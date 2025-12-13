Poslovna izvrsnost - Business Excellence , Vol. 19 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 13.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 13.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Tonći Lazibat
Uvodnik
Ivana Tadić, Antonela Žaja
Izvorni znanstveni članak
Sandra Horvat
Prethodno priopćenje
Ivana Pokrajčić
Prethodno priopćenje
Mirko Bilandžić, Svjetlana Milišić, Tihana Štimac
Pregledni rad
Ivana Bernat, Mirjana Hladika
Pregledni rad
Iris Mihajlović, Anamaria Lukenda, Andrea Ucović
Pregledni rad
Valentina Ješić, Sabina Babić
Stručni rad
Posjeta: 756 *