Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost , Vol. XXVIII No. 103/104, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.03.2026.

Medeja na Igrama. Simon Stone / Heiner Müller: Medeja, Redatelj: Martin Kušej, Dubrovačke ljetne igre, 2025. (str. 4-9)

Staša Aras
Esej

hrvatski pdf 275kb
Uz Lisicu Ivice Buljana, sasvim osobno i pomalo putopisno. Dubravka Ugrešić: Lisica, Splitsko ljeto, 2025. (str. 10-16)

Jagna Pogačnik
Esej

hrvatski pdf 322kb
Multimedijska, radijska i kazališna autorica. Autorski projekt Pavlice Bajsić Brazzoduro prema Mediteranskom brevijaru Predraga Matvejevića i Pričama iz susjedne luke (portulanu) Olje Savičević Ivančević. Koprodukcija: GDK Gavella i Radio Teatar Bajsić i prijatelji, 2025. (str. 17-24)

Petra Jelača
Esej

hrvatski pdf 294kb
Kamov, crna zvijezda naše književnosti. Dario Harjaček: Kamov, potres. Koprodukcija: De Facto Theatre Company i Teatar &TD, 2025. (str. 25-29)

Patrik Gregurec
Esej

hrvatski pdf 201kb
Svakom je njegova nesreća najveća. Espi Tomičić: Budi uvijek kao zmaj, Redateljica: Olja Lozica, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, 2025. (str. 30-35)

Petra Pleše
Esej

hrvatski pdf 236kb
Kazališna magija slike i zvuka. Marina Petković Liker: Zvuči kao papar. Produkcija: Četveroruka, premijera: 24. i 25. siječnja 2025. Zagrebački plesni centar (str. 36-42)

Katarina Kolega
Esej

hrvatski pdf 212kb
Intelektualni kapital iz perspektive teatra. Johan Harstad: Max, Mischa i ofenziva Tet. Redatelj: Ivica Buljan, Zagrebačko kazalište mladih, 2025. (str. 43-51)

Nataša Govedić
Esej

hrvatski pdf 264kb
Tema obiteljskog nasilja i kazališni aktivizam. Autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić prema romanu Marine Vujčić Sigurna kuća. Dramsko kazalište Gavella, 2025. (str. 52-55)

Nina Ožegović
Esej

hrvatski pdf 637kb
Rubrika Dramaturgija - uvodni tekst (str. 56-56)

Patrik Gregurec
Uvodnik

hrvatski pdf 61kb
Umjetničko-teorijska disciplina s dvije stotine tisuća lica: o dvije prekretnice u definiciji pojma dramaturgija (str. 57-63)

Patrik Gregurec
Esej

hrvatski pdf 332kb
Ljubav i predrasude (str. 64-71)

Ljiljana Filipović
Esej

hrvatski pdf 145kb
Najzloglasnija Shakespeareova produkcija u povijesti? Mletački trgovac u bečkom Burgtheateru 1943. godine (str. 72-81)

Ludwig Schnauder
Esej

hrvatski pdf 400kb
Kaleidoskopske niti francuskog teatra. Festival svjetskog kazališta / world theatre festival, Zagreb, 2025. (str. 82-91)

Katarina Kolega
Esej

hrvatski pdf 493kb
Borba se nastavlja: Dvadeset pet godina Bacača sjenki (str. 92-99)

Bojan Munjin
Esej

hrvatski pdf 629kb
Kamov, potres i eho zatomljenog leleka. Uz autorski projekt Darija Harjačeka (str. 100-103)

Nataša Govedić
Esej

hrvatski pdf 287kb
Nevjerojatna glumačka magičnost. Milka Podrug Kokotović (1930. – 2025.) (str. 104-109)

Nenni Delmestre
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 160kb
Bum vam ja nekaj zmešala… Nina Erak (1956. – 2025.) (str. 110-112)

Ornela Vištica
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 472kb
Ambicija da se bude „drukčija“. Svjetlana Hribar: Život i po: Jagoda Buić – privatno i javno. Nova knjiga, Podgorica, 2025. (str. 113-116)

Martina Petranović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 111kb
Frančezarije su žene. Lada Čale Feldman: Moliere ponovljen. Zagreb: Disput, 2025. (str. 117-121)

Morana Čale
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 114kb
ARS &TD. Marko Golub & Dejan Kršić: MOJA JE PJESMA TAKOĐER, VAŠE IZNENADNO OTKRIĆE NEKE TISK-ARS KE GREŠKE. opremio: mihajlo arsovski, tipografija & dizajn novina, časopisa, knjiga, publikacija &TD 1961/2020 (str. 122-127)

Iva-Matija Bitanga
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 122kb
O mogućnostima i granicama bilježenja stvaralačkog procesa. Stvaralačke metodologije u izvedbenim umjetnostima: terminologija, alati, primjeri. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb 2025. (str. 128-130)

Anamarija Žugić Borić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 358kb
Bassline (drama) (str. 131-152)

Vid Lež
Ostalo

hrvatski pdf 385kb

