Anafora : Časopis za znanost o književnosti , Vol. XII No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 30.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 02.01.2026.
Sadržaj
Igor Gajin, Marijana Jeleč, Stephanie Jug, Marijana Mandić, Sonja Novak, Philipp Schlüter, Iris Spajić, Katarina Žeravica
Uvodnik
Gábor Bednanics
Pregledni rad
Veronica Alina Buciuman
Izvorni znanstveni članak
Hajnalka Halász
Izvorni znanstveni članak
Marijana Erstić
Izvorni znanstveni članak
Bernadetta Matuszak-Loose
Izvorni znanstveni članak
Evelina Miščin
Pregledni rad
Sara Miščin
Pregledni rad
Viktor Pataki
Izvorni znanstveni članak
Krešimir Šimić, Robert Stubičar
Pregledni rad
Sanja Tadić-Šokac
Izvorni znanstveni članak
Ivana Buljubašić Srb
Recenzija, prikaz
Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz
Ostalo
