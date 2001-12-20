 Skoči na glavni sadržaj

Pomorstvo , Vol. 15 , 2001.

  • Datum izdavanja: 20.12.2001.
  • Objavljen na Hrčku: 04.03.2026.

Sadržaj

Koncipiranje lučke politike — temeljna pretpostavka razvitka hrvatskoga lučkog sustava (str. 11-31)

Čedomir Dundović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 11329kb
Prilog strategiji pomorstva Republike Hrvatske - prijedlog mjera i ciljeva (str. 33-46)

Blanka Kesić, Dragan Čišić
Pregledni rad

hrvatski pdf 6911kb
Suvremeno stanje ljudskog čimbenika u svjetskom brodarstvu (str. 47-57)

Mijo Biličić
Pregledni rad

hrvatski pdf 5413kb
Estimating bargaining power in logistic supply chains - a network approach (str. 61-72)

D. Čišić, K. Kyliheiko,, A. Lehmusvaara
Prethodno priopćenje

engleski pdf 6168kb
Tarifna komponenta željezničkog prijevoza kao čimbenik konkurentnosti riječkoga prometnog pravca (str. 73-84)

Hrvoje Baričević, Tanja Poletan
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5785kb
Maksimizacija rentabilnosti primjenom razlomljenoga linearnog programiranja (str. 85-94)

Alen Jugović, Svjetlana Bešlić
Pregledni rad

hrvatski pdf 3964kb
Analiza pojave kvarova kod brodskih sustava (str. 97-103)

Mato Tudor
Pregledni rad

hrvatski pdf 2340kb
O korištenju matematičkih alata u nastavi elektroničkih komunikacija (str. 105-116)

Josip Sušanj, Zoran Mrak
Pregledni rad

hrvatski pdf 4858kb
Perspektiva razvoja statičkih pretvarača frekvencije u sustavu električne propulzije broda (str. 117-131)

Ivan Vlahinić, Dubravko Vučetić
Pregledni rad

hrvatski pdf 7746kb
O obliku krila hidrokrilnih brodova (str. 133-138)

Dinko Zorović, Robert Mohović
Pregledni rad

hrvatski pdf 2265kb
Pravoslavni trgovci u britansko-austrijskim trgovačkim vezama preko Malte u vrijeme Ilirskih provincija 1809.—1813. (str. 141-147)

Ljubinka Toševa Karpowicz
Pregledni rad

hrvatski pdf 3429kb
Razvoj riječke luke od Hrvatsko-ugarske nagodbe do Prvoga svjetskog rata (str. 149-158)

Mirano Hess
Stručni rad

hrvatski pdf 4499kb
Sjećanja na izgradnju i obnovu riječke luke (str. 159-161)

Maksimilijan Peč
Esej

hrvatski pdf 1552kb
Effects of pH and alkalinity on ozonation of bromide and chloride in seawater (str. 165-176)

Gordan Grgurić, Peter J. Egli
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5990kb
Promjene u važnosti pomorskih djelatnosti u svijetu na kraju drugog milenija (str. 177-190)

Zoran Klarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6727kb
Repatrijacija ili povratno putovanje u međunarodnim konvencijama i nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske (str. 191-204)

Biserka Rukavina
Pregledni rad

hrvatski pdf 6377kb
Brodarstvo - izbor tehnologije: Shipping choice of technology, Maritime policy and management, 1983, vol. 10, n. 1, 1-15. Prevela Tatjana Šepić (str. 207-224)

Ernst G. Frankel
Ostalo

hrvatski pdf 9872kb
Utjecaj luke na mjesnu privredu: slučaj Plymoutha: The impact of a port on its local ecomomy: the case of Plymouth, Maritime policy and management, 1995, vol. 22, no. 1, 13-23. Prevela Tatjana Šepić (str. 225-237)

Peter Gripaios, Rose Gripaios
Ostalo

hrvatski pdf 6480kb
Kultura na području sigurnosti u pomorstvu: Culture in maritime safety, Maritime policy and management. Prevela Tatjana Šepić (str. 239-251)

Jon Ivar Havold
Ostalo

hrvatski pdf 6625kb
Engleski u brodostrojarskim komunikacijama (A. Spiničić - J. Luzer) (str. 255-258)

Josip Orović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2251kb
Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije 2000. (str. 259-262)

Zdenka Zenzerović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2183kb
Darko Glažar: Optimizacija troškova putovanja kontejnerskog broda u funkciji uspješnosti i sigurnosti morskog brodarstva (str. 263-266)

Boris Glavan
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2407kb
Tanja Poletan: Kopnena prometna infrastruktura u funkciji riječkog prometnog pravca (str. 267-270)

Hrvoje Baričević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2219kb
Svjetlana Bešlić: Markovljevi modeli u planiranju kqapaciteta lučkih sredstava za rad (str. 271-274)

Zdenka Zenzerović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2067kb

