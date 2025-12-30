 Skoči na glavni sadržaj

Anafora : Časopis za znanost o književnosti , Vol. XII No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 02.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Life With Our Everyday Crises Is a Satantango (str. 309-317)

Igor Gajin, Marijana Jeleč, Stephanie Jug, Marijana Mandić, Sonja Novak, Philipp Schlüter, Iris Spajić, Katarina Žeravica
Uvodnik

engleski pdf 115kb
Crises, Revolutions, and Recurrences as Modernist Strategies (str. 321-337)

engleski pdf 178kb
Krisen, Revolutionen und Wiederkehr als modernistische Strategien (str. 338-338)

Krize, revolucije i ponavljanja kao modernističke strategije (str. 339-339)

Gábor Bednanics
Pregledni rad

Die Krise des Humanen in Hermann Hesses Roman Das Glasperlenspiel (str. 341-362)

njemački pdf 242kb
The Crisis of the Humane in Hermann Hesse’s Novel Das Glasperlenspiel (str. 363-363)

Kriza humanog u romanu Hermanna Hessea Das Glasperlenspiel (str. 364-364)

Veronica Alina Buciuman
Izvorni znanstveni članak

Krise und Selbstzerstörung: Ambivalente Figuren der Wende (str. 365-385)

njemački pdf 208kb
Crisis and Self-Destruction: Ambivalent Figures of the Turn (str. 386-386)

Kriza i samouništenje: ambivalentne figure preokreta (str. 387-387)

Hajnalka Halász
Izvorni znanstveni članak

Berlin, Mailand und Zagreb im Lichte der Großstadt oder deutsch-italienisch-kroatische Filmbeziehungen zur Zeit der Neuen Sachlichkeit (str. 389-411)

njemački pdf 293kb
Berlin, Milan and Zagreb in the Light of the Metropolis or German–Italian–Croatian Film Relations in the Era of Neue Sachlichkeit (str. 412-412)

Berlin, Milano i Zagreb u svjetlu velegrada ili njemačko-talijansko-hrvatski filmski odnosi za vrijeme epohe Neue Sachlichkeit (str. 413-413)

Marijana Erstić
Izvorni znanstveni članak

Die Unausweichlichkeit von Krisen. Literarische Bilder von Krise und Katastrophe bei Christoph Ransmayr (str. 415-435)

njemački pdf 203kb
The Inevitability of Crises: Literary Images of Crisis and Catastrophe in Christoph Ransmayr's Works (str. 436-436)

Neizbježnost kriza. Književni prikazi krize i katastrofe kod Christopha Ransmayra (str. 436-436)

Bernadetta Matuszak-Loose
Izvorni znanstveni članak

Navigating Academic Crises: Insights from Literary Narratives (str. 439-454)

engleski pdf 190kb
Navigation akademischer Krisen: Einblicke aus literarischen Narrativen (str. 455-455)

Kroz akademske krize: uvidi iz književnih narativa (str. 456-456)

Evelina Miščin
Pregledni rad

Beyond the Belfast Peace Walls: Examining the Implications of Their Demolition on Society (str. 457-470)

engleski pdf 165kb
Jenseits der Belfast Peace Walls: Untersuchung der Auswirkungen ihres Abrisses auf die Gesellschaft (str. 471-471)

S one strane belfastskih zidova mira: ispitivanje posljedica njihova rušenja na društvo (str. 472-472)

Sara Miščin
Pregledni rad

Neue Phänomenologie als Möglichkeit einer literarischen Versöhnung von ästhetischer Erfahrung und Stimmung (str. 473-492)

njemački pdf 214kb
New Phenomenology as a Possibility for Literary Reconciliation between Aesthetic Experience and Mood (str. 493-493)

Nova fenomenologija kao mogućnost literarne pomirbe estetskog iskustva i raspoloženja (str. 494-494)

Viktor Pataki
Izvorni znanstveni članak

Harold Bloom and the Crisis in Literature (str. 495-510)

engleski pdf 221kb
Harold Bloom und die Krise in der Literatur (str. 511-511)

Harold Bloom i kriza u književnosti (str. 512-512)

Krešimir Šimić, Robert Stubičar
Pregledni rad

Političke krize u Jadranskoj trilogiji Nedjeljka Fabrija (str. 513-529)

hrvatski pdf 243kb
Political Crises in Nedjeljko Fabrio’s Jadranska trilogija (str. 530-530)

Politische Krisen in Jadranska trilogija von Nedjeljko Fabrio (str. 531-531)

Sanja Tadić-Šokac
Izvorni znanstveni članak

Tragovima popularne kulture i ženskih žanrova u hrvatskoj književnosti 19. i 20. stoljeća: Maša Grdešić, Parfimirano smeće. Hrvatska književnost i popularna kultura (str. 535-546)

Ivana Buljubašić Srb
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 151kb
Viktoria Franić Tomić, Četiri žene iz hrvatskoga novovjekovlja: knjiga o zaljubljenoj plivačici, zazidanoj djevici, nevjernoj gusarevoj ženi i odbjegloj dubrovačkoj nevjesti (str. 547-551)

Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 101kb
Popis recenzenata u 2025. godini / Peer Reviewers in 2025 (str. 553-554)


Ostalo

hrvatski pdf 78kb

Posjeta: 0 *