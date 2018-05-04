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Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol.6 No.1

Datum izdavanja: Svibanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 04.05.2018.
Sadržaj Puni tekst
SOCIJALNO POŽELJNO ODGOVARANJE I VRIJEME LATENCIJE U KONTEKSTU SELEKCIJSKOGA POSTUPKA PRI ZAPOŠLJAVANJU (str.1-12) hrvatskipdf 131 KB
SOCIALLY DESIRABLE RESPONDING AND LATENCY TIME IN THE CONTEXT OF SELECTION PROCESS FOR EMPLOYMENT (str.1-12)  
Matej Fiškuš, Domagoj Švegar
Izvorni znanstveni članak 		 
KAKO MJERITI UMOR PILOTA? (str.13-22)  
HOW TO MEASURE FATIGUE AMONG PILOTS? (str.13-22) engleskipdf 88 KB
Andrej Jerman, Maja Meško
Izvorni znanstveni članak 		 
TREBA LI OPOREZIVATI KUPNJU NEKRETNINA U HRVATSKOJ? - STAV STANOVNIŠTVA (str.23-38) hrvatskipdf 158 KB
SHOULD REAL ESTATE PURCHASE BE TAXED IN CROATIA? - CITIZENS’ ATTITUDE (str.23-38)  
Božena Baljak, Helena Blažić, Ana Štambuk, Ivana Tomas Žiković, Vinko Zaninović
Izvorni znanstveni članak 		 
KULTURA OTVORENOG PRISTUPA I PRIHVAĆANJE OTVORENIH OBRAZOVNIH SADRŽAJA NA HRVATSKIM JAVNIM SVEUČILIŠTIMA (str.39-50)  
OPEN ACCESS CULTURE AND ACCEPTANCE OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN CROATIAN PUBLIC UNIVERSITIES (str.39-50) engleskipdf 121 KB
Elena Krelja Kurelović
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA TURISTIČKE TIJEKOVE – PRIMJER REPUBLIKE HRVATSKE (str.51-66) hrvatskipdf 178 KB
IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE FOR TOURISM FLOWS – A CASE OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.51-66)  
Zvonimira Šverko Grdić, Tatjana Špoljarić
Izvorni znanstveni članak 		 
ŠTO ČINI LJETNI ODMOR NEZABORAVNIM? EMPIRIJSKI DOKAZI IZ HRVATSKE (str.67-80)  
WHAT MAKES SUMMER VACATION EXPERIENCE MEMORABLE? AN EMPIRICAL STUDY FROM CROATIA (str.67-80) engleskipdf 134 KB
Dina Lončarić, Jasmina Dlačić, Marina Perišić Prodan
Izvorni znanstveni članak 		 
UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI: PRAKSA MEĐU HRVATSKIM TVRTKAMA (str.81-98)  
LIQUIDITY RISK MANAGEMENT: PRACTICE AMONG CROATIAN FIRMS (str.81-98) engleskipdf 182 KB
Goran Karanović, Bisera Karanović, Martina Gnjidić
Prethodno priopćenje 		 
KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI HRVATSKIH VISOKIH UČILIŠTA (str.99-112)  
THE USAGE OF SOCIAL MEDIA IN MARKETING COMMUNICATION OF CROATIAN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION (str.99-112) engleskipdf 161 KB
Ivana Jadrić, Sandra Kovačević
Prethodno priopćenje 		 
FILMSKA INDUSTRIJA KAO PROMOTOR TURISTIČKE DESTINACIJE ZA MLAĐU POPULACIJU (str.113-126) hrvatskipdf 138 KB
FILM INDUSTRY AS A PROMOTER OF THE TOURIST DESTINATION FOR THE YOUNGER POPULATION (str.113-126)  
Lidija Bagarić, Antonia Jelić, Dunja Meštrović
Prethodno priopćenje 		 
STRUKTURNE REFORME ZEMALJA CEE-A U TRANZICIJSKOM RAZDOBLJU – POUKE I ZAKLJUČCI (str.127-142) hrvatskipdf 159 KB
STRUCTURAL REFORMS AS GENERATORS OF FINANCIAL INTERMEDIATION PROCESS IN NEW EU MEMBER STATES (str.127-142)  
Bojana Olgić Draženović, Vesna Buterin, Denis Buterin
Prethodno priopćenje 		 
BANKE – SPECIFIKUM FINANCIJSKE INTERMEDIJACIJE (str.143-154) hrvatskipdf 103 KB
BANKS – THE SPECIFICITY OF FINANCIAL INTERMEDIATION (str.143-154)  
Goran Dobrojević, Davor Jagodić
Pregledni rad 		 
IZUZEĆA ZA VOZAČE I VOZILA – POSEBICE U ODNOSU NA PRIJEVOZ PUTNIKA NA LINIJSKIM VOŽNJAMA NA UDALJENOSTI DO 50 KILOMETARA (str.155-180) hrvatskipdf 176 KB
EXEMPTIONS FOR DRIVERSAND VEHICLES – PARTICULARLY IN RELATION TO REGULAR PASSENGER TRANSPORT SERVICES AT A DISTANCE OF UP TO 50 KILOMETERS (str.155-180)  
Miljenko Gočin, Sandra Debeljak
Pregledni rad 		 
KORIŠTENJE I STAVOVI NASTAVNIKA O IGRIFIKACIJI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA (str.181-196) hrvatskipdf 244 KB
TEACHERS’ USAGE AND ATTITUDES TOWARDS GAMIFICATION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS (str.181-196)  
Dijana Plantak Vukovac, Maja Škara, Goran Hajdin
Pregledni rad 		 
PRIHVAĆENOST PODUZETNIČKOG NAČINA RAZMIŠLJANJA KOD STUDENATA (str.197-216) hrvatskipdf 162 KB
ENTREPRENEURIAL MINDSET ADOPTION AMONG STUDENTS (str.197-216)  
Davor Širola, Livia Baltić
Pregledni rad 		 
INSTITUCIJE KAO DETERMINANTA EKONOMSKOG RASTA – PRIMJER HRVATSKE I ODABRANIH ČLANICA EU-A (str.217-234) hrvatskipdf 376 KB
INSTITUTIONS AS A DETERMINANT OF ECONOMIC GROWTH – THE CASE OF CROATIA AND SOME SELECTED EU MEMBERS (str.217-234)  
Vesna Buterin, Bojana Olgić Draženović, Pavle Jakovac
Pregledni rad 		 
PLANIRANJE DIZAJNA I RAZVOJ POSLOVNE APLIKACIJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA – IZ STUDENTSKE PERSPEKTIVE (str.235-250) hrvatskipdf 306 KB
DESIGN PLANNING AND DEVELOPMENT OF BUSINESS DATABASE APPLICATION – FROM THE STUDENT’S PERSPECTIVE (str.235-250)  
Maša Šimičić, Patrizia Poščić, Danijela Jakšić
Stručni rad 		 
PREGLED ALATA ZA MODELIRANJE BAZA PODATAKA – MYSQL WORKBENCH, OPEN MODELSPHERE, DIA (str.251-260) hrvatskipdf 192 KB
DATABASE MODELING TOOLS REVIEW – MYSQL WORKBENCH, OPEN MODELSPHERE, DIA (str.251-260)  
Marjana Bjelić, Patrizia Poščić, Danijela Jakšić
Stručni rad 		 
USPOREDBA FRONT END FRAMEWORKA ZA IZRADU WEB-APLIKACIJA (str.261-282)  
COMPARISON OF FRONT-END FRAMEWORKS FOR WEB APPLICATIONS DEVELOPMENT (str.261-282) engleskipdf 159 KB
Marin Kaluža, Krešimir Troskot, Bernard Vukelić
Stručni rad 		 
USPOREDNA PROCJENA NEKIH METODA RJEŠAVANJA SLOBODNIH VIBRACIJA ELASTIČNO OSLONJENIH GREDA (str.285-298)  
A COMPARATIVE EVALUATION OF SOME SOLUTION METHODS IN FREE VIBRATION ANALYSIS OF ELASTICALLY SUPPORTED BEAMS (str.285-298) engleskipdf 694 KB
Goranka Štimac Rončević, Branimir Rončević, Ante Skoblar, Sanjin Braut
Izvorni znanstveni članak 		 
USPOREDBA EFIKASNOSTI SLIJEĐENJA TRAJEKTORIJE ROBOTA PRI UPOTREBI RAZLIČITIH METODA NELINEARNOG UPRAVLJANJA (str.299-312)  
COMPARISON OF ROBOT TRAJECTORY TRACKING EFFICIENCY USING VARIOUS NONLINEAR CONTROL METHODS (str.299-312) engleskipdf 455 KB
Vesna Krajči, Igor Krajči
Izvorni znanstveni članak 		 
KAPACITETI I TEHNOLOŠKA STRUKTURA HRVATSKOGA MORSKOG BRODARSTVA (str.313-324) hrvatskipdf 112 KB
CAPACITY AND TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF CROATIAN MARITIME SHIPPING (str.313-324)  
Dušan Rudić, Barbara Rudić
Pregledni rad 		 
RAZVOJ MODELA MUZEJA SIGURNOSNE OPREME (str.325-342) hrvatskipdf 232 KB
DEVELOPMENT OF THE MUSEUM OF SAFETY EQUIPMENT (str.325-342)  
Mario Miličić, Kristina Dundović, Rui Martins Isidoro
Stručni rad 		 
NIVELACIJSKI PLAN KRUŽNIH RASKRIŽJA KAO SADRŽAJ PROJEKATA JAVNIH CESTA (str.343-356) hrvatskipdf 474 KB
GRADE LEVEL PLAN OF ROUNDABOUTS AS CONTENT OF PUBLIC ROAD PROJECTS (str.343-356)  
Veljko Pevalek, Ivica Barišić, Damir Pilepić
Stručni rad 		 
USPOREDBA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM (str.357-370) hrvatskipdf 205 KB
COMPARISON OF FLEET MANAGEMENT SYSTEMS (str.357-370)  
Barbara Škabić, Elena Krelja Kurelović, Jasminka Tomljanović
Stručni rad 		 
POVEĆANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI UPORABOM SUSTAVA PERSONAL RAPID TRANSIT (str.371-382) hrvatskipdf 237 KB
MAINTAINING SUSTAINABLE MOBILITY BY USING PERSONAL RAPID TRANSIT (str.371-382)  
Ivana Tomić, Damir Pilepić, Ivica Barišić
Stručni rad 		 
SMANJENJE RAZNOLIKOSTI FLORE NA OBRADIVIM POVRŠINAMA (str.385-398)  
DECLINE OF ARABLE FLORA DIVERSITY IN ISTRIA (FROM THE YEAR 2005 TO THE YEAR 2017) (str.385-398) engleskipdf 162 KB
Edita Štefanić, Vesna Kovačević, Slavica Antunović
Izvorni znanstveni članak 		 
DEKLARIRANJE HRANE: DOBAR MARKETING ILI PRAVNA OBVEZA (str.399-412)  
LABELLING OF FOOD PRODUCTS: GOOD MARKETING VERSUS LEGAL OBLIGATION (str.399-412) engleskipdf 253 KB
Ivan Štefanić
Pregledni rad 		 
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