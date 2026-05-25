Crkva u svijetu : Crkva u svijetu , Vol. 61 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 25.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 25.05.2026.

Sadržaj

Čovječanstvo, kamo ideš? (str. 3-6)

Humanity, where are you going?

Ivan Bodrožić
Uvodnik

Između zrcala i vrline – o mogućnosti prijateljstva s umjetnom inteligencijom (str. 7-28)

Between the mirror and virtue: on the possibility of friendship with artificial intelligence

Daniel Miščin
Izvorni znanstveni članak

Personalistički pristup u filozofiji prava Vladimira Solovjova (str. 29-48)

Personalist approach in Vladimir Solovyov’s philosophy of law

Ivan Čulo
Izvorni znanstveni članak

Stjepan Zimmermann kao član Jugoslavenske (Hrvatske) akademije znanosti i umjetnosti (str. 49-68)

Stjepan Zimmermann as a member of the Yugoslav (Croatian) Academy of Sciences and Arts

Ivan Macut
Izvorni znanstveni članak

Križ kao rješenje sukoba u mimetičkoj teoriji Renéa Girarda (str. 69-94)

The Cross as a Solution to Conflict in René Girard's Mimetic Theory

Marinko Vidović, Silvija Giovanna Bralo Perković
Izvorni znanstveni članak

Feste u sjeni feste – lingvističko i tradicijsko bogatstvo slavljenja svetoga Vlaha u dubrovačkoj okolici (str. 95-115)

In the Shadow of the Festa – the Linguistic and Traditional Richness of Saint Blaise Celebrations in Slano, Ston, and Janjina

Marijana Tomelić Ćurlin, Rebeka Milković
Izvorni znanstveni članak

Iza bodljikave žice Nikole Čolaka: predemigrantska iskustva katoličkog povjesničara i filozofa (str. 116-160)

Behind the Iron Wire by Nikola Čolak: the pre-migration experiences of a Catholic historian and philosopher

Zrinka Podhraški Čizmek
Pregledni rad

Krsto Stošić: šibenske crkve – osvrt na rukopis (str. 161-181)

Krsto Stošić: the Churches of Šibenik – manuscript review summary

Marijana Martinović
Pregledni rad

Baštinske posebnosti zbirke inkunabula u knjižnici samostana sv. Antuna Padovanskog u Našicama (str. 182-207)

Heritage features of the incunabula collection of the library of the Monastery of St. Anthony of Padua in Našice

Emina Berbić Kolar, Monika Mužar-Kos
Izvorni znanstveni članak

Vjernost koja stvara budućnost (str. 209-213)

Faithfulness that creates the future

Alojzije Čondić
Recenzija, prikaz

