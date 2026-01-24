Croatica Christiana periodica , Vol. 49 No. 96, 2025.
- Datum izdavanja: 24.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 25.01.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nikolina Belošević, Danko Dujmović
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Galović
Izvorni znanstveni članak
Alexandru Simon
Izvorni znanstveni članak
Eldina Lovaš, Zoltán Gőzsy
Izvorni znanstveni članak
Petar Ušković Croata
Prethodno priopćenje
Mihovil Dabo
Izvorni znanstveni članak
Željka Križe, Janja Sekula
Pregledni rad
Recenzija, prikaz
Lovorka Čoralić
Recenzija, prikaz
Vatroslav Siketić
Recenzija, prikaz
Vatroslav Siketić
Recenzija, prikaz
Stipe Ledić
Recenzija, prikaz
Ostalo
Posjeta: 0 *