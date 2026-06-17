Advances in Civil and Architectural Engineering , Vol. 17 No. 32, 2026.
- Datum izdavanja: 17.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kuraisha Kambali, Youventharan Duraisamy, Rokiah Othman, Mohd Arif Sulaiman
Izvorni znanstveni članak
Nidaa Nuaman Mageed, Riyadh Alsultani, Mohammed Kareem Sameer
Izvorni znanstveni članak
Kiran Devi, Nitin Lamba
Izvorni znanstveni članak
Nadheer Albayati, Mohammed Qadir Ismael
Izvorni znanstveni članak
Ananthakumar Ayyadurai, Saravanan Marudai Muthuchamy, Dineshkumar Gopalakrishnan, Maniarasan Settiannan Karuppannan, Miyalvaganan Raju
Izvorni znanstveni članak
Abu Shad, Mehedi Hashan Riad, Anwar Hossain, Robiul Awall
Izvorni znanstveni članak
Martina Zagvozda, Kristijan Ljutić, Vjekoslav Janić, Ivana Barišić
Izvorni znanstveni članak
Humaira Kanwal, Ziping Wang, Wenfeng Hao, Kamran Javed, Muhammad Asim, Muhammad Ahsan
Izvorni znanstveni članak
Nima Hassanalipourifard, Alireza Lork, Babak Aminnejad
Izvorni znanstveni članak
Saranya Nithiyanandan, Ramaiah Prakash, Vadivelu Navin Ganesh, Shenbagaraman Panneerselvam, Saraswathi Radhakrishnan, Manoj Prabhakar
Izvorni znanstveni članak
Željko Šreng, Luka Juretić, Krunoslav Minažek, Goran Lončar
Izvorni znanstveni članak
Awliya Tribhuwana, S. Imam Wahyudi, Moh. Faiqun Ni'am
Izvorni znanstveni članak
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