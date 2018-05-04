Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol.6 No.1

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SOCIJALNO POŽELJNO ODGOVARANJE I VRIJEME LATENCIJE U KONTEKSTU SELEKCIJSKOGA POSTUPKA PRI ZAPOŠLJAVANJU
(str.1-12)
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SOCIALLY DESIRABLE RESPONDING AND LATENCY
TIME IN THE CONTEXT OF SELECTION PROCESS FOR
EMPLOYMENT
(str.1-12)
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Matej Fiškuš, Domagoj Švegar
Izvorni znanstveni članak
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KAKO MJERITI UMOR PILOTA?
(str.13-22)
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HOW TO MEASURE FATIGUE AMONG PILOTS?
(str.13-22)
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Andrej Jerman, Maja Meško
Izvorni znanstveni članak
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TREBA LI OPOREZIVATI KUPNJU NEKRETNINA U HRVATSKOJ? -
STAV STANOVNIŠTVA
(str.23-38)
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SHOULD REAL ESTATE PURCHASE BE TAXED IN CROATIA?
- CITIZENS’ ATTITUDE
(str.23-38)
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Božena Baljak, Helena Blažić, Ana Štambuk, Ivana Tomas Žiković, Vinko Zaninović
Izvorni znanstveni članak
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KULTURA OTVORENOG PRISTUPA I PRIHVAĆANJE OTVORENIH OBRAZOVNIH SADRŽAJA NA HRVATSKIM JAVNIM SVEUČILIŠTIMA
(str.39-50)
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OPEN ACCESS CULTURE AND ACCEPTANCE OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN CROATIAN PUBLIC UNIVERSITIES
(str.39-50)
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Elena Krelja Kurelović
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA TURISTIČKE TIJEKOVE – PRIMJER REPUBLIKE HRVATSKE
(str.51-66)
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IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE FOR TOURISM FLOWS – A CASE OF THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.51-66)
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Zvonimira Šverko Grdić, Tatjana Špoljarić
Izvorni znanstveni članak
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ŠTO ČINI LJETNI ODMOR NEZABORAVNIM? EMPIRIJSKI DOKAZI IZ HRVATSKE
(str.67-80)
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WHAT MAKES SUMMER VACATION EXPERIENCE MEMORABLE? AN EMPIRICAL STUDY FROM CROATIA
(str.67-80)
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Dina Lončarić, Jasmina Dlačić, Marina Perišić Prodan
Izvorni znanstveni članak
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UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI: PRAKSA MEĐU HRVATSKIM TVRTKAMA
(str.81-98)
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LIQUIDITY RISK MANAGEMENT: PRACTICE AMONG CROATIAN FIRMS
(str.81-98)
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Goran Karanović, Bisera Karanović, Martina Gnjidić
Prethodno priopćenje
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KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI HRVATSKIH VISOKIH UČILIŠTA
(str.99-112)
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THE USAGE OF SOCIAL MEDIA IN MARKETING COMMUNICATION OF CROATIAN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
(str.99-112)
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Ivana Jadrić, Sandra Kovačević
Prethodno priopćenje
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FILMSKA INDUSTRIJA KAO PROMOTOR TURISTIČKE DESTINACIJE ZA MLAĐU POPULACIJU
(str.113-126)
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FILM INDUSTRY AS A PROMOTER OF THE TOURIST DESTINATION FOR THE YOUNGER POPULATION
(str.113-126)
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Lidija Bagarić, Antonia Jelić, Dunja Meštrović
Prethodno priopćenje
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STRUKTURNE REFORME ZEMALJA CEE-A U TRANZICIJSKOM RAZDOBLJU – POUKE I ZAKLJUČCI
(str.127-142)
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STRUCTURAL REFORMS AS GENERATORS OF FINANCIAL INTERMEDIATION PROCESS IN NEW EU MEMBER STATES
(str.127-142)
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Bojana Olgić Draženović, Vesna Buterin, Denis Buterin
Prethodno priopćenje
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BANKE – SPECIFIKUM FINANCIJSKE INTERMEDIJACIJE
(str.143-154)
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BANKS – THE SPECIFICITY OF FINANCIAL INTERMEDIATION
(str.143-154)
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Goran Dobrojević, Davor Jagodić
Pregledni rad
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IZUZEĆA ZA VOZAČE I VOZILA – POSEBICE U ODNOSU NA PRIJEVOZ PUTNIKA NA LINIJSKIM VOŽNJAMA NA UDALJENOSTI DO 50 KILOMETARA
(str.155-180)
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EXEMPTIONS FOR DRIVERSAND VEHICLES – PARTICULARLY IN RELATION TO REGULAR PASSENGER TRANSPORT SERVICES AT A DISTANCE
OF UP TO 50 KILOMETERS
(str.155-180)
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Miljenko Gočin, Sandra Debeljak
Pregledni rad
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KORIŠTENJE I STAVOVI NASTAVNIKA O IGRIFIKACIJI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
(str.181-196)
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TEACHERS’ USAGE AND ATTITUDES TOWARDS GAMIFICATION
IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS
(str.181-196)
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Dijana Plantak Vukovac, Maja Škara, Goran Hajdin
Pregledni rad
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PRIHVAĆENOST PODUZETNIČKOG NAČINA RAZMIŠLJANJA KOD STUDENATA
(str.197-216)
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ENTREPRENEURIAL MINDSET ADOPTION AMONG STUDENTS
(str.197-216)
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Davor Širola, Livia Baltić
Pregledni rad
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INSTITUCIJE KAO DETERMINANTA EKONOMSKOG RASTA – PRIMJER HRVATSKE I ODABRANIH ČLANICA EU-A
(str.217-234)
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INSTITUTIONS AS A DETERMINANT OF ECONOMIC GROWTH – THE CASE
OF CROATIA AND SOME SELECTED EU MEMBERS
(str.217-234)
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Vesna Buterin, Bojana Olgić Draženović, Pavle Jakovac
Pregledni rad
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PLANIRANJE DIZAJNA I RAZVOJ POSLOVNE APLIKACIJE NAD RELACIJSKOM BAZOM PODATAKA – IZ STUDENTSKE PERSPEKTIVE
(str.235-250)
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DESIGN PLANNING AND DEVELOPMENT OF BUSINESS DATABASE APPLICATION – FROM THE STUDENT’S PERSPECTIVE
(str.235-250)
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Maša Šimičić, Patrizia Poščić, Danijela Jakšić
Stručni rad
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PREGLED ALATA ZA MODELIRANJE BAZA PODATAKA – MYSQL WORKBENCH, OPEN MODELSPHERE, DIA
(str.251-260)
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DATABASE MODELING TOOLS REVIEW – MYSQL WORKBENCH,
OPEN MODELSPHERE, DIA
(str.251-260)
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Marjana Bjelić, Patrizia Poščić, Danijela Jakšić
Stručni rad
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USPOREDBA FRONT END FRAMEWORKA ZA IZRADU WEB-APLIKACIJA
(str.261-282)
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COMPARISON OF FRONT-END FRAMEWORKS FOR WEB APPLICATIONS DEVELOPMENT
(str.261-282)
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Marin Kaluža, Krešimir Troskot, Bernard Vukelić
Stručni rad
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USPOREDNA PROCJENA NEKIH METODA RJEŠAVANJA SLOBODNIH VIBRACIJA ELASTIČNO OSLONJENIH GREDA
(str.285-298)
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A COMPARATIVE EVALUATION OF SOME SOLUTION METHODS IN FREE VIBRATION ANALYSIS OF ELASTICALLY SUPPORTED BEAMS
(str.285-298)
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Goranka Štimac Rončević, Branimir Rončević, Ante Skoblar, Sanjin Braut
Izvorni znanstveni članak
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USPOREDBA EFIKASNOSTI SLIJEĐENJA TRAJEKTORIJE ROBOTA PRI UPOTREBI RAZLIČITIH METODA NELINEARNOG UPRAVLJANJA
(str.299-312)
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COMPARISON OF ROBOT TRAJECTORY TRACKING EFFICIENCY USING VARIOUS NONLINEAR CONTROL METHODS
(str.299-312)
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Vesna Krajči, Igor Krajči
Izvorni znanstveni članak
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KAPACITETI I TEHNOLOŠKA STRUKTURA HRVATSKOGA MORSKOG BRODARSTVA
(str.313-324)
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CAPACITY AND TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF CROATIAN MARITIME SHIPPING
(str.313-324)
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Dušan Rudić, Barbara Rudić
Pregledni rad
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RAZVOJ MODELA MUZEJA SIGURNOSNE OPREME
(str.325-342)
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DEVELOPMENT OF THE MUSEUM OF SAFETY EQUIPMENT
(str.325-342)
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Mario Miličić, Kristina Dundović, Rui Martins Isidoro
Stručni rad
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NIVELACIJSKI PLAN KRUŽNIH RASKRIŽJA KAO SADRŽAJ PROJEKATA JAVNIH CESTA
(str.343-356)
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GRADE LEVEL PLAN OF ROUNDABOUTS AS CONTENT OF PUBLIC ROAD PROJECTS
(str.343-356)
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Veljko Pevalek, Ivica Barišić, Damir Pilepić
Stručni rad
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USPOREDBA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM
(str.357-370)
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COMPARISON OF FLEET MANAGEMENT SYSTEMS
(str.357-370)
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Barbara Škabić, Elena Krelja Kurelović, Jasminka Tomljanović
Stručni rad
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POVEĆANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI UPORABOM SUSTAVA
PERSONAL RAPID TRANSIT
(str.371-382)
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MAINTAINING SUSTAINABLE MOBILITY BY USING
PERSONAL RAPID TRANSIT
(str.371-382)
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Ivana Tomić, Damir Pilepić, Ivica Barišić
Stručni rad
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SMANJENJE RAZNOLIKOSTI FLORE NA OBRADIVIM POVRŠINAMA
(str.385-398)
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DECLINE OF ARABLE FLORA DIVERSITY IN ISTRIA
(FROM THE YEAR 2005 TO THE YEAR 2017)
(str.385-398)
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Edita Štefanić, Vesna Kovačević, Slavica Antunović
Izvorni znanstveni članak
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DEKLARIRANJE HRANE: DOBAR MARKETING ILI PRAVNA OBVEZA
(str.399-412)
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LABELLING OF FOOD PRODUCTS: GOOD MARKETING VERSUS LEGAL OBLIGATION
(str.399-412)
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Ivan Štefanić
Pregledni rad
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