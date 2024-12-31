 Skoči na glavni sadržaj

Radovi Instituta za povijest umjetnosti , Vol. 48/1 , 2024.

  • Datum izdavanja: 31.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Prijedlozi za Francesca Rizza da Santacrocea i njegovu radionicu (str. 7-20)

Lucija Burić, Ana Šitina Žepina
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 462kb
Renesansni oslikani tabulati u palači Sorkočević – biskupskoj palači u Dubrovniku (str. 21-40)

Sanja Cvetnić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1047kb
Dva priloga za radionicu Paola Campse: kipovi Uskrslog Krista i sv. Sebastijana iz Zborne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pagu (str. 41-50)

Bojan Goja
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 413kb
Utjecaj vojne utvrde na gradnju franjevačke samostanske crkve Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu (str. 51-66)

Margareta Turkalj Podmanicki
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 761kb
Pokroviteljstvo zagrebačkog biskupa Jurja Branjuga u Bologni: knjiga Vera ecclesia Christi Vincenza Lodovica Gottija s portretima mecene i autora (str. 67-82)

Daniel Premerl
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 472kb
Prilog poznavanju unutrašnjega uređenja dvorca Staroga grada u Čakovcu krajem 18. stoljeća (str. 83-94)

Maja Žvorc
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 346kb
Oslik ovalne dvorane dvorca Oršić u Gornjoj Bistri – ikonografija i predlošci (str. 95-108)

Petra Batelja Majić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 713kb
Etape izgradnje arkada i paviljona zagrebačkoga groblja Mirogoj (str. 109-128)

Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 542kb
Od kulturne suradnje s pokretom nesvrstanih prema međunarodnoj kulturnoj suradnji Jugoslavije općenito: o radu savezne Komisije za likovnu umjetnost tijekom 1980-ih (str. 129-143)

Sanja Sekelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 153kb
In memoriam Radoslav Tomić (1957. – 2024.) (str. 139-142)

Danko Zelić, Darka Bilić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 115kb

Posjeta: 338 *