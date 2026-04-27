Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini , Vol. 68 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The connection of metallurgy and industry in the context of illumination measurement in the plant for the production of bee candy (str. 1-16)

engleski pdf 246kb
Povezanost metalurgije i industrije u kontekstu mjerenja rasvijetljenosti u pogonu za proizvodnju pčelinjih pogača

Lovro Zadrović, Anita Begić Hadžipašić, Nadan Baričević, Sandra Brajčinović
Izvorni znanstveni članak

Antineoplastic drugs in hospital administration units: Use of automatic toilet seats to contain surface contaminations in washrooms (str. 17-28)

engleski pdf 312kb
Antineoplastični lijekovi u bolničkim prostorima: uporaba automatskih toaletnih sjedala za sprečavanje kontaminacije u toaletima

Stefano Dugheri, Donato Squillaci, Ilaria Rapi, Giovanni Cappelli, Antonio Marigliano, Fabrizio Dori, Giorgio Marrubini, Niccolò Fanfani, Antonio Baldassarre, Simone De Sio, Nicola Mucci, Veronica Traversini
Izvorni znanstveni članak

Food safety and pesticide residues in plant-based food: four-year monitoring results (str. 29-46)

engleski pdf 232kb
Sigurnost hrane i ostaci pesticida u hrani biljnog podrijetla: rezultati četverogodišnjeg monitoringa

Monika Ćosić, Tanja Bavrka Bošnjak, Zvjezdana Herceg, Amina Vukotić, Darko Bošnjak, Amela Semić, Edita Grebenar, Ines Kujundžić
Izvorni znanstveni članak

Rezolucija ETUC-a o sadržaju direktive o prevenciji rizika od vrućine na radnom mjestu – mjestu rada (str. 47-61)

hrvatski pdf 302kb
ETUC resolution regarding the directive on prevention of risk from heat at the workplace

Katarina Rumora, Cvetan Kovač
Pregledni rad

Razlozi neprihvaćanja zakona o kritičnim infrastrukturama u Bosni i Hercegovini (str. 63-75)

hrvatski pdf 166kb
Reasons for not adopting a law on critical infrastructures in Bosnia and Herzegovina

Fikret Mehović
Pregledni rad

Development of mathematical models for efficient forecasting of male students’ body dimensions for classroom furniture fabrication (str. 77-88)

engleski pdf 245kb
Razvoj matematičkih modela za učinkovito predviđanje tjelesnih dimenzija muških učenika za izradu namještaja za učionice

Samuel Oluwasehun Oladapo
Stručni rad

Smrt radnika zbog opeklina zadobivenih prilikom obavljanja poslova zavarivanja (str. 91-96)

Ivica Daničić
Ostalo

hrvatski pdf 102kb
Radni odnosi (str. 97-102)

Ivan Petrošević
Ostalo

hrvatski pdf 103kb
Ocjena radne sposobnosti pretilih zaposlenika (str. 103-105)

Renata Ecimović Nemarnik
Ostalo

hrvatski pdf 88kb
Pitanja i odgovori (str. 107-109)

Veronika Laušin
Ostalo

hrvatski pdf 87kb
Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na radi i zaštite od požara - 12/25. - 2/26. (str. 113-113)

Sandra Telebec
Ostalo

hrvatski pdf 75kb

