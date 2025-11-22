 Skoči na glavni sadržaj

Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , No. 22, 2025.

  • Datum izdavanja: 19.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Susreti između dviju (imaginarnih) obala - znanstveni radovi sa znanstvenoga kolokvija u čast prof. dr. sc. Valnee Delbianco (Pula, listopad 2024) (str. 1-5)

Dubravka Dulibić-Paljar
Uvodnik

Bolji život / La miglior vita, klasik multikulturne Istre (str. 7-17)

A better life / La miglior vita: a classic of multicultural Istria (str. 7-17)

Sanja Roić
Pregledni rad

Pisma Artura Cronije Giovanniju Maveru (str. 19-41)

Letters from Artur Cronia to Giovanni Maver (str. 19-41)

Le lettere di Arturo Cronia a Giovanni Maver (str. 19-41)

Maria Rita Leto
Prethodno priopćenje

Žensko autorstvo u časopisu Varietas (1904. – 1912.): prisutnost, prilozi, recepcija i kulturna medijacija (str. 43-57)

Female authorship in Varietas magazine (1904–1912): presence, contributions, reception, and cultural mediation (str. 43-57)

Autorialità femminile nella rivista Varietas (1904–1912): presenza, contributi, ricezione e mediazione culturale (str. 43-57)

Tanja Habrle
Izvorni znanstveni članak

Sapfička oda Filipe Lazeje Jean-Jacquesu Boissardu kao prostor ženske pjesničke afirmacije (str. 59-77)

Philippa Lazea's Sapphic Ode to Jean-Jacques Boissard as a space of female poetic affirmation (str. 59-77)

Violeta Moretti, Mislav Benić
Izvorni znanstveni članak

Duhovne vježbe i filozofija življenja u Petrarcinu pismu Uspinjanje na Mont Ventoux (str. 79-102)

Spiritual exercises and philosophy as a way of life in Petrarch’s letter The Ascent of Mont Ventoux (str. 79-102)

Dubravka Dulibić-Paljar
Izvorni znanstveni članak

Čistoća – herojska vrlina biblijskih žena (str. 103-130)

Purity – the heroic virtue of biblical women (str. 103-130)

Ružica Pšihistal
Izvorni znanstveni članak

Etimološka odrednica u (e-)leksikografskim izdanjima na primjeru talijanskih posuđenica (str. 131-151)

The etymological entry in (e-)lexicographic editions: the case of italian loanwords (str. 131-151)

Vlatka Štimac Ljubas
Pregledni rad

Kako „kantȃ” more Elis Lovrić (str. 153-176)

How the sea sings through Elis Lovrić (str. 153-176)

Lina Pliško, Samanta Milotić Bančić
Izvorni znanstveni članak

Jezikom i stilom kroza znanstveni tekst: osvrt na sintaksu jezičnoga izraza prof. Delbianco (str. 177-202)

Language and style within scientific texts: a review of prof Delbianco's linguistic expression and syntax (str. 177-202)

Teodora Fonović Cvijanović, Blaženka Martinović
Izvorni znanstveni članak

De nota prima folii primi Codicis Iadertini (str. 203-234)

De nota prima folii primi Codicis Iadertini (str. 203-234)

Nada Bulić
Izvorni znanstveni članak

Utopija i određena negacija: Estetika otpora u književnosti i pjesmi od Shakespearea do Nicka Cavea (str. 235-253)

Cartographies of nowhere: utopian longing and determinate negation (str. 235-253)

Sam Gilchrist Hall
Izvorni znanstveni članak

Popis suradnika (str. 255-257)


Ostalo

Izabrana bibliografija Valnee Delbianco (str. 259-261)

Dubravka Dulibić-Paljar
Ostalo

