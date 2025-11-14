 Skoči na glavni sadržaj

Sacred Cecilia : a sacral music magazine , Vol. 95 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 14.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 1-2)

Milan Hibšer
Uvodnik

hrvatski pdf 94kb
Naslovnica - Članci (str. 3-3)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 551kb
Antun Schimenz i njegova orguljarska radionica u Zagrebu tijekom 1860-ih i 1870-ih godina (str. 4-11)

Marko Đurakić
Stručni rad

hrvatski pdf 354kb
S novim pitanjima u budućnost Nove orgulje orguljarstva Močnik u Šentvidu pri Stični, Slovenija (str. 12-24)

Luka Posavec
Stručni rad

hrvatski pdf 772kb
Improvizacija u službi liturgije (str. 25-30)

Milan Hibšer
Stručni rad

hrvatski pdf 258kb
Sažetak rada pod naslovom Različiti oblici pamćenja i zaborava na Friderika Rukavinu (str. 31-36)

Domeniko Briški
Stručni rad

hrvatski pdf 279kb
Vilko Ukmar (1905.-1991.) Skladatelj i glazbeni povjesničar, muzikolog, pravnik i pedagog, publicist, kritičar i estetik s izrazitim kršćanskim etosom (str. 37-43)

Franc Križnar
Stručni rad

hrvatski pdf 520kb
U službi glazbe i liturgije; Službene i ceremonijalne odore crkvenih zborova: tradicija, simbolika i suvremene smjernice (str. 44-51)

Milan Hibšer
Stručni rad

hrvatski pdf 681kb
Znanstvena knjiga "Organografija" autora doc. dr.sc. Milana Hibšera (str. 52-52)

Danijel Drilo, Marko Đurakić, Mario Perestegi
Crtice

hrvatski pdf 148kb
Naslovnica - Osvrti (str. 53-53)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 424kb
Osvrt na snimku posljednjeg koncerta Mate Lešćana (1936.-1991.) održanog 17. veljače 1989. godine u katedrali Frankfurta na Majni (str. 54-56)

Natalija Imbrišak
Crtice

hrvatski pdf 287kb
Naslovnica - Iz glazbenog života Crkve (str. 57-57)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 507kb
19. Ars Organi Sisciae; Festival koji poziva na obnovu i zaštitu povijesnih orgulja (str. 58-61)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 1546kb
Dani Crkvene glazbe 2024. (str. 62-63)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 450kb
Koncertna večer posvećena djelima Frederica Chopina (str. 64-66)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 214kb
Koncert Pučkih pivača KBF-a na Svetom Duhu (str. 64-64)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 170kb
Glazbena proslava Sudamje 2025. godine (str. 67-70)

Mirko Jankov
Vijest

hrvatski pdf 200kb
Održan Dan otvorenih vrata KBF-a (str. 71-72)

Tajništvo studija ICG-a KBF-a
Vijest

hrvatski pdf 308kb
34. Svečanosti Pasionske baštine (str. 73-76)

Eva Kirchmayer Bilić
Vijest

hrvatski pdf 353kb
Naslovnica - Notni Prilog (str. 77-77)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 1159kb
Sadržaj - Notnog Priloga (str. 78-78)

Ured ništvo
Kazalo

hrvatski pdf 402kb
Prilog - O Hostijo spasonosna (Za mješoviti zbor i orgulje) (str. 79-80)

Miroslav Martinjak
Stručni rad

hrvatski pdf 1527kb
Prilog - O Salutaris Hostia (str. 81-82)

G. Liberto
Stručni rad

hrvatski pdf 1355kb
Prilog - O Salutaris Hostia (Za dvoglasni mješoviti zbor) (str. 83-84)

B. Novokmet
Stručni rad

hrvatski pdf 1613kb
Prilog - O Salutaris Hostia (str. 85-87)

G. Liberto
Stručni rad

hrvatski pdf 2308kb
Prilog - O Salutaris Hostia (str. 88-89)

B. Novokmet
Stručni rad

hrvatski pdf 1580kb
Prilog - O Salutaris Hostia (Za 6-glasni mješoviti zbor) (str. 90-92)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 2188kb
Prilog - O Salutaris Hostia (Za 6-glasni muški zbor) (str. 93-95)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 2201kb
Prilog - O Salutaris Hostia (str. 96-97)

N. Matošević
Stručni rad

hrvatski pdf 1887kb
Prilog - O Salutaris Hostia (str. 98-99)

S. Grgat
Stručni rad

hrvatski pdf 1347kb
Prilog - O Salutaris Hostia (str. 100-101)

V. Miserachs
Stručni rad

hrvatski pdf 1516kb
Prilog - Zdravo Tijelo (str. 102-107)

Alan Kljaić
Stručni rad

hrvatski pdf 4499kb
Sadržaj (str. 0-0)

Ured ništvo
Kazalo

hrvatski pdf 54kb

Posjeta: 0 *