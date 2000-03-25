 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 22 No. 1, 2000.

  • Datum izdavanja: 25.03.2000.
  • Objavljen na Hrčku: 16.02.2026.

Sadržaj

Riječ urednika (str. 3-4)

Jubilej utjelovljenja. Povijest spasenja u svjetlu otajstva Isusa Krista (str. 5-15)

Menschwerdungsjubiläum. Rettungsgeschichte im Lichte des Mysteriums Jesu Christi (str. 5-15)

Đuro Hranić
Utjelovljenje - slika novoga čovjeka (str. 16-30)

Menschwerdung - Abbildung des neuen Menschen (str. 16-30)

Nikola Dogan
Praštanje i pomirenje u svjetlu utjelovljenja (str. 31-40)

Verzeihung und Versöhnung im Lichte der Menschwerdung (str. 31-40)

Stjepan Baloban
Vjernost Bogu i vjernost čovjeku u dinamici utjelovljenja (str. 41-50)

Treue dem Gott und Treue dem Menschen in der Menschwerdungsdynamik (str. 41-50)

Ivica Pažin
Utjelovljenje kao izazov humanizmu (str. 51-61)

Menschwerdung als Herausforderung dem Humanismus gegenüber (str. 51-61)

Ivan Šarčević
Marija - od obične šutnje do prihvaćanja riječi. Put vjere Marijine (str. 62-69)

Maria - vom einfachen Schweigen bis zum Wortempfang. Der Weg des Marias Glaubens (str. 62-69)

Tomislav Zdenko Tenšek
Utjelovljenje - Božje "da" čovjeku (str. 70-80)

Menschwerdung - Gottes "Ja" dem Menschen (str. 70-80)

Vlado Košić
Utjelovljenje Crkve u novo tisućljeće (str. 81-91)

Kirchenverkörperung in neues Jahrtausend (str. 81-91)

Špiro Marasović
Euharistija i trojstvena dinamika utjelovljenja na temelju ustroja euharistijske molitve (str. 92-100)

Eucharistie und dreieinige Dynamik der Menschwerdung auf Grund des euharistischen Hochgebets (str. 92-100)

Ivan Šaško
