Poučavanje povijesti , Vol. 4 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.01.2026.

Sadržaj

Projekt STAND UP u punom zamahu (str. 4-4)

Miljenko Hajdarović
Vijest

hrvatski pdf 261kb
Križni put udžbenika Povijesti (str. 5-45)

Miljenko Hajdarović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1590kb
Tehnike za stvaranje ideja u nastavi #1 (str. 46-49)

Valentina Milohanić
Stručni rad

hrvatski pdf 367kb
Manifestacija „Rimski dani u Vinkovcima” u projektnoj nastavi Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci (str. 50-53)

Ružica Lenđer
Stručni rad

hrvatski pdf 485kb
Kako povijest postaje zabavna? Od ideje do igre – kreativni pristupi učenju (str. 54-54)

Katarina Kokan, Antonela Bakić, Zdenka Biliškov
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 239kb
„Svakog tjedna utvrda jedna” – projekt istraživanja utvrda Sisačko-moslavačke županije (str. 57-58)

Lucijan Vesely
Stručni rad

hrvatski pdf 451kb
Međupredmetna suradnja u projektima „Higijena kroz vrijeme” i „Kruh kroz povijest” (str. 59-63)

Ružica Lenđer
Stručni rad

hrvatski pdf 422kb
Utjecaj umjetne inteligencije na dominantne pedagoške modele (str. 64-68)

Miljenko Hajdarović, Gordana Ramuščak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 432kb
Blagdani i spomendani – važne obljetnice iz povijesti Hrvatske (str. 69-78)

Valentina Milohanić
Stručni rad

hrvatski pdf 314kb
„Učimo iz svjetla prošlosti“: kako smo kroz rad Centra izvrsnosti za nacionalnu povijesti obilježili 1100. obljetnicu Hrvatskoga Kraljevstva u Varaždinu (str. 79-83)

Nikola Slunjski, Bruno Bogović
Stručni rad

hrvatski pdf 308kb
Projektni tjedan povodom 1100 godina hrvatskog kraljevstva - interdisciplinarni pristup učenju (str. 84-85)

Valerija Jakupec-Zvonar
Stručni rad

hrvatski pdf 276kb
Pripovijedanje povijesti u doba umjetne inteligencije (str. 86-92)

Miljenko Hajdarović
Stručni rad

hrvatski pdf 456kb
Na povijesnoj lokaciji: Zaljev kostiju (str. 93-94)

Danijela Štefan
Stručni rad

hrvatski pdf 484kb
Na povijesnoj lokaciji: Hirošima - 80 godina poslije (str. 95-99)

Josip Šibarić
Stručni rad

hrvatski pdf 1187kb
Ostracizam kritike – povijest bez rasprave (str. 100-102)

Miljenko Hajdarović
Esej

hrvatski pdf 524kb
Politika vladarske kuće Obrenović u razdoblju 1878. – 1903. godine (str. 103-107)

David Magdić, Ivan Marušić
Stručni rad

hrvatski pdf 465kb
Latinski jezik kao temelj kulturnog kontinuiteta i identiteta hrvatske elite u 19. stoljeću (str. 108-112)

Luka Gaćeša
Stručni rad

hrvatski pdf 165kb
355 godina od utemeljenja i 150 godina od otvaranja modernoga Sveučilišta u Zagrebu (str. 113-121)

Velimir Veselinović
Stručni rad

hrvatski pdf 913kb
Samuraji – vojnici ili društveni stalež? (str. 122-125)

Josip Šibarić
Stručni rad

hrvatski pdf 650kb
Židovi i njihova pisana baština (str. 126-128)

Aron Albahari
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 300kb

Posjeta: 0 *