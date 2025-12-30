Filozofska istraživanja , Vol. 45 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.04.2026.

Sadržaj

Sadržaj (str. 577-578)

Contents (str. 578-578)

Inhalt (str. 578-578)

Contenu (str. 578-578)


Kazalo

Uz temu: Filozofija i religija – pristupi proučavanju religije na interdisciplinarni način. O jednom suodnosu i kritičkom preispitivanju (str. 579-584)

Stjepan Radić
Uvodnik

Metafore i personifikacije u O qui perpetua – hermeneutička rasprava o božanskom poretku (str. 585-598)

Metaphors and Personifications in O qui perpetua – a Hermeneutic Discussion on the Divine Order (str. 598-598)

Martina Matosović Pongrac
Izvorni znanstveni članak

Gnosticizam – povijesne promjene razumijevanja i značenja sustava (str. 599-610)

Gnosticism – Historical Changes in the Understanding and Meaning of the System (str. 610-610)

Mikolaj Martinjak
Pregledni rad

Ramon Llull o odnosu filozofije i religije (str. 611-627)

Ramon Llull on the Relation Between Philosophy and Religion (str. 627-627)

Maja Herman Duvel
Izvorni znanstveni članak

O odnosu biblijske i filozofijske teologije (Kant 6:3–10) (str. 629-651)

On the Relation Between Biblical and Philosophical Theology (Kant 6:3–10) (str. 651-651)

Franjo Mijatović
Prethodno priopćenje

Misterij vjere Sørena Kierkegaarda u kontekstu ranoegzistencijalističke misli (str. 653-671)

The Mystery of Faith in Søren Kierkegaard in the Context of Early Existentialist Thought (str. 671-671)

Tomislav Bunoza
Prethodno priopćenje

Quentin Meillassoux – sablasna dilema i došašće nepostojećeg boga (str. 673-686)

Quentin Meillassoux – the Spectral Dilemma and the Coming of a Non-Existing God (str. 686-686)

Miroslav Galić
Prethodno priopćenje

O religioznom temperamentu »ranoga« Rawlsa (str. 687-709)

On the Religious Temperament of the “Early” Rawls (str. 709-709)

Josip Berdica
Izvorni znanstveni članak

Filozofsko-teološko propitkivanje odnosa religije i politike u postsekularnom dobu (str. 711-721)

Philosophical-Theological Examination of the Relationship Between Religion and Politics in the Postsecular Era (str. 721-721)

Mirko Vlk
Izvorni znanstveni članak

Religija između fundamentalizma i relativizma (str. 723-732)

Religion zwischen Fundamentalismus und Relativismus (str. 732-732)

Lino Veljak
Pregledni rad

Luka Tomašević (Gala, 1951. – Split, 2025.) (str. 733-734)

Hrvoje Jurić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Ante Selak (Rašćane Gornje, 1949. – Zagreb, 2025.) (str. 735-738)

Hrvoje Jurić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Daniel Bučan: U dokolici (str. 739-742)

Marito Mihovil Letica
Recenzija, prikaz

Luka Janeš: Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike (str. 742-744)

Bruno Bogović
Recenzija, prikaz

Igor Josipović, Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović (ur.): Društvo, znanost i umjetnost u (post)digitalnom dobu (str. 744-748)

Mario Hibert
Recenzija, prikaz

Thomas Hobbes: Levijatan ili Građa, oblik i moć crkvene i građanske države (str. 748-750)

Luka Perušić, Jan Defrančeski
Recenzija, prikaz

Bibliografija 2025. (str. 751-758)

Luka Perušić
Bibliografija

