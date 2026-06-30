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Tehnički vjesnik , Vol. 33 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Optimization-Enhanced Vector Quantization and Encryption Using Spotted Hyena Algorithm for Efficient IIoT Data Management (str. 1301-1308)

R. Rengaraj alias Muralidharan,, S. P. Santhoshkumar, Hanan Abdullah Mengash, Shravan Kumar Adepu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 833kb
Analysis of Optimized Total and Specific Manufacturing Costs in Medium Longitudinal Turning of C45E Steel (str. 1309-1316)

Miloš Madić, Milan Trifunović, Jelena Stanojković, Srđan Mladenović, Vladislav Blagojević, Dragan Marinković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1977kb
Grey Neural Network-Based Demand Forecasting for Railway Freight Car Components under Condition-Based Maintenance (str. 1317-1330)

Yingli Hou, Hao Hua, Ping Gao, Qiuli Qin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1143kb
Reliable Resource Placement with Migration Function for Internet of Things (IoT) - Based Ubiquitous Wireless Network in Smart Cities (str. 1331-1341)

Shanmugham M., Chandrasekaran V.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2764kb
The Model of Road Roughness Detection Based on Smartphones and its Application (str. 1342-1350)

Jia Wei, Xiaolong Zou, Yujing Zhang, Jiayue Sun, Weixiang Wang, Hongjun Jing
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1301kb
Sustainable Energy Modelling in Cloud-Based Healthcare Systems Using Hybrid Grey Wolf Firefly Optimization (str. 1351-1359)

P. Manikanda Prabu, V. R. Sarma Dhulipala
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1827kb
Improved PSO-Based Task Offloading Model for Internet of Vehicles Edge Computing (str. 1360-1372)

ZhiXiong Jin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 486kb
Methodology for 3D Optimization of the Number and Locations of TLS Stations and Scanner Targets (str. 1373-1385)

Kornelija Klječanin, Marko Pejić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1704kb
Fuzzy-Integrated Direct Model Predictive Power Control for Enhanced Stability in Renewable Energy Systems (str. 1386-1394)

P. Sai Sampath Kumar, P. Suresh, D. Lenine
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2169kb
A Mixed Reality-Based Personalization System for Recreational Vehicle Interior Customization (str. 1395-1408)

Chunfa Sha, Ying Fang, Hanlei Zeng, Rong Han, Edwin Kofi Nyefrer Donkor
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8741kb
Enhancing Machine Learning for Anomaly Detection and Classification Using Entropy-Based Dataset Enrichment (str. 1409-1421)

Igor Fosić, Drago Žagar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 969kb
Cassegrain Antenna Assisted LTE Waveform Transmission over SDR for Robust RF Based Remote Sensing Applications (str. 1422-1429)

Indira S., Jayanthi K. B.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1124kb
Revisiting the S-O-R Framework in Live-Streaming Commerce: An AI-Driven Emotion Recognition Approach (str. 1430-1435)

Lei Mei, Yang Yang, Yuqin Deng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 666kb
Adaptive Threshold Algorithms for Energy Optimization in LoRa-Based Air Quality Monitoring Networks (str. 1436-1442)

Ljubomir Vračar, Jonas Matijošius, Milan Stojanović, Artūras Kilikevičius, Miloš Milovančević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 568kb
Development Trend of the Real Estate Economy and Digital Transformation of Enterprises Under the New Situation (str. 1443-1455)

Xiaoqing Zhao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1629kb
A Solution Proposal for the Modernization of the Braille Alphabet Teaching-Learning (str. 1456-1463)

Marco Ocampos-Ortega, Mónica Ruiz-Martínez, José Alfonso Aguilar-Calderón, Carolina Tripp-Barba, Aníbal Zaldívar-Colado, Juan José Rodríguez Malpica-García
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1350kb
EMAO-MTRUST: A Robust Trust-Based Routing Protocol with Emergency Handling for Secure and Efficient VANETs (str. 1464-1473)

Parimala Garnepudi, M. Vanitha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 916kb
Imbalanced Hardware Trojan Detection Based on Conditional Generative Adversarial Networks (str. 1474-1485)

Xiang Wang, Yan Li, Xiaobo Hu, Jing Wang, Yinzi Tu, Meng Liu, Lixiang Shen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1027kb
Exposure to Electromagnetic Radiation from a 4G Smart Helmet (str. 1486-1493)

Vladimir Stanković, Dejan Jovanović, Anđela Jevtić, Miomir Raos, Dragana Živaljević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3117kb
TAN: A Temporal Attention Network for Photovoltaic Power Forecasting (str. 1494-1503)

Chao Huang, Hui Zhang, Tian Luan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2842kb
Understanding End-User Challenges in Digital Construction Information Management (str. 1504-1512)

Anja Brelih, Jan Slobodnik, Aleksander Srdić, Robert Klinc
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 639kb
Coordinated Optimization of Shunting Task Sequencing and Wagon Placement Timing in Single-Locomotive District Stations (str. 1513-1528)

Hongxu Chen, Xiaobo Zong, Huan Li, Yang Yang, Xue Deng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 511kb
Modelling and Analysis of Wellbore Pressure Behaviour During Fixed-Valve Fishing in Thermal Recovery Wells (str. 1529-1537)

Zhuoran Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3095kb
Backstepping Sliding Mode Controller Design for Series DC Motor Control under Parameter Uncertainty and Disturbance (str. 1538-1548)

Hamed Khaled Shreiteh, Hilmi Aygün
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 706kb
Short-Term Power Meteorological Disaster Risk Assessment Method Based on Sparrow Search Algorithm and Support Vector Machine (str. 1549-1559)

Yufeng Tai, Junbo Liu, Saipeng Zhang, Changlong Gao, Qunying Yu, Feilong Yi, Jiashuai Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 480kb
Research on Route Planning of River Water Conservancy Projects Based on the Coupling of Su Shi's Natural Aesthetic Evaluation and Genetic Algorithm (str. 1560-1569)

Xiao Xiao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1668kb
Conceptual Framework for Enabling Cross-Industry Circular Material Flows in the Tire Industry (str. 1570-1578)

Juan Esteban Martinez-Jaramillo, Meike Tilebein, Zoran Anišić, Jelena Demko Rihter, Jelena Lubura Stošić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 807kb
Two-Level Location-Routing Optimization for Truck-Drone Emergency Logistics with Road Reliability and Time Windows (str. 1579-1589)

Na Xiao, Hongjie Lan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 724kb
A Domain-Adaptive Gated Deep Learning Framework with Dynamic Dropout Optimization for Network Intrusion Detection System (str. 1590-1603)

R. Nithya, K. Vinoth Kumar, Sujata Joshi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1237kb
Research on Optimization Method of Renewable Energy Prediction Feature Model Based on Deep Learning Model (str. 1604-1614)

Jiongju Hao, Lulu Zhao, Jianzhuang Li, Hanzheng Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1827kb
Research on Ecological Restoration Technologies and Strategies for High and Steep Rock Slopes in Ecologically Fragile Areas of Southwest China (str. 1615-1626)

Congjun Huang, Xuyu Chen, Yuke Wang, Junji Zhang, Hao Chen, Tianju Huang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1877kb
Coupling Coordination or Spatial Mismatch? A GIS-Based Study on the Suitability Evaluation and Optimization Strategies of County-Level Tourism Development - A Case Study of Panzhou City (str. 1627-1638)

Kun Xiao, Dongliang Zhang, Xin Zhou, Jiabao Fei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2092kb
Flowrate Forecasting and Ecohydrodynamic Insights from the Eşen Stream (Southwestern Türkiye): Time Series Perspectives (str. 1639-1645)

Mustafa Çakir, Mesut Yilmaz, Gizem Nazli Ural, Mükerrem Atalay Oral, Okan Oral
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 767kb
The Green Governance Effects of Data Assets: A Technology Innovation Perspective (str. 1646-1658)

Yanmin Shi, Yan Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 362kb
Research on Fracture Surface Search and Reconstruction Strategies for 3D Bone Fragment Stitching (str. 1659-1670)

Lei Yin, Weiwei Cao, Junqi Li, Weili Shi, Feng Qu, Miao Yu, Zhengang Jiang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 788kb
Enhanced Classification of Shewhart Control Chart Patterns Using Hybrid Features and Adaptive Weighted Ensemble Voting (str. 1671-1685)

Waseem Alwan Zaboon, Yousif Raad Muhsen, Adnan Hassan, Dragan Marinković, Tahsien Al-Quraishi, Nor Hasrul Akhmal Ngadiman, Szabolcs Fischer, Dragan Pamučar, Darko Božanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1720kb
The Effects of Different Water Deficit and Rehydration on Soybean Soil Enzyme Activity and Soil Available Nutrients During the Grain Filling Stage (str. 1686-1692)

Chen Wang, Mengxue Wang, Changzhi Liang, Siyuan Teng, Yuxian Zhang, Mingcong Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 814kb
Comprehensive Evaluation of Port Self-Sufficient Energy Systems Based on the G1-CRITIC-Cloud Model (str. 1693-1703)

Yijun Shou, Shu Han
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 748kb
A Compact Triband Antenna with Metamaterial Integration for Efficient Sub 8 GHz Application and Satellite Communication (str. 1704-1710)

Rajaganapathi Rajappan, Giri G. Hallur, Prasad Jones Christydass Samuel, Bharathi Venkatachalam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1315kb
Harnessing Advanced Transfer Learning Techniques in GPT-2 for Real-World Multilingual Applications (str. 1711-1719)

Dejan Dodić, Dušan Regodić, Ana Vukić, Vuk Vujović, Nikola Milutinović
Prethodno priopćenje

engleski pdf 761kb
Comparison of Computational Fluid Dynamics and Experimental Testing of a Centrifugal Pump (str. 1720-1735)

Doris Stavljenić, Mario Kolar, Pero Raos, Hrvoje Meštrić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 6580kb
Materials Analysis of Parts of a Subsystem for the Tailingsꞌ Spreader Movement (str. 1736-1743)

Dušan Arsić, Ružica Nikolić, Aleksandra Arsić, Malgorzata Ulewicz, Nenad Gubeljak, Dragan Cvetković
Prethodno priopćenje

engleski pdf 5325kb
A Comprehensive Review on Generative and Parametric Approaches in Cloud - Based CAD/CAM Platforms for 3D Printing Applications (str. 1744-1752)

Tanmay Bhadale, Yash Deshpande, Jueli Patil, Arunkumar P., Ivan Grgić, Vivek Tiwary
Pregledni rad

engleski pdf 509kb
An Overview of Convolutional Neural Network-Based Static Malware Analysis Techniques (str. 1753-1766)

Aleksa Komosar, Milan Gnjatovic, Darko Stefanovic, Nemanja Macek, Dusan Savic, Teodora Vuckovic
Pregledni rad

engleski pdf 408kb

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