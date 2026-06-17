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Advances in Civil and Architectural Engineering , Vol. 17 No. 32, 2026.

  • Datum izdavanja: 17.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Interaction of root pattern with tropical residual soil in bio-anchorage system for slope stabilization (str. 1-15)

Kuraisha Kambali, Youventharan Duraisamy, Rokiah Othman, Mohd Arif Sulaiman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4952kb
Balancing aesthetic diversity and functional efficiency to enhance building performance and user satisfaction (str. 16-29)

Nidaa Nuaman Mageed, Riyadh Alsultani, Mohammed Kareem Sameer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5259kb
Performance assessment of industrial waste-based mortar under elevated temperatures (str. 30-45)

Kiran Devi, Nitin Lamba
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5066kb
Review of concept and laboratory test methods of asphalt mixture rutting performance (str. 46-74)

Nadheer Albayati, Mohammed Qadir Ismael
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4262kb
Mechanical properties and flexural behaviour evaluation of ultra-high-performance concrete using hybrid natural fibres (str. 75-96)

Ananthakumar Ayyadurai, Saravanan Marudai Muthuchamy, Dineshkumar Gopalakrishnan, Maniarasan Settiannan Karuppannan, Miyalvaganan Raju
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5345kb
Optimising lightweight concrete and bricks using expanded polystyrene beads and silica fume: a sustainable approach to construction materials (str. 97-115)

Abu Shad, Mehedi Hashan Riad, Anwar Hossain, Robiul Awall
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4670kb
AI for pavement distress detection on lower-ranking roads: A bibliometric and systematic review (str. 116-136)

Martina Zagvozda, Kristijan Ljutić, Vjekoslav Janić, Ivana Barišić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4539kb
Influence of waste PET fibres on mechanical and durability properties of polyester concrete for tension members (str. 137-151)

Humaira Kanwal, Ziping Wang, Wenfeng Hao, Kamran Javed, Muhammad Asim, Muhammad Ahsan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4762kb
Advanced metaheuristic optimization for reducing time and cost while enhancing quality in major projects (str. 152-169)

Nima Hassanalipourifard, Alireza Lork, Babak Aminnejad
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4557kb
Review and experimental analysis of oxidative torrefaction of sugarcane bagasse, sawdust, and rice husk in concrete (str. 170-188)

Saranya Nithiyanandan, Ramaiah Prakash, Vadivelu Navin Ganesh, Shenbagaraman Panneerselvam, Saraswathi Radhakrishnan, Manoj Prabhakar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4644kb
An approach to pullout resistance determination for wrap-around geotextiles in flood embankments (str. 189-204)

Željko Šreng, Luka Juretić, Krunoslav Minažek, Goran Lončar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5144kb
Analysis of combination test of infiltration box and absorption well to reduce road flooding (str. 205-223)

Awliya Tribhuwana, S. Imam Wahyudi, Moh. Faiqun Ni'am
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4507kb

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