stjepan Car, Vladimir Jelavić
Pregledni rad
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WETTING DURABILITY OF BLACK INKJET PRINTS
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POSTOJANOST NA MOČENJE CRNIH INKJET OTISAKA
(str.289-299)
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Igor Majnarić, Marija Jakelić, Marko Morić, Blaž Sviličić, Damir Modrić, Nemanja Kašiković
Stručni rad
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TRANSFER OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGIES FROM MINE ACTION TO COUNTER IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES (C-IED) DOMAIN
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PRIJENOS ZNANJA I TEHNOLOGIJA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA U DOMENU BORBE PROTIV IMPROVIZIRANIH EKSPLOZIVNIH NAPRAVA
(str.300-309)
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Milan Bajić, Tamara Ivelja
Pregledni rad
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THE POSSIBILITY OF USING THE INFRARED SPECTRUM IN THE DIGITAL FORENSICS
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PRIMJENA INFRACRVENOG SPEKTRA U DIGITALNOJ FORENZICI
(str.310-315)
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Marinko Žagar
Izvorni znanstveni članak
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AN EXAMPLE OF INTRODUCING BYOD WAY OF DOING BUSINESS
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PRIMJER UVOĐENJA BYOD NAČINA POSLOVANJA
(str.316-323)
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Dijana Liverić, Andrijana Ivančić, Ivan Pogarčić
Stručni rad
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SUSTAV ZA IZRADU ANDROID APLIKACIJE ZA KOMUNIKACIJU S MIKROUPRAVLJAČEM NAMIJENJEN STUDENTIMA
(str.324-329)
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SMARTPHONE TO MICROCONTROLLER COMMUNICATION ANDROID FRAMEWORK FOR STUDENTS
(str.324-329)
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Petar Zubak, Tomislav Novak, Stipe Predanić
Stručni rad
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MANIPULATOR ROUTING OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHM
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OPTIMIZACIJA PUTANJE MANIPULATORA PRIMJENOM GENETSKOG ALGORITMA
(str.330-338)
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Hrvoje Rakić, Tomislav Brajković, Slobodan Obrenović
Izvorni znanstveni članak
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HIDDEN INFORMATION ON TEXTILE DESIGN FOR THE VISUAL AND INFRARED SPECTRUM
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SAKRIVENE INFORMACIJE NA TEKSTILU U DIZAJNU ZA VIZUALNI I INFRACRVENI SPEKTAR
(str.339-344)
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Maja Matas, Jana Žiljak Vujić, Ana Hoić
Izvorni znanstveni članak
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CONNECTING TWO COMPANIES INTO VPN
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SPAJANJE DVIJU KOMPANIJA U VPN
(str.345-350)
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Davor Ćulumović, Dubravko Žigman, Igor Mamuzić
Stručni rad
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CONVERSION OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE VEHICLE TO ELECTRIC VEHICLE
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KONVERZIJA AUTOMOBILA S MOTOROM S UNUTARNJIM IZGARANJEM U AUTOMOBIL S ELEKTRIČNIM MOTOROM
(str.351-357)
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Ivan Kontak, Ivor Marković, Tomislav Novak
Stručni rad
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SECURITY OF BIOMETRIC SECURITY SYSTEMS BASED ON FINGERPRINT AUTHENTICATION
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OTPORNOST AUTENTIFIKACIJE BIOMETRIJSKOM METODOM OTISKA PRSTA NA PROBIJANJE
(str.358-369)
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Kristijan Pukšič, Marinko Žagar
Pregledni rad
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CLASSIFICATION AND PURPOSE DETERMINATION OF PERSONALIZED HANDWRITTEN FONTS
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KLASIFIKACIJA I ODREĐIVANJE NAMJENE INDIVIDUALIZIRANIH RUKOPISNIH FONTOVA
(str.362-369)
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Darija Ćutić, Jonatan Pleško, Josip Ešegović
Stručni rad
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ESTABLISHMENT OF IT OPERATIONS CENTER
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USPOSTAVA NADZORNOG CENTRA INFORMATIČKOG SUSTAVA
(str.370-375)
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Vladimir Vignjević, Dubravko Žigman
Stručni rad
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GLOBALNO TRŽIŠTE KNJIGA: TRANSFORMACIJA INDUSTRIJE KNJIGA I POSTINDUSTRIJSKO DRUŠTVO
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THE GLOBAL BOOK MARKET: A BOOK INDUSTRY TRANSFORMATION AND POST-INDUSTRIAL SOCIETY
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Joško Lozić
Izvorni znanstveni članak
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