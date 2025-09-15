Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike , Vol. 26 No. 103, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 07.05.2026.

Sadržaj

IN MEMORIAM PROF. DR. SC. ZVONIMIR TUTEK (str. 4-6)

Josip Tambača
Kratko priopćenje

POVRŠINA, POLUOPSEG I POLUMJER UPISANE KRUŽNICE TROKUTA (str. 7-17)

Matea Dvršćak, Ivica Gusić, Jelena Gusić
Kratko priopćenje

OD POVRŠINE DO REKONSTRUKCIJE: METODIČKI PRISTUPI UČENJU ODREĐENOG INTEGRALA (str. 18-28)

Ljerka Jukić Matić, Kristina Špoljarić
Kratko priopćenje

PITAGORIN ZAKON MALIH BROJEVA (str. 29-43)

Zvonimir Šikić
Kratko priopćenje

DELAUNAYOVA (DELONEOVA) TRIANGULACIJA (str. 44-52)

Reni Banov
Kratko priopćenje

SVOJSTVA CIKLOMETRIJSKIH (ARKUS) FUNKCIJA (1. DIO) (str. 53-63)

Goran Kovačević
Kratko priopćenje

STOIČKI VODIČ ZA USPJEH U POUČAVANJU MATEMATIKE (str. 64-69)

Ruža Jeličić
Kratko priopćenje

MEHANIČKA MATEMATIKA UMJETNE INTELIGENCIJE (str. 70-72)

Izet Kalaba
Kratko priopćenje

MATEMATIČKI ULIČNI FESTIVAL BUDI ELEMENT NAŠEG SKUPA! (str. 73-76)

Tanja Soucie
Kratko priopćenje

PROJEKT ZNADDAR – ZNANOST, ZNANJE, RAD I DAR ZA DRUŠTVO (str. 77-79)

Petra Vidović
Kratko priopćenje

