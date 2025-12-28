 Skoči na glavni sadržaj

Agroeconomia Croatica , Vol. 15 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 16.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kako hrvatski potrošači percipiraju različite vrste burgera? (str. 4-12)

hrvatski pdf 177kb
How do Croatian Consumers Perceive Different Types of Burgers? (str. 4-12)

Nika Filipić, Željka Mesić, Daniel Matulić, Marina Tomić Maksan
Izvorni znanstveni članak

Prototype of a Hoeing Robot for Non-Chemical Weed Control in Vegetable Production (str. 13-22)

engleski pdf 1006kb
Prototip robota za okopavanje radi nekemijskoga suzbijanja korova u povrćarskoj proizvodnji (str. 13-22)

Dragan Žnidarčič
Izvorni znanstveni članak

Stanje i perspektive ekološke poljoprivredne proizvodnje u Bujštini (str. 23-32)

hrvatski pdf 169kb
Status and Prospects of Organic Agricultural Production in Bujština (str. 23-32)

Tihana Kovačićek, Karolina Mikulčić, Magdalena Zrakić Sušac, Lari Hadelan, Mateja Jež Rogelj, Ornella Mikuš
Prethodno priopćenje

Farmer-Led Innovations, Agricultural, and Economic Development in Developing Countries: A Systematic Review (str. 33-52)

engleski pdf 660kb
Inovacije pod vodstvom poljoprivrednika, poljoprivredni i gospodarski razvoj u zemljama u razvoju: sustavan pregled (str. 33-52)

Mohammed Tiyumtaba Shaibu, Akwasi Mensah-Bonsu, Irene S. Egyir, Collins Asante- Addo, Josip Juračak
Pregledni rad

Digitalna valuta središnje banke u eurozoni: prilike i izazovi (str. 53-63)

hrvatski pdf 228kb
The Digital Euro: Opportunities and Challenges for the Eurozone (str. 53-63)

Tihana Sudarić, Snježana Rebuš, Mihael Štic
Pregledni rad

Korisnici financijskih potpora za poljoprivrednike u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini (str. 64-74)

hrvatski pdf 227kb
Recipients of Agricultural Support Payments in Osijek-Baranja County in 2023 (str. 64-74)

Marko Krivić, Dalibor Tufeković, Boris Ravnjak, Vedran Orkić, Vedrana Badža, David Kranjac
Stručni rad

Tržište voća u Republici Hrvatskoj (str. 75-84)

hrvatski pdf 248kb
Fruit Market in the Republic of Croatia (str. 75-84)

Željka Mesić, Marina Tomić Maksan
Stručni rad

Posjeta: 0 *