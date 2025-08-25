 Skoči na glavni sadržaj

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti , Vol. 67 No. 1, 2024.

  • Datum izdavanja: 25.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Figural Corinthian Capitals in Syria During the Roman Period (str. 9-20)

engleski pdf 664kb
Varijante figuralnih korintskih kapitela u Siriji u rimskom razdoblju (str. 9-20)

Ahmad Dawa
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 664kb
Portretna glava Vibije Sabine iz Salone — doprinos identifikaciji (str. 21-36)

hrvatski pdf 2090kb
Portrait Head of Vibia Sabina from Salona — A Contribution to Identification (str. 21-36)

Tin Turković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2090kb
Unveiling the Holy Trinity: Symbolic Depictions on Syrian Sarcophagi Reliquaries (str. 37-47)

engleski pdf 503kb
Otkrivanje Svetog Trojstva: simbolički prikazi na sirijskim sarkofazima-relikvijarima (str. 37-47)

Dana Khouli
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 503kb
U potrazi za lokalnim zlatarskim radionicama 15. i 16. stoljeća — nekoliko sjevernojadranskih primjera zlatarskog obrta (str. 49-62)

hrvatski pdf 826kb
In Search of 15th- and 16th-Century Local Goldsmith Workshops — Several Examples of Goldsmithing from the Northern Adriatic (str. 49-62)

Željko Bistrović
Pregledni rad

engleski pdf 826kb
Između baroka i (neo)gotike: Andrea Menini i uređenje zagrebačke katedrale oko 1800. godine (str. 63-88)

hrvatski pdf 1873kb
Between Baroque and (Neo)Gothic: Andrea Menini and the Renovation of Zagreb Cathedral around 1800 (str. 63-88)

Danko Šourek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1873kb
Donacija Gustava Koritića Mrazovečkog Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU 1927. godine (str. 89-98)

hrvatski pdf 563kb
Donation of Gustav Koritić Mrazovečki to the Strossmayer Gallery of Old Masters, Croatian Academy of Sciences and Arts in 1927 (str. 89-98)

Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec
Prethodno priopćenje

engleski pdf 563kb
The Heritage of the Eltz Family in the Whirlwind of the Second World War and the Aftermath — The Fate of a Noble Art Collection in Light of New Research (str. 99-115)

engleski pdf 625kb
Baština obitelji Eltz u vrtlogu Drugog svjetskog rata i poraća — sudbina plemićke likovne zbirke u svjetlu novih istraživanja (str. 99-115)

Jasminka Najcer Sabljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 625kb
Historijsko slikarstvo u okviru djelatnosti Ratnoga arhiva i muzeja Nezavisne Države Hrvatske (str. 117-128)

hrvatski pdf 517kb
History Painting in the Collections of the War Archive and Museum of the Independent State of Croatia (str. 117-128)

Kristijan Gotić, Ivan Kokeza
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 517kb
Dva ljetnikovca arhitekta Đorđa Tabakovića u Trpnju na poluotoku Pelješcu (str. 129-140)

hrvatski pdf 783kb
Two Summer Villas by Đorđe Tabaković in Trpanj on the Pelješac Peninsula (str. 129-140)

Jana Gamilec
Prethodno priopćenje

engleski pdf 783kb
Projekt dr. sc. Vinka Zlamalika „Verifikacija atribucija u Strossmayerovoj galeriji”: radovi u tijeku (Giovanni Serodine, Poduka crtanja) (str. 141-150)

hrvatski pdf 270kb
Vinko Zlamalik’s Verification of Attributions in the Strossmayer Gallery: Giovanni Serodine’s Drawing Lesson (str. 141-150)

Sanja Cvetnić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 270kb
Dragan Plamenac and Vinko Zlamalik: From Acquaintance to the Donation of Artworks to the Strossmayer Gallery of Old Masters of the Croatian Academy of Sciences and Arts (str. 151-160)

engleski pdf 110kb
Dragan Plamenac i Vinko Zlamalik. Od poznanstva do donacije Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str. 151-160)

Domagoj Marić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 110kb
Studentski dani povjesničara umjetnosti Vinka Zlamalika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (str. 161-176)

hrvatski pdf 750kb
Vinko Zlamalik’s Art History Studies at the University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences (str. 161-176)

Josipa Alviž, Jasmina Nestić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 750kb

Posjeta: 0 *