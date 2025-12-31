 Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 64. No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.02.2026.

Ultrasonographic BI-RADS 4 Lesions Related to Breast Cancer Risk Factors (str. 667-672)

engleski pdf 248kb
Odnos ultrasonografskih lezija BI-RADS 4 i rizičnih čimbenika za rak dojke (str. 672-672)

Bahri Ozer, Fatih Keyif, Songul Peltek Ozer, Oguz Catal, Mustafa Sit, Ibrahim Karagoz, Hayri Erkol
Izvorni znanstveni članak

Levels of Immunoglobulin E Antibodies to Staphylococcal Enterotoxin A in Patients with Nasal Polyposis with and Without Asthma (str. 673-682)

engleski pdf 385kb
Razine imunoglobulina E na stafilokokni enterotoksin a kod pacijenata s nosnom polipozom i astmom (str. 682-682)

Aleksandra Aleksić, Radoslav Gajanin, Tomislav Baudoin, Aleksandar Perić, Sanja Avram
Izvorni znanstveni članak

Impairment of Social Functioning in Patients with Urinary Incontinence (str. 683-688)

engleski pdf 291kb
Pogoršanje društvenog života u pacijentica s urinarnom inkontinecijom (str. 688-688)

Ivka Djaković, Hrvojka Soljačić Vraneš, Ante Omazić, Adriana Šemper, Ivan Brlečić, Marijana Bilandžija, Zdenko Kraljević
Izvorni znanstveni članak

The Clinical Value of the I-131 Diagnostic Whole-Body Scan in the Follow-up of Intermediateand High-Risk Patients with Differentiated Thyroid Cancer (str. 689-694)

engleski pdf 241kb
Klinička vrijednost dijagnostičke scintigrafije cijeloga tijela s I-131 u praćenju srednjerizičnih i visokorizičnih bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače (str. 694-694)

Vlado Wagenhofer, Ivan Mihaljević, Darija Šnajder, Dunja Mudri, Ivana Marić
Izvorni znanstveni članak

Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy-Specific Questionnaire in Croatian: Visual Function and Corneal Health Status (V-FUCHS) (str. 695-699)

engleski pdf 322kb
Upitnik na hrvatskom jeziku specifičan za Fuchsovu endotelnu distrofiju rožnice – funkcija vida i status zdravlja rožnice (V-FUCHS) (str. 699-699)

Ivan Merdžo, Ivana Radman, Aida Kasumović, Miodrag Vojčić, Antonio Markotić, Nina Đumrukčić, Iva Krolo
Izvorni znanstveni članak

Trends in Pre-Pregnancy Body Mass Index and Gestational Weight Gain Among Pregnant Women in Croatia (str. 700-706)

engleski pdf 248kb
Trendovi indeksa tjelesne mase prije trudnoće i prirasta tjelesne težine kod trudnica u Hrvatskoj (str. 707-707)

Katja Vince, Marija Švajda, Tamara Poljičanin, Ratko Matijević
Izvorni znanstveni članak

Effect of Tear Film Changes on Visual Acuity after Uncomplicated Phacoemulsification Cataract Surgery (str. 708-715)

engleski pdf 220kb
Utjecaj promjena suznog filma na vidnu oštrinu nakon operacije mrene ultrazvučnom fakoemulzifikacijom (str. 715-715)

Suzana Matić, Ivana Pivić-Kovačević, Marija Jelić Vuković, Tvrtka Benašić, Mate Matić, Lucija Matić, Josip Barać, Dubravka Biuk
Izvorni znanstveni članak

The Connection Between Daily/General Stress Experience and Risky Internet Behavior Among Students of Health and Non-Health Studies (str. 716-725)

engleski pdf 249kb
Povezanost svakodnevnog/općeg doživljaja stresa i rizičnog ponašanja na internetu među studentima zdravstvenih i nezdravstvenih studija (str. 725-725)

Dubravka Matijašić-Bodalec, Antun Bajan, Krešimir Šolić, Petra Mamić, Tena Velki, Nikola Bajan, Andrea Milostić-Srb, Nika Srb, Igor Fosić, Snježana Čukljek, Slavica Đorđević
Izvorni znanstveni članak

Surgical Treatment of Bilateral Vocal Fold Paralysis: A 13-year Experience (str. 726-733)

engleski pdf 334kb
Kirurško liječenje obostrane paralize glasnica: trinaestogodišnje iskustvo (str. 734-734)

Ana Đanić Hadžibegović, Ika Gugić Radivojković, Marin Gudelj
Izvorni znanstveni članak

Evaluation of the Submandibular Fossa Using Cone Beam Computed Tomography (str. 735-743)

engleski pdf 358kb
Procjena submandibularne jamice pomoću cone beam kompjutorizirane tomografije (str. 743-743)

Gunay Ozturk, Ayşe Pınar Sumer
Izvorni znanstveni članak

Audiological Profile of OSA Patients: The Effect of Chronic Nocturnal Intermittent Hypoxia on Auditory Function; A Pilot Study (str. 744-753)

engleski pdf 277kb
Audiološki profil bolesnika oboljelih od OSA-e: učinak kronične intermitente hipoksije tijekom noći na slušnu funkciju: pilot studija (str. 753-753)

Mirjana Grebenar Čerkez, Željko Zubčić, Stjepan Jurić, Jelena Šarić Jurić, Darija Birtić
Izvorni znanstveni članak

Labor Induction by Prostaglandins: Comparison of the Efficacy of Misoprostol and Dinoprostone (str. 754-760)

engleski pdf 233kb
Indukcija porođaja prostaglandinima: usporedba učinkovitosti mizoprostola i dinoprostona (str. 761-761)

Matija Šego, Mirna Došen, Petra Glad Štritof, Paulo Zekan, Marija Gotić Pavasović, Vladimir Blagaić, Alenka Boban Blagaić
Izvorni znanstveni članak

Radiation Exposure Using the Transradial versus Transfemoral Approach in Acute Coronary Syndrome (str. 762-766)

engleski pdf 193kb
Izloženost zračenju pri transradijalnom i transfemoralnom pristupu u akutnom koronarnom sindromu (str. 766-766)

Krešimir Kordić, Ozren Vinter, Ivo Darko Gabrić, Ines Zadro Kordić, Karlo Golubić, Matias Trbušić
Izvorni znanstveni članak

Methotrexate Treatment of Ectopic Tubal Pregnancy (str. 767-772)

engleski pdf 198kb
Primjena metotreksata u terapiji tubarne izvanmaternične trudnoće (str. 772-772)

Neven Tučkar, Ana Benčić, Hrvojka Soljačić Vraneš, Antonija Kuna, Ena Radić
Izvorni znanstveni članak

Family-Related Stress in Euthyroid Adolescents with Hashimoto’s Thyroiditis and Elevated Levels of Anti-Thyroid Antibodies (str. 773-782)

engleski pdf 380kb
Obiteljski stres kod eutiroidnih adolescenata s Hashimotovim tireoiditisom i povišenim razinama antitireoidnih protutijela (str. 783-783)

Ana Boban Raguž, Darko Katalinić, Martina Krešić Ćorić, Željka Bilinovac, Kristina Ljubić, Ines Mlinarević Polić, Ivan Alerić, Aleksandar Včev, Jasminka Talapko, Ivana Škrlec, Igor Žabić
Izvorni znanstveni članak

Real-World Clinical Outcomes of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients with High PD-L1 Expression (≥ 50%) Treated with Pembrolizumab Monotherapy: Evidence from a Single University Hospital in Central Europe (str. 784-795)

engleski pdf 374kb
Klinički ishodi bolesnika s uznapredovalim nesitnostaničnim karcinomom pluća s visokom ekspresijom PD-L1 (≥ 50%) liječenih monoterapijom pembrolizumabom: iskustvo kliničkog bolničkog centra u srednjoj Europi (str. 795-795)

Jasmina Marić Brozić, Hrvoje Brčić, Klara Brčić, Kristina Urch, Neva Purgar Levarda, Jasna Radić, Ana Fröbe
Izvorni znanstveni članak

A Systematic Review of Cerebral Atrophy in Ischemic Stroke (str. 796-812)

engleski pdf 369kb
Sustavni pregled cerebralne atrofije kod ishemijskog moždanog udara (str. 813-813)

Fahad Somaa, Azka Khan, Anna Podlasek, Faraz Ahmed Bokhari
Pregledni rad

The Effect of Smoking on Cutaneous Melanoma (str. 814-822)

engleski pdf 291kb
Utjecaj pušenja na melanom kože (str. 822-822)

Paola Negovetić, Ana Brkić, Klara Gaćina, Mirna Šitum, Marija Buljan
Pregledni rad

Erenumab in the Prevention of Migraine Headaches – A Pilot Study (str. 823-827)

engleski pdf 209kb
Erenumab u prevenciji migrenske glavobolje – pilot studija (str. 828-828)

Marina Titlić, Ana Ćurković Katić, Rinaldo Romac, Mario Mihalj
Stručni rad

Cardiac Arrest and Postponed Transplantation in an Adolescent with Uhl’s Anomaly (str. 829-832)

engleski pdf 335kb
Srčani zastoj i odgođena transplantacija u adolescenta s Uhlovom anomalijom (str. 832-832)

Matija Bakoš, Dalibor Šarić, Toni Matić
Recenzija, prikaz

Cathether Ablation of Premature Ventricular Complexes from the Left Ventricular Summit Complicated with Acute Coronary Syndrome (str. 833-836)

engleski pdf 699kb
Kateterska ablacija ventrikularnih ekstrasistola iz summita lijeve klijetke komplicirana akutnim koronarnim sindromom (str. 837-837)

Tonći Batinić, Vjekoslav Radeljić, Ivan Zeljković, Kristijan Đula
Recenzija, prikaz

A Child with Paroxysmal Extreme Pain Disorder and Erythromelalgia: Challenges in Hypertension Treatment (str. 838-842)

engleski pdf 374kb
Dijete sa sindromom ekstremne paroksizmalne boli i eritromelalgijom: izazovi u liječenju hipertenzije (str. 843-843)

Gabriela Živković, Ivana Trutin, Hrvoje Kniewald, Ivo Barić, Silvana Marković, Danijela Petković Ramadža
Recenzija, prikaz

