Archaeologia Adriatica , Vol. 19 , 2025.

  • Datum izdavanja: 21.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Špilja Kopačina na Braču: novi AMS 14C datumi i njihovo značenje za tumačenje kulturne stratigrafije nalazišta te metodologije iskopavanja (1978. – 1993.) (str. 9-26)

Kopačina Cave on the Island of Brač: New AMS ¹⁴C Dates and Their Significance for the Interpretation of the Site’s Cultural Stratigraphy and Excavation Methodology (1978–1993) (str. 9-26)

Nikola Vukosavljević
Izvorni znanstveni članak

Morske školjke roda Glycymeris spp. iz kasnoga gornjeg paleolitika istočnog Jadrana – doprinos arheomalakološkim istraživanjima (str. 27-62)

Marine Shells of Glycymeris spp. from the Late Upper Palaeolithic of the Eastern Adriatic – a Contribution to Archaeomalacological Research (str. 27-62)

Barbara Cvitkušić
Pregledni rad

Zašiljeno koštano oruđe iz brončanodobnog Stobreča: sirovinska, tehnološka, tipološka i funkcionalna analiza (str. 63-104)

Pointed Bone Tools from Bronze Age Stobreč: Analyses of Raw Material, Technology, Typology and Function (str. 63-104)

Antonela Barbir, Marina Ugarković
Izvorni znanstveni članak

Novi doprinos poznavanju gradinskih lokaliteta otoka Visa (str. 105-148)

A New Contribution to the Study of Hillfort Sites on the Island of Vis (str. 105-148)

Filip Budić, Ivo Ćevid, Mila Erceg, Petra Grizelj, Vinko Udiljak
Pregledni rad

O jednom tipu amforoidnih pitosa sa željeznodobnih gradina otoka Korčule (str. 149-172)

On a Type of Amphoroid Pithos from the Iron Age Hillforts of the Island of Korčula (str. 149-172)

Igor Borzić
Izvorni znanstveni članak

“The Potter’s wheel”. Mouldmade Ware in the Ionian-Adriatic basin between main workshops and branches: the case of southern Illyria (str. 173-192)

„Lončarsko kolo”. Keramički predmeti izrađeni u kalupu u jonsko-jadranskom bazenu od glavnih radionica do njihovih ogranaka: primjer južnog Ilirika (str. 173-192)

Carlo De Mitri
Izvorni znanstveni članak

Tauriana: antičko naselje u Nov Dojranu na cesti Via Axia (str. 193-212)

Tauriana: An ancient settlement on the Via Axia Road, in Nov Dojran (str. 193-212)

Andriana Petkovska
Stručni rad

Bizantski novac iz Muzeja franjevačkog samostana Sv. Ante Padovanskog – Humac (Ljubuški, BiH) (str. 213-266)

Byzantine Coinage from the Museum of the Franciscan Monastery of St Anthony of Padua – Humac (Ljubuški, Bosnia and Herzegovina) (str. 213-266)

Tomislav Fabijanić
Izvorni znanstveni članak

Rezultati podvodnoga arheološkog istraživanja nalazišta Pod Narat u uvali Lučina u Brbinju na Dugom otoku (str. 267-306)

Results of the Underwater Archaeological Investigation of the Pod Narat Site in Lučina Bay at Brbinj on Dugi Otok (str. 267-306)

Roko Surić, Maja Kaleb, Luka Bekić
Izvorni znanstveni članak

Slučaj ankilozantnog spondilitisa na lokalitetu Žumberak – sv. Nikola biskup (str. 307-332)

A case of ankylosing spondylitis at the Žumberak – St Nicholas the Bishop site (str. 307-332)

Anita Adamić Hadžić, Anamarija Uglešić
Izvorni znanstveni članak

Sara Popović, Starogradsko polje: studija arheološkog krajolika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Arheološki muzej u Zagrebu i Muzej Staroga Grada, 2020.: 255 str. / Silvia Bekavac i Željko Miletić, Kulturni krajolik Biokova: reciklaže u kršu, Zadar: Sveučilište u Zadru i JU Park prirode Biokovo, 2024.; 210 str. (str. 333-338)

Jadran Kale
Recenzija, prikaz

