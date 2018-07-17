hrcak mascot   Srce   HID

e-Zbornik : ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, Vol.8 No.15

Datum izdavanja: Lipanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 17.07.2018.
Sadržaj Puni tekst
ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA (str.1-9) hrvatskipdf 662 KB
THE IMPORTANCE OF VISION-BASED TECHNOLOGIES FOR PROGRESS MONITORING AND PRODUCTIVITY ASSESSMENT OF EARTHMOVING OPERATIONS (str.1-10) engleskipdf 668 KB
Martina Šopić, Mladen Vukomanović, Diana Car-Pušić
Prethodno priopćenje 		 
PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE (str.10-20) hrvatskipdf 702 KB
CHANGES IN THE CONSTRUCTION PROCESS AND THE ROLES IN BIM IMPLEMENTATION ON THE EXAMPLE OF A PUBLIC UTILITY BUILDING (str.11-21) engleskipdf 679 KB
Ivan Janjić, Dina Stober, Zlata Dolaček-Alduk
Pregledni rad 		 
ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE (str.21-28) hrvatskipdf 706 KB
DETERMINATION OF THE SOIL REACTION COEFFICIENT VALUE – SOFTWARE SOLUTION (str.22-29) engleskipdf 702 KB
Vlaho Akmadžić, Anton Vrdoljak
Prethodno priopćenje 		 
PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU (str.29-39) hrvatskipdf 1 MB
DESIGN OF REINFORCED GABION WALL: EXAMPLE OF RETAINING WALL FOR "VIDIKOVAC" REST AREA ON THE ISLAND OF BRAC (str.30-39) engleskipdf 1 MB
Predrag Miščević, Goran Vlastelica, Marino Babić
Stručni rad 		 
ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO (str.40-49) hrvatskipdf 1 MB
ANALYSIS OF LEVELING NETWORK OF VIADUCT KOŠEVO (str.40-50) engleskipdf 711 KB
Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno, Naida Ademović, Ernes Vojniković
Stručni rad 		 
ANALIZA STANJA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA U GRADU RIJECI (str.51-59) hrvatskipdf 491 KB
ANALYSIS OF BUS STATION PAVEMENT STRUCTURE CONDITION IN THE CITY OF RIJEKA (str.51-59) engleskipdf 481 KB
Marijana Cuculić, Aleksandra Deluka Tibljaš, Ivana Pranjić, Miran Flego
Pregledni rad 		 
PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI (str.60-65) hrvatskipdf 747 KB
USE OF ALTERNATIVE TYPES OF ROUNDABOUTS IN MOSTAR CITY FOR URBAN SUSTAINABILITY (str.60-65) engleskipdf 818 KB
Danijela Maslać
Stručni rad 		 
ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA (str.66-75) hrvatskipdf 911 KB
MOSTAR AREA LAND SURFACE TEMPERATURE DETERMINATION WITH SATELLITE METHODS (str.66-76) engleskipdf 896 KB
Tea Duplančić Leder, Nenad Leder
Stručni rad 		 
IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH (str.76-84) hrvatskipdf 570 KB
PREPARATION OF WATER MANAGEMENT PLAN FOR ADRIATIC RIVER BASIN DISTRICT IN FEDERATION OF B&H (str.77-85) engleskipdf 575 KB
Damir Mrđen, Ivan Matković, Mirko Šarac
Pregledni rad 		 
KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE (str.85-92) hrvatskipdf 429 KB
KEY PRINCIPLES OF WATER TARIFF METHODOLOGY (str.86-93) engleskipdf 419 KB
Branko Vučijak
Pregledni rad 		 
Posjeta: 0 *