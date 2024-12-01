 Skoči na glavni sadržaj

Život umjetnosti : časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi , Vol. 115 No. 2, 2024.

  • Datum izdavanja: 01.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 17.09.2025.

INSERT, digitalni kolaž (str. 1-17)

Vedran Perkov
hrvatski pdf 13803kb
Impresum i sadržaj (str. 18-21)


hrvatski pdf 164kb
Missed Opportunity for a Comparative Analysis. What Do the Budapest and Zagreb Maps of the 4th CIAM Congress Conceal? (str. 24-51)

Tamara Bjažić Klarin, András Ferkai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2964kb
Cata Dujšin: kritika recepcije i prijedlog revalorizacije opusa (str. 52-69)

Ana Šeparović
Pregledni rad

hrvatski pdf 1804kb
Antun Augustinčić: Artistic Freedom in the Framework of Monumental Sculpture (str. 70-99)

Davorin Vujčić
Pregledni rad

engleski pdf 1864kb
„Ženska” strana Novih tendencija: izložbe Novih tendencija u Zagrebu (1961. – 1973.) i njihove sudionice (str. 100-121)

Olga Majcen Linn, Sunčica Ostoić, Darko Šimičić
Pregledni rad

hrvatski pdf 2442kb
Globalni modeli ekstraktivizma: primeri kritičkih refleksija umetnika (str. 122-141)

Zoran Erić
Izvorni znanstveni članak

srpski pdf 1997kb
Art in a Glass Box: Phantasies, Disasters and Shelters in the (Post-)Human Zoo (str. 144-163)

Svetlana Racanović
Prethodno priopćenje

engleski pdf 740kb
Granice digitalne utopije: afektivna kartografija Jona Rafmana (str. 164-183)

Luja Šimunović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1885kb
Belgijski korifej karnevala, groteske i macabrea, uznemirujući vjesnik modernizma. Povodom 75. godišnjice smrti Jamesa Ensora (str. 186-201)

Igor Vučak
hrvatski pdf 2762kb
Arhitekt Milovan Kovačević: predstavnik jedne generacije (str. 204-207)

Dora Stupalo
hrvatski pdf 195kb
Popis autora (str. 208-208)


hrvatski pdf 47kb

