Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu , Vol. 32 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 24.12.2025.

Sadržaj

Uvodnik (str. V-IX)

Marin Bonačić, Marija Đuzel
Uvodnik

IZDVAJANJE NEZAKONITIH DOKAZA – AUTOMATIZAM ILI VAGANJE INTERESA? (str. 215-242)

EXCLUSION OF ILLEGALLY OBTAINED EVIDENCE: AUTOMATISM OR BALANCING OF INTERESTS? (str. 215-242)

Elizabeta Ivičević Karas, Zoran Burić
Izvorni znanstveni članak

OPTUŽNO VIJEĆE – JAMAC LJUDSKIH PRAVA I TALAC SUDAČKE UČINKOVITOSTI (str. 243-267)

THE INDICTMENT PANEL: GUARANTOR OF HUMAN RIGHTS AND HOSTAGE OF JUDICIAL EFFICIENCY (str. 243-267)

Marijan Bitanga
Stručni rad

IZAZOVI U OSTVARIVANJU PRAVA OKRIVLJENIKA NA POVJERLJIVU KOMUNIKACIJU S BRANITELJEM (str. 269-302)

CHALLENGES IN EXERCISING THE RIGHT OF A DEFENDANT TO CONFIDENTIAL COMMUNICATION WITH THE DEFENCE COUNSEL (str. 269-302)

Marija Đuzel
Pregledni rad

OŠTEĆENIK KAO TUŽITELJ U TEORIJI I PRAKSI HRVATSKOG KAZNENOG POSTUPKA (str. 303-334)

THE SUBSIDIARY PROSECUTOR IN THE THEORY AND PRACTICE OF CROATIAN CRIMINAL PROCEDURE (str. 303-334)

Ante Novokmet, Dražen Tripalo
Izvorni znanstveni članak

MJERE OPREZA I ZAŠTITA PRAVA ŽRTVE U KONTEKSTU IZMJENA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU (str. 335-349)

PRECAUTIONARY MEASURES AND THE PROTECTION OF VICTIMS’ RIGHTS IN THE CONTEXT OF AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE ACT (str. 335-349)

Eva Horak
Stručni rad

POTENCIJALI UPORABE UMJETNE INTELIGENCIJE U RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA KROZ PRIZMU UREDBE (EU) 2024/1689 O UMJETNOJ INTELIGENCIJI (str. 351-385)

POTENTIALS FOR THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE WORK OF THE STATE ATTORNEY’S OFFICE THROUGH THE LENS OF REGULATION (EU) 2024/1689 ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (str. 351-385)

Ivan Glavić, Ivan Vidaković
Izvorni znanstveni članak

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA ŽENA OD RODNO UTEMELJENOG ONLINE-NASILJA – IZAZOVI IMPLEMENTACIJE DIREKTIVE (EU) 2024/1385 (str. 387-418)

CRIMINAL LAW PROTECTION OF WOMEN FROM GENDER-BASED ONLINE VIOLENCE: CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE (EU) 2024/1385 (str. 387-418)

Maja Munivrana, Tomislav Brđanović
Pregledni rad

ZAŠTITA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA TIJEKOM LIŠENJA SLOBODE: USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAKSE SA STANDARDIMA ČLANKA 2. I 3. KONVENCIJE (str. 419-450)

PROTECTION OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS DURING DEPRIVATION OF LIBERTY: HARMONISATION OF CROATIAN LEGISLATION AND PRACTICE WITH THE STANDARDS OF ARTICLES 2 AND 3 OF THE CONVENTION (str. 419-450)

Lidija Horvat
Stručni rad

ODNOS KAZNENOG I DISCIPLINSKOG POSTUPKA (str. 451-478)

THE RELATIONSHIP BETWEEN CRIMINAL AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS (str. 451-478)

Damir Juras, Matko Pajčić
Pregledni rad

DRŽAVNI ODVJETNIK U PREKRŠAJNOM POSTUPKU: NORMATIVNI OKVIR I POSTUPANJE U PRAKSI (str. 479-511)

THE STATE ATTORNEY IN MISDEMEANOUR PROCEEDINGS: NORMATIVE FRAMEWORK AND PRACTICE (str. 479-511)

Marin Bonačić, Silvia Lončar
Izvorni znanstveni članak

