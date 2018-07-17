e-Zbornik : ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, Vol.8 No.15

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ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA
(str.1-9)
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THE IMPORTANCE OF VISION-BASED TECHNOLOGIES FOR PROGRESS MONITORING AND PRODUCTIVITY ASSESSMENT OF EARTHMOVING OPERATIONS
(str.1-10)
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Martina Šopić, Mladen Vukomanović, Diana Car-Pušić
Prethodno priopćenje
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PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE
(str.10-20)
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CHANGES IN THE CONSTRUCTION PROCESS AND THE ROLES IN BIM IMPLEMENTATION ON THE EXAMPLE OF A PUBLIC UTILITY BUILDING
(str.11-21)
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Ivan Janjić, Dina Stober, Zlata Dolaček-Alduk
Pregledni rad
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ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE
(str.21-28)
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DETERMINATION OF THE SOIL REACTION COEFFICIENT VALUE – SOFTWARE SOLUTION
(str.22-29)
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Vlaho Akmadžić, Anton Vrdoljak
Prethodno priopćenje
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PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU
(str.29-39)
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DESIGN OF REINFORCED GABION WALL: EXAMPLE OF RETAINING WALL FOR "VIDIKOVAC" REST AREA ON THE ISLAND OF BRAC
(str.30-39)
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Predrag Miščević, Goran Vlastelica, Marino Babić
Stručni rad
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ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO
(str.40-49)
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ANALYSIS OF LEVELING NETWORK OF VIADUCT KOŠEVO
(str.40-50)
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Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno, Naida Ademović, Ernes Vojniković
Stručni rad
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ANALIZA STANJA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA U GRADU RIJECI
(str.51-59)
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ANALYSIS OF BUS STATION PAVEMENT STRUCTURE CONDITION IN THE CITY OF RIJEKA
(str.51-59)
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Marijana Cuculić, Aleksandra Deluka Tibljaš, Ivana Pranjić, Miran Flego
Pregledni rad
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PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI
(str.60-65)
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USE OF ALTERNATIVE TYPES OF ROUNDABOUTS IN MOSTAR CITY FOR URBAN SUSTAINABILITY
(str.60-65)
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Danijela Maslać
Stručni rad
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ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA
(str.66-75)
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MOSTAR AREA LAND SURFACE TEMPERATURE DETERMINATION WITH SATELLITE METHODS
(str.66-76)
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Tea Duplančić Leder, Nenad Leder
Stručni rad
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IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH
(str.76-84)
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PREPARATION OF WATER MANAGEMENT PLAN FOR ADRIATIC RIVER BASIN DISTRICT IN FEDERATION OF B&H
(str.77-85)
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Damir Mrđen, Ivan Matković, Mirko Šarac
Pregledni rad
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KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE
(str.85-92)
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KEY PRINCIPLES OF WATER TARIFF METHODOLOGY
(str.86-93)
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Branko Vučijak
Pregledni rad
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