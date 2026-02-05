 Skoči na glavni sadržaj

Diacovensia : teološki prilozi , Vol. 33 No. 4, 2025.

  Datum izdavanja: 05.02.2026.
  Objavljen na Hrčku: 05.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

John Henry Newman, crkveni naučitelj i suzaštitnik katoličkoga obrazovanja (str. 493-496)

Hrvoje Kalem
Uvodnik

hrvatski pdf 234kb
Oporavkom želje do održavanja mentalnoga zdravlja (str. 499-516)

hrvatski pdf 360kb
The Recuperation of Desire for Maintaining Mental Health (str. 499-516)

Hrvoje Kalem
Izvorni znanstveni članak

Transhumanist Scenarios of the (Post)Human Future. Qualitative Research from the Perspective of Social-Humanistic and Technical Experts in Croatia (str. 517-537)

engleski pdf 404kb
Transhumanistički scenariji (poslije)ljudske budućnosti. Kvalitativno istraživanje iz perspektive društveno-humanističkih i tehničkih stručnjaka u Hrvatskoj (str. 517-537)

Ivana Brstilo Lovrić, Josipa Blašković, Odilon-Gbènoukpo Singbo
Izvorni znanstveni članak

Media Manipulation of Religious Topics – Shaping Public Opinion through Censorship and Disinformation (str. 539-556)

engleski pdf 365kb
Medijska manipulacija vjerskim temama – oblikovanje javnoga mnijenja cenzuriranjem i dezinformiranjem (str. 539-556)

Siniša Kovačić
Izvorni znanstveni članak

L’importanza e la comprensione della cultura alla luce della «Gaudium et spes» (str. 557-573)

talijanski pdf 376kb
Važnost i razumijevanje kulture u svjetlu pastoralne konstitucije Gaudium et spes (str. 557-573)

The Importance and Understanding of Culture in the Light of Gaudium et Spes (str. 557-573)

Drago Marković
Pregledni rad

Izazovi u očuvanju mentalnoga zdravlja (str. 575-591)

hrvatski pdf 336kb
Challenges in Preserving Mental Health (str. 575-591)

Maristela Šakić
Pregledni rad

Depressive, Anxiety, and Obsessive-Compulsive Disorders: Case Reports and Suggestions for Pastoral Care (str. 593-609)

engleski pdf 348kb
Depresivni, anksiozni i opsesivno-kompulzivni poremećaj: prikazi slučajeva i savjeti za pastoralnu skrb (str. 593-609)

Jakov Milić
Pregledni rad

Uloga društvenih mreža u pastoralnom i evangelizacijskom djelovanju Katoličke Crkve u Hrvatskoj (str. 611-632)

hrvatski pdf 840kb
The Role of Social Networks in the Pastoral Ministry and Evangelization of the Catholic Church in Croatia (str. 611-632)

Silvana Burilović Crnov
Pregledni rad

Videoigre u slobodnom vremenu djece i mladih (str. 633-652)

hrvatski pdf 584kb
Video Games in Children’s and Young People’s Leisure Time (str. 633-652)

Bruno Matijašević
Pregledni rad

Položaj i uloga žene tijekom povijesnih epoha: Od prapovijesti do danas (str. 653-671)

hrvatski pdf 353kb
The Position and Role of Women through Historical Epochs. From Prehistory to Today (str. 653-671)

Matea Miličić Karlić
Stručni rad

2020 Earthquakes in Croatia: What Lessons Should Be Identified and Learned? (str. 673-693)

engleski pdf 394kb
Potresi u Hrvatskoj 2020. godine: Koje lekcije treba prepoznati i naučiti? (str. 673-693)

Robert Mikac, Mirza Smajić
Stručni rad

