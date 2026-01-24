 Skoči na glavni sadržaj

Croatica Christiana periodica , Vol. 49 No. 96, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 25.01.2026.

Pleterna skulptura i misionarsko djelovanje u ranosrednjovjekovnoj Donjoj Panoniji (str. 24-24)

hrvatski pdf 837kb
Interlace Sculpture and Missionary Activity in Early Medieval Lower Pannonia (str. 3-24)

Nikolina Belošević, Danko Dujmović
Izvorni znanstveni članak

Ranonovovjekovni latinski natpisi u Istri: status quaestionis (str. 29-49)

hrvatski pdf 407kb
Early Modern Latin Inscriptions in Istria: Status Quaestionis (str. 42-43)

Tomislav Galović
Izvorni znanstveni članak

Before and After Sigismund: Vlad II Dracul and the Question of Church Union (1436–1440) (str. 51-67)

engleski pdf 303kb
Prije i poslije Sigismunda: Vlad II. Drakul i pitanje crkvene unije (1436. – 1440.) (str. 60-60)

Alexandru Simon
Izvorni znanstveni članak

Kanonski proces za imenovanje Mateja Franje Krtice prvim biskupom sjedinjene Bosanske ili Đakovačke i Srijemske biskupije (str. 69-83)

hrvatski pdf 304kb
The Canonical Process for Electing Matej Franjo Krtica the first Bishop of the Unified Diocese of Bosnia or Đakovo and Srijem (str. 80-80)

Eldina Lovaš, Zoltán Gőzsy
Izvorni znanstveni članak

Rukopisna korespondencija Đura Ferića s Maksimilijanom Vrhovcem i njegova Paraphrasis psalmorum poetica (1791.) (str. 85-104)

hrvatski pdf 430kb
The Manuscript Correspondence Between Đuro Ferić and Maksimilijan Vrhovac and His Paraphrasis Psalmorum Poetica (1791) (str. 102-102)

Petar Ušković Croata
Prethodno priopćenje

Zamisao biskupa Jurja Dobrile o ujedinjenju Porečko-pulske i Tršćansko-koparske biskupije (str. 105-126)

hrvatski pdf 334kb
Bishop Juraj Dobrila’s Vision of the Unification of the Diocese of Poreč and Pula with the Diocese of Trieste and Koper (str. 122-122)

Mihovil Dabo
Izvorni znanstveni članak

Stradali objekti sakralne baštine Srpske pravoslavne Crkve na području Bjelovarsko-bilogorske županije u Domovinskom ratu (str. 127-147)

hrvatski pdf 331kb
Damaged Objects of the Sacred Heritage of the Serbian Orthodox Church in the area of Bjelovar-Bilogora County during the Homeland War (str. 145-145)

Željka Križe, Janja Sekula
Pregledni rad

Filip NOVOSEL, Život dalmatinskoga grada u 17. stoljeću. Društvo i svakodnevi ca Zadra u pozadini vojnih zbivanja za vrijeme Kandijskoga rata (1645. – 1669.), Hrvatski institut za povijest – Državni arhiv u Zadru, Zagreb – Zadar, 2024., 423 str. (str. 149-152)

Lovorka Čoralić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 138kb
Vladimir SOKOL, Arheološko-povijesni radovi i rasprave o hrvatskom srednjem vijeku, Književni krug, Split, 2025., 411 str. (str. 149-175)


Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 151kb
Zrinka NOVAK, Ulaganje u vječni život. Pobožnost stanovništva rapske komune u drugoj polovici XVI. stoljeća u zrcalu oporuka i kodicila, Srednja Europa, Zagreb, 2024., 798 str. (str. 149-175)

Lovorka Čoralić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 146kb
Nicholas SPENCER, Magisteria. The Entangled Histories of Science and Religion, Oneworld Publications, London, 2024., XII + 467 str. (str. 160-161)

Vatroslav Siketić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 132kb
Život i djelo kardinala Franje Kuharića, Tonči MATULIĆ – Ana BIOČIĆ – Branko MURIĆ (ur.), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadaš njost, Zagreb, 2024., 654 str. (str. 164-168)

Josip Anić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 153kb
Gradivo za povijest Istočnog Jadrana u ranom novom vijeku, svezak IV. Spisi zada r skog bilježnika Franje Sorinija (1659. – 1662.), Lovorka ČORAČIĆ – Filip NOVO SEL (prir.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2024., 443 str. (str. 169-170)

Zrinko Novosel
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 145kb
Studies in Church History. Vol. 61. Margins and Peripheries in Christian History, David CERI JONES – Peter MARSHALL – Charlotte METHUEN (prir.), Cambridge, Cambridge University Press, 2025., XX + 637 str (str. 171-174)

Vatroslav Siketić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 141kb
Kaptol 1221. – 2021., Krunoslav MATEŠIĆ (ur.), Općina Kaptol, Kaptol, 2022., 571 str. (str. 175-1799)

Stipe Ledić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 137kb
Sadržaj (str. 177-178)

hrvatski pdf 151kb
Contents


Ostalo

