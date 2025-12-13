 Skoči na glavni sadržaj

Poslovna izvrsnost - Business Excellence , Vol. 19 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 13.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. I-II)


Ostalo

engleski pdf 64kb
From the Editor-in-Chief (str. III-V)

Tonći Lazibat
Uvodnik

engleski pdf 247kb
Work Motivation Across Employee Generations in Croatia (str. 1-19)

Ivana Tadić, Antonela Žaja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 681kb
Exploring Private Label Perception through Projective Techniques: Insights for Retail Brand Strategy and Business Performance (str. 21-35)

Sandra Horvat
Prethodno priopćenje

engleski pdf 545kb
Bihevioralni pristup upravljanju sigurnosnim rizicima: rezultati empirijskog istraživanja (str. 37-55)

hrvatski pdf 757kb
Behavioral Approach to Security Risk Management: Empirical Research Results (str. 55-55)

Ivana Pokrajčić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 817kb
Ekonomske sankcije i globalizacija međunarodne sigurnosti (str. 57-73)

hrvatski pdf 631kb
Economic Sanctions and the Globalization of International Security (str. 73-73)

Mirko Bilandžić, Svjetlana Milišić, Tihana Štimac
Pregledni rad

engleski pdf 631kb
The Evolution of Fair Value Accounting: A Bibliometric and Historical Analysis of Scientific Perspectives (str. 75-86)

Ivana Bernat, Mirjana Hladika
Pregledni rad

engleski pdf 1036kb
The Insights into Communication Efficiency: Quality of Information and Travelers Satisfaction as Key Driver in Examining Customer Experiences (str. 87-108)

Iris Mihajlović, Anamaria Lukenda, Andrea Ucović
Pregledni rad

engleski pdf 704kb
Quality Management Systems in Healthcare Facilities: Between Rules, Standards, and Business Excellence (str. 109-120)

Valentina Ješić, Sabina Babić
Stručni rad

engleski pdf 513kb

