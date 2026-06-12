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Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana , Vol. 1 , 1963.

  • Datum izdavanja: 31.12.1963.
  • Objavljen na Hrčku: 12.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Tri etničke linije (str. 1-36)

Mijo Mirković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7213kb
Jugoslavenske luke sjevernog Jadrana u sklopu svjetskih luka i njihova uloga u jugoslavenskoj privredi (str. 37-52)

Viktor Cerić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2987kb
Poljoprivredne perspektive u Istri (str. 53-74)

Vjekoslav Zidarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4061kb
Razvitak ribarstva na zapadnoj obali Istre (str. 75-151)

Josip Basioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12788kb
Analiza rentabiliteta istarskih tunera na sjevernoj obali Jadrana (str. 153-198)

Stanislav Franelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9145kb
Mletačka eksploatacija istarskih šuma i obvezan prevoz drveta do luke kao specifičan državni porez u Istri od 15. do kraja 18. stoljeća (str. 199-280)

Danilo Klen
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 17974kb
Striha (str. 281-293)

Jakov Mikac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2169kb
Istarski narodni običaji, nošnja, stočarstvo i ratarska oruđa (str. 295-402)

Jakov Mikac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 19331kb
Pokušaj osnutka prvog parobrodarskog društva u Rijeci (str. 403-428)

Radojica Barbalić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5564kb
Optimalno povezivanje Kvarnerskih otoka i Kraljevice s Rijekom (str. 429-441)

Antun Ilijić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2612kb
Toponimija Baške na Krku (str. 443-446)

Vinko Dorčić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 541kb
Riječki zaljev i njegova užitna fauna (str. 447-475)

Rudi Tončić (Barba Stari)
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6532kb

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