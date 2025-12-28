 Skoči na glavni sadržaj

Glasnik matematički , Vol. 60 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.

Sadržaj

Some constructions of LCD codes over Z_4 (str. 183-196)

Ana Grbac, Andrea Švob
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 421kb
Degenerate Eisenstein series on the symplectic group of rank two revisited by a new method for proving holomorphy (str. 197-206)

Neven Grbac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 409kb
Pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions and proportion of simple zeros (str. 207-227)

Ramu̅nas Garunkštis, Julija Paliulionytė
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 448kb
Linear relations between three algebraic conjugates of degree twice a prime (str. 229-242)

Paulius Virbalas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 431kb
Induction from two linked segments with one half border and cuspidal reducibility (str. 243-265)

Igor Ciganović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 490kb
Real equations for o–extremal Riemann surfaces with abelian automorphism groups (str. 267-290)

Ewa Kozłowska-Walania, Peter Turbek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 497kb
Uncountable families of fans that admit transitive homeomorphisms (str. 291-325)

Iztok Banič, Goran Erceg, Judy Kennedy, Chris Mouron, Van Nall
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 636kb
Prescribed Weingarten curvature equations in warped product manifolds (str. 327-352)

Ya Gao, Chenyang Liu, Jing Mao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 487kb
Permutation test of independence in tails for dependent processes (str. 353-373)

Darko Brborović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 486kb

