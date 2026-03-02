 Skoči na glavni sadržaj

Matematičko fizički list , Vol. 76 No. 303, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 05.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 145-145)


Uvodnik

hrvatski pdf 90kb
Dragi čitatelji (str. 146-146)

Željko Hanjš
Uvodnik

hrvatski pdf 91kb
Hrvoje Abraham, teorijski fizičar, stručnjak za računalne metode i simulacije (str. 147-152)

Ana Smontara
Životopis

hrvatski pdf 2340kb
Osnovni principi kvantnog računanja (str. 153-167)

Ivica Friščić, Zoran Rukelj, Petar Žugec, Mihael S. Grbić, Ivan Kupčić
Stručni rad

hrvatski pdf 390kb
Makroskopsko kvantnomehaničko tuneliranje (dodjela Nobelove nagrade za fiziku 2025. g.) (str. 168-171)

Ivica Picek
Stručni rad

hrvatski pdf 707kb
Vjeran Hari, primijenjeni matematičar (str. 172-177)

Željko Hanjš
Životopis

hrvatski pdf 801kb
Najteži lagani geometrijski problem (str. 178-182)

Aleksandar Hatzivelkos
Stručni rad

hrvatski pdf 147kb
Frizovi u konkatedrali (str. 183-191)

Tomislav Pejković
Stručni rad

hrvatski pdf 4799kb
Zadatci i rješenja (str. 192-204)


Ostalo

hrvatski pdf 382kb
Školsko natjecanje iz matematike, 26. siječnja 2026. g. (str. 205-209)

Matko Ljulj
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 197kb
Školsko natjecanje iz fizike, 28. siječnja 2026. g. (str. 210-214)

Emil Tafra
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 197kb
Nagradni natječaj br. 254 (str. 215-215)


Ostalo

hrvatski pdf 114kb
Obilježavanje 75 godina MFL-a (str. 217-217)


Ostalo

hrvatski pdf 3057kb
Branko Guberina (1946. – 2024.) (str. 218-218)

Ana Smontara
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 517kb

