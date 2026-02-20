Krčki zbornik : godišnjak Povijesnog društva otoka Krka , No. 78, 2023.

  • Datum izdavanja: 20.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.04.2026.

Sadržaj

Sadržaj (str. 5-6)

Contents (str. 7-9)


Riječ Uredničkog odbora (str. 11-12)

A word from the Editorial Board (str. 13-15)


Uvodnik

Povijest franjevaca konventualaca u Krku (III. dio) (str. 19-50)

Summary: History of the Conventual Franciscans in Krk (part III) (str. 50-50)

Petar Runje
Izvorni znanstveni članak

Župna crkva Sv. Trojice u Baški. U povodu 300. godišnjice od početka gradnje (str. 51-75)

Summary: The Parish Church of the Holy Trinity in Baška: On the Occasion of the 300th Anniversary of the Beginning of Construction (str. 75-75)

Anton Bozanić
Pregledni rad

Povijest uprave Općine Vrbnik (1913. – 1921.) (str. 77-117)

Summary: History of the Administration of the Municipality of Vrbnik (1913–1921) (str. 117-117)

Sanja Todorović, Željko Bartulović
Izvorni znanstveni članak

Čo Krčani, ćemo če!? – poziv Krčanima da se priključe Otočkom vjesniku (str. 121-124)

Julijano Sokolić
Crtice

Tematski blok: »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«: Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti na Krku (druga pol. XV. stoljeća – 2018.). Izabrani radovi sa znanstvenog skupa o samostanu sv. Marije franjevaca trećoredaca glagoljaša, Glavotok, 31. srpnja i 1. kolovoza 2018. (II. dio) - Predgovor II. (str. 125-128)

Thematic section: “The Monastery of St. Mary at the Island’s Head”: Five and a Half Centuries of Spirituality, History, Culture and Art on Krk (latter half of 15th century – 2018). Selected papers from the scholarly conference in the Third Order Franciscan Glagolite Monastery of St. Mary, Glavotok, 31 July and 1 August 2018 (part II) - Foreword II (str. 129-129)

Ivan Botica, Tomislav Galović, Mirko Mišković
Uvodnik

Isprave iz 15. stoljeća na talijanskom jeziku vezane za crkvu i samostan na Glavotoku (str. 131-149)

Summary: Fifteenth-Century Documents in the Italian Language Related to the Church and Monastery at Glavotok (str. 149-149)

Vinko Kovačić
Izvorni znanstveni članak

Vina nemaju, faši imaju: „Datja” i „Prijatja” Mostira svete Marie na Glavotoku u leto 1842./1843. (str. 151-175)

Summary: They Have No Wine, but They Have Firewood: “Datja” and “Prijatja” of the Monastery of St Mary at Glavotok in the Year 1842/1843 (str. 174-175)

Juraj Mužina
Stručni rad

Zagubljene orgulje Glavotoka (str. 177-193)

Summary: The lost pipe organ of Glavotok (str. 193-193)

Emin Armano
Prethodno priopćenje

Pastoralna aktivnost trećoredaca u Glavotoku (str. 195-207)

Summary: Pastoral Activity of the Franciscan Tertiaries at Glavotok (str. 207-207)

Anton Bozanić
Izlaganje sa skupa

Samostan i franjevci na Glavotoku tijekom Drugoga svjetskog rata (str. 209-250)

Summary: The Monastery and the Franciscans at Glavotok during the Second World War (str. 249-250)

Franjo Velčić
Izvorni znanstveni članak

20 godina Društva Krčana i prijatelja otoka Krka (2003. – 2023.) (str. 253-257)

Juraj Mužina, Tihomir Šicel
Esej

Dani su čovjeka k’o oduljena sjena. Zbornik radova u čast fra Ljudevita Antona Maračića, ur. Ivan Armanda, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2023. (str. 261-263)

Daniel Patafta
Recenzija, prikaz

Anton Bozanić (priredio), Nekrologij svećenika s područja Krčke biskupije od 1900. godine, Krk: Biskupija Krk, 2021. (str. 264-266)

Tomislav Galović
Recenzija, prikaz

Josip Žgaljić, Brodovi naših predaka. Šest stoljeća brodogradnje i pomorstva na otoku Krku, Rijeka: Glosa, 2023. (str. 267-269)

Milovan Kirinčić
Recenzija, prikaz

Anton Bozanić, Vrbničko područje: Vrbnik, Risika i Garica. Povijesne mijene i razvoj, naselja i župe, Vrbnik: Općina Vrbnik i Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Vrbnik, 2023. (str. 270-272)

Tomislav Galović
Recenzija, prikaz

Stanko Baldigara, Put ki gre na Rasopasan, Krk – Dobrinj: Povijesno društvo otoka Krka (Mala knjižnica „Krčkog zbornika“, knj. 8.), Općina Dobrinj, Arvalis j.d.o.o., 2023. (str. 273-275)

Milovan Kirinčić
Recenzija, prikaz

Elisabeth Schöggl-Ernst – Markus Leideck – Marko Medved, Ivan Klobučarić – život i djelo / Johannes Clobucciarich – Leben und Werk, Rijeka – Graz: Državni arhiv u Rijeci / Steiermärkisches Landesarchiv, 2022. (str. 276-279)

Tomislav Galović
Recenzija, prikaz

Znanstveno-stručni skup: Danuncijada na otoku Krku u povodu stogodišnjice prvog uspješnog antifašističkog otpora na hrvatskom prostoru (1921. – 2021.), Krk, Velika vijećnica Grada Krka, 5. lipnja 2021. (str. 280-282)

Milovan Kirinčić
Vijest

Mons. Nikola Radić (1936. – 2023.) (str. 285-287)

Anton Bozanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Rad i izdanja Povijesnog društva otoka Krka za 2023. godinu (str. 291-292)

Damir Crnčić
Vijest

