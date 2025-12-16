 Skoči na glavni sadržaj

Arhivski vjesnik , Vol. 68 , 2025.

  • Datum izdavanja: 16.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 8-14)

hrvatski pdf 98kb
Editorial (str. 8-14)

Rajka Bućin
Uvodnik

engleski pdf 98kb
Arhiviranje podataka kao nova faza postkustodijalne prakse i potreba redefiniranja terminologije (str. 15-37)

hrvatski pdf 599kb
Data Archiving as a New Postcustodial Phase and the Need to Redefine Archival Terminology (str. 15-37)

Arian Rajh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 599kb
Očuvanje kulturnoga nasljeđa Univerziteta u Sarajevu – Prirodno matematičkog fakulteta u postdigitalnom dobu (str. 39-56)

hrvatski pdf 184kb
Preservation of the Cultural Heritage of the University Of Sarajevo – Faculty of Science in the Post-Digital Age (str. 39-56)

Džejla Idrizović, Edita Spahić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 184kb
Dosjei stvaratelja dokumentarnoga i arhivskoga gradiva: povijesni razvoj i digitalna perspektiva (str. 57-81)

hrvatski pdf 1055kb
Archival Register and Dossiers of Creators of Documentary and Archival Materials: Historical Development and the Digital Perspective (str. 57-81)

Monika Banić, Silvija Vindiš
Pregledni rad

engleski pdf 1055kb
Priprema arhivskoga gradiva fonda Etnografski muzej u Zagrebu za mrežni katalog eArhiv (str. 83-111)

hrvatski pdf 1304kb
Preparation of the Archival Fonds Ethnographic Museum in Zagreb for the Online Catalogue eArhiv (str. 83-111)

Ivana Marinović Knezac
Pregledni rad

engleski pdf 1304kb
Goobi: servis za pripremu informacijskih paketa za trajnu pohranu i objavu knjižnične građe (str. 113-135)

hrvatski pdf 1328kb
Goobi: A Service for Preparing Information Packages for Long-Term Digital Preservation and Publication of Library Materials (str. 113-135)

Lucija Đuretić, Sanja Lapiš, Iva Adžaga Ašperger
Pregledni rad

engleski pdf 1328kb
Suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima: primjer projekta Courage i izložbe Arheologija otpora (str. 137-174)

hrvatski pdf 263kb
Confronting the Legacy of Non-Democratic Regimes: The Example of the Courage Project and the Exhibition Archaeology of Resistance (str. 137-174)

Nenad Bukvić
Pregledni rad

engleski pdf 263kb
Od gradnje do obnove: povijest i elementi za rekonstrukciju zgrade Državnoga arhiva u Karlovcu (str. 175-200)

hrvatski pdf 4727kb
From Construction to Renovation: History and Key Elements for the Reconstruction of the State Archives Building in Karlovac (str. 175-200)

Hrvojka Božić
Pregledni rad

engleski pdf 4727kb
Misal riječkoga augustinskog samostana sv. Jeronima iz 1464. godine (British Library, MS 2907) (str. 201-242)

hrvatski pdf 22266kb
The 1464 Missal of the Augustinian Monastery of St. Jerome in Rijeka (British Library, MS 2907) (str. 201-242)

Marko Medved
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 22266kb
Mohrov Zmajski grbovnik (str. 243-285)

hrvatski pdf 6823kb
Mohr’s Draconian Armorial Book (str. 243-285)

Željko Heimer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6823kb
Istraživanje u Diplomatskom arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: mogućnosti rada na primjeru gradiva za Australiju (str. 267-283)

hrvatski pdf 180kb
Research in the Diplomatic Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia: Possibilities of Working on the Example of Records on Australia (str. 267-283)

Stipica Grgić
Pregledni rad

engleski pdf 180kb
Povijest Tvornice duhana Zagreb (1869.-2016.) (str. 285-323)

hrvatski pdf 262kb
The History of the Zagreb Tobacco Factory (1869 – 2016) (str. 285-323)

Alen Boronić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 262kb
Četrnaesti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata – D-fest, Zagreb, 8. i 9. svibnja 2024. (str. 325-328)

hrvatski pdf 130kb
Fourteenth Festival of Croatian Digitization Projects – D-fest, Zagreb, May 8th and 9th, 2024. (str. 325-328)

Sanja Lapiš, Matilda Justinić
Ostalo

engleski pdf 130kb
Projekt Image 4 Democracy: International Archives Week Challenge: Europske slike demokracije iz 23 arhiva, 2024. (str. 329-330)

hrvatski pdf 124kb
Image 4 Democracy Project: International Archives Week Challenge: European Images of Democracy from 23 Archives, 2024. (str. 329-330)

Borut Batagelj
Ostalo

engleski pdf 124kb
Izložba Historija zaborava – Prve žene zagrebačkih muzeja, Zagreb,  6. ožujka –13. srpnja 2025. (str. 331-335)

hrvatski pdf 134kb
Exhibition History of Oblivion – The First Women of Zagreb Museums, Zagreb, March 6th – July 13th, 2025. (str. 331-335)

Danijela Duvnjak
Ostalo

engleski pdf 134kb
The American Archivist 87, br. 1 i 2 (2024) (str. 337-343)

hrvatski pdf 131kb
The American Archivist 87, br. 1 i 2 (2024) (str. 337-343)

Leo Levanić
Ostalo

engleski pdf 131kb
Archival Science: International Journal on Recorded Information 24, num. 1 and 2 (2024) (str. 343-347)

Archival Science: International Journal on Recorded Information 24, br. 1i 2 (2024) (str. 343-347)

Monika Banić
Ostalo

Archival Science: International Journal on Recorded Information 24, br. 3 i 4 (2024) (str. 348-357)

hrvatski pdf 142kb
Archival Science: International Journal on Recorded Information 24,br. 3 i 4 (2024) (str. 348-357)

Tomislav Gusić
Ostalo

engleski pdf 142kb
Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists num. 97 and 98 (2024) (str. 358-363)

hrvatski pdf 146kb
Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists br. 97 i98 (2024) (str. 358-363)

Silvija Vindiš
Ostalo

engleski pdf 146kb
Archives and Records: The Journal of the Archives and Records Association 45, num. 1, 2 and 3 (2024) (str. 363-369)

hrvatski pdf 138kb
Archives and Records: The Journal of the Archives and RecordsAssociation 45, br. 1, 2 i 3 (2024) (str. 363-369)

Andreja Lužar
Ostalo

engleski pdf 138kb
Mpho Ngoepe i Sindiso Bhebhe, Indigenous Archives in Postcolonial Contexts: Recalling the Past in Africa. London i New York: Routledge, 2024. (str. 369-374)

hrvatski pdf 136kb
Mpho Ngoepe i Sindiso Bhebhe, Indigenous Archives in PostcolonialContexts: Recalling the Past in Africa. London i New York: Routledge, 2024. (str. 369-374)

Arian Rajh
Ostalo

engleski pdf 136kb
Amila Kasumović i Sandra Biletić, Dekodiranje arhiva: Strategije čitanja arhivske građe na primjeru Komisije za poslove Bosne iHercegovine (1878-1879). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet i Arhiv Bosne i Hercegovine, 2024. (str. 375-378)

hrvatski pdf 130kb
Amila Kasumović i Sandra Biletić, Dekodiranje arhiva: Strategije čitanja arhivske građe na primjeru Komisije za poslove Bosne iHercegovine (1878-1879). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet i Arhiv Bosne i Hercegovine, 2024. (str. 375-378)

Jozo Džambo
Ostalo

engleski pdf 130kb
Iza starog zastora: Ogledi, portreti i crtice iz zagrebačke kazališne povijesti: Antonija Kassowitz-Cvijić. Priredio Hrvoje Ivanković. Zagreb: Hrvatski centar ITI, 2024. (str. 379-383)

hrvatski pdf 134kb
Iza starog zastora: Ogledi, portreti i crtice iz zagrebačke kazališne povijesti: Antonija Kassowitz-Cvijić. Priredio Hrvoje Ivanković. Zagreb: Hrvatski centar ITI, 2024. (str. 379-383)

Danijela Duvnjak
Ostalo

engleski pdf 134kb

