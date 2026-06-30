Tehnički vjesnik , Vol. 33 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
R. Rengaraj alias Muralidharan,, S. P. Santhoshkumar, Hanan Abdullah Mengash, Shravan Kumar Adepu
Izvorni znanstveni članak
Miloš Madić, Milan Trifunović, Jelena Stanojković, Srđan Mladenović, Vladislav Blagojević, Dragan Marinković
Izvorni znanstveni članak
Yingli Hou, Hao Hua, Ping Gao, Qiuli Qin
Izvorni znanstveni članak
Shanmugham M., Chandrasekaran V.
Izvorni znanstveni članak
Jia Wei, Xiaolong Zou, Yujing Zhang, Jiayue Sun, Weixiang Wang, Hongjun Jing
Izvorni znanstveni članak
P. Manikanda Prabu, V. R. Sarma Dhulipala
Izvorni znanstveni članak
ZhiXiong Jin
Izvorni znanstveni članak
Kornelija Klječanin, Marko Pejić
Izvorni znanstveni članak
P. Sai Sampath Kumar, P. Suresh, D. Lenine
Izvorni znanstveni članak
Chunfa Sha, Ying Fang, Hanlei Zeng, Rong Han, Edwin Kofi Nyefrer Donkor
Izvorni znanstveni članak
Igor Fosić, Drago Žagar
Izvorni znanstveni članak
Indira S., Jayanthi K. B.
Izvorni znanstveni članak
Lei Mei, Yang Yang, Yuqin Deng
Izvorni znanstveni članak
Ljubomir Vračar, Jonas Matijošius, Milan Stojanović, Artūras Kilikevičius, Miloš Milovančević
Izvorni znanstveni članak
Xiaoqing Zhao
Izvorni znanstveni članak
Marco Ocampos-Ortega, Mónica Ruiz-Martínez, José Alfonso Aguilar-Calderón, Carolina Tripp-Barba, Aníbal Zaldívar-Colado, Juan José Rodríguez Malpica-García
Izvorni znanstveni članak
Parimala Garnepudi, M. Vanitha
Izvorni znanstveni članak
Xiang Wang, Yan Li, Xiaobo Hu, Jing Wang, Yinzi Tu, Meng Liu, Lixiang Shen
Izvorni znanstveni članak
Vladimir Stanković, Dejan Jovanović, Anđela Jevtić, Miomir Raos, Dragana Živaljević
Izvorni znanstveni članak
Chao Huang, Hui Zhang, Tian Luan
Izvorni znanstveni članak
Anja Brelih, Jan Slobodnik, Aleksander Srdić, Robert Klinc
Izvorni znanstveni članak
Hongxu Chen, Xiaobo Zong, Huan Li, Yang Yang, Xue Deng
Izvorni znanstveni članak
Zhuoran Li
Izvorni znanstveni članak
Hamed Khaled Shreiteh, Hilmi Aygün
Izvorni znanstveni članak
Yufeng Tai, Junbo Liu, Saipeng Zhang, Changlong Gao, Qunying Yu, Feilong Yi, Jiashuai Li
Izvorni znanstveni članak
Xiao Xiao
Izvorni znanstveni članak
Juan Esteban Martinez-Jaramillo, Meike Tilebein, Zoran Anišić, Jelena Demko Rihter, Jelena Lubura Stošić
Izvorni znanstveni članak
Na Xiao, Hongjie Lan
Izvorni znanstveni članak
R. Nithya, K. Vinoth Kumar, Sujata Joshi
Izvorni znanstveni članak
Jiongju Hao, Lulu Zhao, Jianzhuang Li, Hanzheng Sun
Izvorni znanstveni članak
Congjun Huang, Xuyu Chen, Yuke Wang, Junji Zhang, Hao Chen, Tianju Huang
Izvorni znanstveni članak
Kun Xiao, Dongliang Zhang, Xin Zhou, Jiabao Fei
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Çakir, Mesut Yilmaz, Gizem Nazli Ural, Mükerrem Atalay Oral, Okan Oral
Izvorni znanstveni članak
Yanmin Shi, Yan Chen
Izvorni znanstveni članak
Lei Yin, Weiwei Cao, Junqi Li, Weili Shi, Feng Qu, Miao Yu, Zhengang Jiang
Izvorni znanstveni članak
Waseem Alwan Zaboon, Yousif Raad Muhsen, Adnan Hassan, Dragan Marinković, Tahsien Al-Quraishi, Nor Hasrul Akhmal Ngadiman, Szabolcs Fischer, Dragan Pamučar, Darko Božanić
Izvorni znanstveni članak
Chen Wang, Mengxue Wang, Changzhi Liang, Siyuan Teng, Yuxian Zhang, Mingcong Zhang
Izvorni znanstveni članak
Yijun Shou, Shu Han
Izvorni znanstveni članak
Rajaganapathi Rajappan, Giri G. Hallur, Prasad Jones Christydass Samuel, Bharathi Venkatachalam
Izvorni znanstveni članak
Dejan Dodić, Dušan Regodić, Ana Vukić, Vuk Vujović, Nikola Milutinović
Prethodno priopćenje
Doris Stavljenić, Mario Kolar, Pero Raos, Hrvoje Meštrić
Prethodno priopćenje
Dušan Arsić, Ružica Nikolić, Aleksandra Arsić, Malgorzata Ulewicz, Nenad Gubeljak, Dragan Cvetković
Prethodno priopćenje
Tanmay Bhadale, Yash Deshpande, Jueli Patil, Arunkumar P., Ivan Grgić, Vivek Tiwary
Pregledni rad
Aleksa Komosar, Milan Gnjatovic, Darko Stefanovic, Nemanja Macek, Dusan Savic, Teodora Vuckovic
Pregledni rad
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