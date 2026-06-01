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Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku , Vol. 63 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 18.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impresum (str. 2-2)


Ostalo

hrvatski pdf 51kb
Sadržaj_Contents (str. 3-4)


Kazalo

hrvatski pdf 58kb
Indeks prikaza (str. 5-5)


Kazalo

hrvatski pdf 72kb
Employment in Precarious Times: Coping Strategies and Emotional Imprints. An Introduction (str. 7-21)

engleski pdf 174kb
Zaposlenost u prekarnim vremenima: strategije suočavanja i emocionalni otisci. Uvodnik (str. 7-21)

Hugo Valenzuela-Garcia, Reana Senjković, Miranda Jessica Lubbers
Pregledni rad

Tourism and the Universal Drama of Work (str. 23-37)

engleski pdf 169kb
Turizam i univerzalna drama rada (str. 23-37)

Matko Krce-Ivančić
Izvorni znanstveni članak

The Good Life in a Precarious Culture: Student Aspirations and the Planning of Professional Futures in Croatia (str. 39-57)

engleski pdf 213kb
Dobar život i prekarna kultura: studentske aspiracije i planiranje profesionalne budućnosti u Hrvatskoj (str. 39-57)

Tea Škokić
Izvorni znanstveni članak

The Loneliness of the Precarious Youth: An Anthropological Exploration of the Nexus between Loneliness and Waged Labor (str. 59-84)

engleski pdf 254kb
Usamljenost prekarnih mladih: antropološko istraživanje veze između usamljenosti i najamnog rada (str. 59-84)

Óscar Barrio Formoso
Izvorni znanstveni članak

“It’s Hard to Manage Everything”: Labour Precarity and the Gap Between Sustainable Ideals and Everyday Realities in Two Portuguese Sustainable Fashion Brands (str. 85-103)

engleski pdf 210kb
“Teško je upravljati svime”: prekarnost rada i jaz između održivih ideala i svakodnevne stvarnosti u dva portugalska brenda održive mode (str. 85-103)

Ana Daniela da Silva Guerreiro
Izvorni znanstveni članak

Involuntary Self-employment: Viable Ventures, Enduring Dissatisfaction (str. 105-120)

engleski pdf 173kb
Nedobrovoljno samozapošljavanje: održivi pothvati, trajno nezadovoljstvo (str. 105-120)

Dawn R. Rivers
Prethodno priopćenje

Excellence Regimes in Precarious Times: Exhaustion, Exclusion, and Structural Discrimination in Early-career Academic Lives (str. 121-144)

engleski pdf 562kb
Režimi izvrsnosti u prekarnim vremenima: iscrpljenost, isključenost i strukturna diskriminacija u životima istraživača na početku karijere (str. 121-144)

Miria Gambardella, Asankojo Isaev, Brenda Andrias
Izvorni znanstveni članak

Precarious Existence under Repression in 1990s Kosovo: A Case Study of an Albanian Archivist (str. 145-161)

engleski pdf 199kb
Prekarni život pod represijom na Kosovu 1990-ih: studija slučaja albanske arhivistice (str. 145-161)

Arbnora Dushi
Prethodno priopćenje

A New Precarious Grammar? Ontological Precarity the Neoliberal Self in Post-crisis Catalonia, Spain (str. 163-185)

engleski pdf 251kb
Nova prekarna gramatika? Ontološka prekarnost i neoliberalni identitet u postkriznoj Kataloniji (Španjolska) (str. 163-185)

Hugo Valenzuela-García
Izvorni znanstveni članak

Conceptualizing “Unforgiveness” (the Narrative Plot “Grass Snake in The Hut”): Mythology, Intertextuality, Contextualization (str. 187-207)

engleski pdf 267kb
Konceptualizacija “neopraštanja” (narativni zaplet “bjelouška u kolibi”): mitologija, intertekstualnost, kontekstualizacija (str. 187-207)

Oksana Mykytenko
Izvorni znanstveni članak

Engaging for Africa: Popular Songs by African Students in Yugoslavia (str. 209-231)

engleski pdf 1014kb
Angažman za Afriku: popularne pjesme afričkih studenata u Jugoslaviji (str. 209-231)

Linda Cimardi
Izvorni znanstveni članak

Globalne urbane prehrambene politike i lokalne izvedbe: slučaj Zagreba i Rijeke (str. 233-251)

hrvatski pdf 237kb
Global Urban Food Policies and Local Implementations: The Case of Zagreb and Rijeka (str. 233-251)

Jelena Ivanišević
Izvorni znanstveni članak

Između balkanske svakodnevice i srednjoeuropskih aspiracija (str. 253-275)

hrvatski pdf 535kb
Between Everyday Life in the Balkans and Central European Aspirations (str. 253-275)

Karlo Mak, Tvrtko Pleić
Prethodno priopćenje

Offering a “Glimpse of Far-away Places”: The Elias Tamburitza Serenaders on the 1930–1931 Canadian Chautauqua Circuit (str. 277-301)

engleski pdf 1222kb
“Dašak dalekih krajeva”: Elias Tamburitza Serenaders na kanadskim chautauqua turnejama od 1930. do 1931. godine (str. 277-301)

Stan Granic
Prethodno priopćenje

Prikazi (str. 305-342)

Joško Ćaleta, Josipa Tomašić Jurić, Ildiko Erdei, Milan Tomašević, Danijela Vasić, Ivana Štokov, Uroš Đurković, Luka Velić, Mirela Hrovatin, Marijeta Bradić, Milka Car, Mirna Tkalčić Simetić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1242kb
Upute autorima_Instructions for authors (str. 343-344)


Ostalo

hrvatski pdf 80kb
Autori_Contributors (str. 345-345)


Ostalo

hrvatski pdf 43kb

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