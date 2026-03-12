Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva , Vol. 29 No. 1-4, 2025.

  • Datum izdavanja: 12.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj rizobakterije Azospirillum brasilense na rast i sadržaj makrohraniva u listu kod kontejnerskog uzgoja podloga trešnje (str. 3-26)


The influence of Azospirillum brasilense on growth and leaf macronutrient composition of pot-grown sweet cherry rootstocks (str. 3-26)

Šimun Kolega, Goran Fruk, Šime Marcelić, Tomislav Kos
Izvorni znanstveni članak

Senzorska evaluacija čipsa od tradicionalnih sorti jabuke iz kolekcijskog nasada Šašinovec (str. 27-44)


Sensory evaluation of chips from traditional apple varieties from the collection orchard Šašinovec (str. 27-44)

Jelena Gadže, Dora Murtić, Jana Šic Žlabur, Kristina Batelja Lodeta, Martina Skendrović Babojelić
Izvorni znanstveni članak

Ubrzana ekstrakcija otapalom: Primjena u ekstrakciji fenolnih spojeva iz bobičastog voća (str. 45-58)


Accelerated solvent extraction: Application in the extraction of phenolic compounds from berries (str. 45-58)

Petra Brzović, Ivana Generalić Mekinić
Pregledni rad

Biljni insekticidi u voćarstvu (str. 59-78)


Botanical insecticides in fruit growing (str. 59-78)

Ivana Paladin Soče, Mara Marić
Pregledni rad

Očuvanje biljnih genetskih izvora višnje (Prunus cerasus L.): Tradiconalne i moderne metode (str. 79-98)


Conservation of Plant Genetic Resources of Sour Cherry (Prunus cerasus L.): Traditional and Modern Methods (str. 79-98)

Dominik Vuković, Ivica Delić, Ines Mihaljević, Vesna Tomaš
Pregledni rad

Morfološka svojstva prirodnih populacija planike (Arbutus unedo L.) s područja Zadarske županije (str. 99-108)


Morphological characteristics of natural populations of planika (Arbutus unedo L.) from the Zadar County area (str. 99-108)

Lovre Katuša, Martina Skendrović Babojelić, Tomislav Kos, Kristijan Franin, Šimun Kolega, Šime Marcelić
Stručni rad

