 Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 30 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 08.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

U službi čovjeka – 10 godina Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a (str. 147-150)

hrvatski pdf 448kb
In the service of humanity – 10 years of the Society for Hospice and Palliative Care of CNA (str. 147-150)

Ahnetka Stjepanović
Uvodnik

engleski pdf 448kb
Znanje i stavovi zdravstvenih djelatnika Županijske bolnice Zenica (Federacija Bosne i Hercegovine) o HIV infekciji (str. 151-156)

hrvatski pdf 257kb
Knowledge and Attitudes of Healthcare Workers in the Cantonal Hospital Zenica (Federation of Bosnia and Herzegovina) about HIV Infection (str. 151-156)

Larisa Jovanović, Lejla Čalkić
Izvorni znanstveni članak

Anica Radmanović (Glina, 12. srpnja 1921. – Zagreb, 17. veljače 1996.) – u službi za dobrobit djece (str. 157-162)

hrvatski pdf 964kb
Anica Radmanović (Glina, July 12, 1921 – Zagreb, February 17, 1996) – in the service for the welfare of children

Snježana Mirilović, Sanda Franković
Pregledni rad

SBAR metoda kao alat za unapređenje timske suradnje i sigurnosti pacijenata u zdravstvenoj skrbi (str. 163-167)

hrvatski pdf 99kb
The SBAR Method as a Tool for Enhancing Team Collaboration and Patient Safety in Healthcare

Valentina Ješić, Dafina Binaj, Sabina Babić
Pregledni rad

Osobno ovladavanje u sestrinstvu: pregled literature o refleksivnoj praksi, otpornosti i profesionalnom identitetu (str. 168-173)

hrvatski pdf 107kb
Personal Mastery in Nursing: A Literature Review on Reflective Practice, Resilience, and Professional Identity

Valentina Ješić Ješić, Dafina Binaj, Sabina Babić
Pregledni rad

Osposobljenost medicinskih sestara za pedagoški rad na području oralnog zdravlja djece i adolescenata (str. 174-179)

hrvatski pdf 110kb
Competence of nurses for pedagogical work in the field of oral health for children and adolescents (str. 174-179)

Ksenija Škerbot, Barbara Kegl
Stručni rad

engleski pdf 110kb
Suradnja Škole za medicinske sestre Mlinarska i J. U. Srednje medicinske škole Sarajevo kroz program „Job shadowing“ (str. 180-184)

hrvatski pdf 96kb
Collaboration between the School of Nursing Mlinarska and the Public Institution Secondary Medical School Sarajevo through the „Job Shadowing" programme (str. 180-184)

Beata Teresa Galinec, Ivana Zrinjan
Stručni rad

Preventivna i edukativna uloga sestrinstva u očuvanju kognitivnih funkcija starijih osoba – prikaz aktivnosti Podružnice HUMS-a Bedekovčina (str. 185-186)

hrvatski pdf 293kb
Preventive and educational role of nursing in preserving cognitive functions of the elderly - overview of the activities of the Bedekovčina CNA Branch

Božica Jurinec, Nikolina Ferenčak, Kristinka Zebec
Pismo uredniku

Posjeta: 0 *