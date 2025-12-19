 Skoči na glavni sadržaj

Novi uvez : časopis Zagrebačkoga knjižničarskog društva , Vol. XXIII No. 44, 2025.

  • Datum izdavanja: 19.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 24.02.2026.

Sadržaj

Riječ urednice (str. 1-2)

Jasmina Sočo
Uvodnik

hrvatski pdf 164kb
Stres u poslovnoj komunikaciji knjižnica Brodsko-posavske županije (str. 3-31)

hrvatski pdf 1338kb
Stress in Business Communication in Libraries of Brodsko-posavska County (str. 3-31)

Matea Žilić
Stručni rad

Pregled i razvoj Zbornika Veleučilišta u Karlovcu i analiza objavljenih radova (str. 32-49)

hrvatski pdf 576kb
Review and Development of the Proceedings of the Karlovac University of Applied Sciences and Analysis of Published Papers (str. 32-49)

Maja Kličarić
Stručni rad

Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama: uloga i doprinos u knjižničarskoj zajednici (str. 50-65)

hrvatski pdf 545kb
Commission for Library Statistics and Performance Indicators in Libraries: Role and Contribution in the Library Community (str. 50-65)

Lea Bakić, Goranka Mitrović
Stručni rad

Od Zelene knjižnice do STEM projekata Slavonskoga hrasta (str. 66-78)

hrvatski pdf 1044kb
From the Green Library to STEM Projects of the Slavonian Oak (str. 66-78)

Ljubica Nedić, Terezija Jelić
Stručni rad

Školska knjižnica – mjesto vršnjačkog poučavanja (str. 79-94)

hrvatski pdf 1180kb
School library – a Place of Peer Teaching (str. 79-94)

Kristina Jakoubek
Stručni rad

Umijeće pripovijedanja i njegova primjena u knjižničnim programima (str. 95-109)

hrvatski pdf 772kb
Art of Storytelling and its Usage in Library Programs (str. 95-109)

Petra Horvat
Stručni rad

STEM u knjižnici – tim Knjižnice Voltino na međunarodnom natjecanju FIRST LEGO League (str. 110-129)

hrvatski pdf 1345kb
STEM in the Library – Voltino Library`s Team at the International FIRST LEGO League Competition (str. 110-129)

Jasminka Kurt, Marija Juranko Ladavac
Stručni rad

Kulturni programi u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“ Bjelovar i njihovo vrednovanje (2021. – 2024.) (str. 130-144)

hrvatski pdf 523kb
Cultural Programmes of "Petar Preradović" Public Library in Bjelovar and their Evaluation (2021 – 2024) (str. 130-144)

Slaven Pejić, Irena Rašo
Stručni rad

Vozni park Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba od osnutka 1976. do danas (str. 145-162)

hrvatski pdf 576kb
The Fleet of the Mobile Library Service of Zagreb City Libraries from its Founding in 1976 to the Present Day (str. 145-162)

Nika Čabrić, Tamara Kolić, Sara Semenski
Stručni rad

Komunikacija o znanosti / Melita Kovačević, Tamara Dagen, Miroslav Rajter. Zagreb : Školska knjiga, 2025. (str. 163-165)

Valentina Namesnik
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 211kb
Libraries as Dysfunctional Organizations and Workplaces / Spencer Acadia, ed. New York : Routledge University Press, 2023. (str. 166-171)

Vanja Kulaš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 204kb
AI-Powered Cataloguing : A Practical Guide to Building a Cataloguing Application with Power Apps / Hannes Lowagie. London : Facet Publishing, 2025. (str. 172-174)

Lana Krišto Lončarić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 263kb
Library Transformation Strategies / JeanPhilippe Accart. London : ISTE ; Hoboken : John Wiley & Sons, 2022. (str. 175-178)

Ivana Kelava
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 251kb
The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities / Luciano Floridi. Oxford : Oxford University Press, 2023. (str. 179-181)

Nataša Daničić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 311kb

