Medicina Fluminensis , Vol. 62 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.06.2026.

Subcutaneous Ossification as a Rare Complication of Chronic Venous Insufficiency (str. 132-138)

Potkožna osifikacija kao rijetka komplikacija kronične venske insuficijencije (str. 132-138)

Marinko Filipović, Vilma Grbas Kranjčević, Domagoj Ćužić, Domagoj Mihaljević, Mari Rončević Filipović, Tomislav Novinšćak, Harry Grbas, Mario Barukčić
Pregledni rad

Autoinflamatorne bolesti kostiju - dijagnostika i liječenje (str. 139-152)

Autoinflammatory Bone Disorders: Diagnosis and Treatment (str. 139-152)

Filip Horvatiček, Ivan Ljudevit Caktaš, Doroteja Caktaš, Porin Perić
Pregledni rad

Primjena psihodrame kod djece i adolescenata (str. 153-161)

The Use of Psychodrama in Children and Adolescents (str. 153-161)

Marta Okružnik Želalić, Petra Lederer, Petra Visković, Dinko Horvat, Gordan Majić, Ivan Begovac
Pregledni rad

Klinički aspekti složenosti neurobiološke podloge autističnog spektra poremećaja (str. 162-170)

Clinical Aspects of the Complex Neurobiological Basis of Autism Spectrum Disorders (str. 162-170)

Iris Žunić Išasegi, Ivana Stefanović, Petra Visković, Dinko Horvat, Mara Tripković, Gordan Majić
Pregledni rad

Eosinophilic Esophagitis: Pharmacotherapy Challenges and Advances (str. 171-180)

Eozinofilni ezofagitis: suvremena farmakoterapija i izazovi (str. 171-180)

Mirjana Kalauz, Zmarak Kahn, Matija Kalauz, Zlatko Marušić
Pregledni rad

Povezanost vršnjačkog zlostavljanja i pojave depresivnih i anksioznih poremećaja (str. 181-190)

The Connection of Peer Victimization and the Appearance of Depressive and Anxiety Disorders (str. 181-190)

Ana Perić, Ana-Marija Vejnović, Svetlana Ivanović-Kovačević
Pregledni rad

Perceived Readiness of Evidence-Based Practice Among Croatian Nurses (str. 191-200)

Spremnost medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj za primjenu prakse utemeljene na dokazima (str. 191-200)

Marija Spevan, Laura Cullen, Stephanie W. Edmonds, Kata Ivanišević, Lukrecija Poropat, Anita Terzić, Andrica Lekić
Izvorni znanstveni članak

Povezanost perceptivnih glasovnih parametara s obilježjima operacije, sociodemografskim čimbenicima i životnim navikama nakon tireoidektomije (str. 201-211)

Association of Perceptual Voice Parameters With Surgical Characteristics, Sociodemographic Factors, and Lifestyle Habits After Thyroidectomy (str. 201-211)

Ivana Šimić Prgomet, Katarina Pavičić Dokoza, Zdravko Kolundžić
Izvorni znanstveni članak

Parental-Caregivers Perceptions Questionnaire (P-CPQ) for Assessment of Childʼs Oral Health-Related Quality of Life in Croatia: Translation and Evaluation of Psychometric Properties (str. 212-223)

Upitnik roditeljske/starateljske percepcije (P-CPQ) za mjerenje kvalitete života povezane s oralnim zdravljem u djece u Hrvatskoj: prijevod i procjena psihometrijskih karakteristika (str. 212-223)

Mia Uhač Ludvig, Martina Žigante, Stjepan Špalj
Izvorni znanstveni članak

Učinkovitost respiratorne fizioterapije u smanjenju post-COVID-19 respiratornih simptoma (str. 224-231)

The Effectiveness of Respiratory Physiotherapy in Reducing Post-COVID-19 Respiratory Symptoms (str. 224-231)

Daniela Butorac, Marina Bubonja Šonje, Tanja Grubić Kezele
Stručni rad

Dysphagia Lusoria: Uncommon Cause of Complete Esophageal Obstruction (str. 232-236)

Dysphagia lusoria – neuobičajen uzrok kompletne opstrukcije jednjaka (str. 232-236)

Josip Figl, Nermin Lojo, Suzana Figl
Ostalo

Atipična prezentacija aortne disekcije tipa A prema Stanfordu (str. 237-242)

Atypical Presentation of Stanford Type A Aortic Dissection (str. 237-242)

Branimir Šušak, Ivna Tomaš, Patrik Torbarina, Zorislav Šušak
Ostalo

