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Tehnički glasnik , Vol. 20 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Low-Cost Attitude Determination Using Two GPS Antennas and IMU Data (str. 343-351)

Habib Kanberoğlu (Habib Ghanbarpourasl), Mukaddes Bolat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2380kb
Study the Differential Cross-Section of Scattering Potential (Yukawa, Coulomb and Square Well) around PEMFC (str. 352-358)

Saddam Husain Dhobi, Kishori Yadav, Suresh Prasad Gupta, Jeevan Jyoti Nakarmi, Ajay Kumar Jha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 852kb
Study of Gender-Specific Emotion Expressivity in Speech Using MFCC and CNN (str. 359-367)

Mayuri Bapat, Shankar M. Mali, Chandrashekhar Patil
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1107kb
Power Flow Optimization in Cyber-Physical Systems Using Jellyfish Optimization Technique (str. 368-375)

Vijoy Kumar Peddiny, Brajagopal Datta, Abhik Banerjee
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1200kb
Detection and Classification of Growth Stages in Rice Using Artificial Neural Networks (str. 376-382)

Durodola Folasade, Owoeye Samuel, Kamil-Bello Furqan, Daodu Sakira, Makinde Kayode, Folaranmi Olaniyi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1514kb
Georectification of the Historical Geological Map of Bosnia and Herzegovina: Effectiveness Evaluation of Different Approaches (str. 383-390)

Nedim Tuno
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4675kb
The Influence of Copper Plate Dimensions on Temperature Distribution during TIG Welding (str. 391-398)

Mihael Zelić, Matija Bušić, Tomislav Veliki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3011kb
Modelling the Effects of Grinding Wheel Parameters on Surface Roughness during Grinding of D2 Steel (str. 399-406)

Aleksandar Milosevic, Goran Simunovic, Vitalii Ivanov, Mario Sokac, Vladimir Kocovic, Milana Ilic Micunovic, Djordje Vukelic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1468kb
Design and Analysis of Additively Manufactured Skeletal Structures (str. 407-412)

Mariusz Dębski, Grzegorz Budzik, Łukasz Przeszłowski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2219kb
Strength Study of Anatomically-Similar Spongy Structures Additively Manufactured from Polymeric Materials (str. 413-418)

Łukasz Przeszłowski, Anna Paluch, Grzegorz Budzik, Damian Filip, Mariusz Dębski, Łukasz Kochmański
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1925kb
Optimizing Milkrun Routes: Heuristic Approach for Minimizing Transportation Loops (str. 419-424)

Peter Veres
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 857kb
Printability Analysis of PLA Films Using Flexographic Solvent-Based Ink According to ISO Specifications (str. 425-431)

Dean Valdec, Igor Majnarić, Luka Valdec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1235kb
Implementation of a Real-Time Maize Leaf Disease Detection System Using Raspberry Pi 5 and YOLOv8 (str. 432-438)

Samuel Owoeye, Folasade Durodola, Chibuzor Evwidonor, Sikirulahi Abdulkareem, Emmanuel Popoola, Idowu Akinode
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1622kb
Occupant Thermal Comfort versus Poor Air Quality of Wooden Houses in the Highlands (str. 439-447)

Hermawan Hermawan, Jozef Švanjlenka, Elina Mohd Husini, Annisa Nabila Arrizqi, Nasyiin Faqih, Sunaryo Sunaryo
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2498kb
English Language Knowledge Influencing the Choice of Mobility Mode When Abroad: A Case Study (str. 448-456)

Irena Ištoka Otković, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Lidija Kraljević, Anamarija Štefić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1245kb
An Ontology-Driven Approach to Improve Data Understanding for Machine Learning Applications in Manufacturing (str. 457-462)

Fabian Weisbrodt, Jürgen Bock, Tobias Schrage, Peter Schuderer
Prethodno priopćenje

engleski pdf 755kb
Achieving Resilience in Military Logistics with Cluster-Forming Technologies (str. 463-470)

Gerald Schneikart, Josef Frysak, Karoline Langner, Walter Mayrhofer
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2658kb
Automated System for Data Transmission Characteristics Management in the Industrial Internet of Things Networks (str. 471-478)

Muhanad Jabar Yaser, Konstantin A. Polshchykov, Mikhail S. Balakshin
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1058kb
Geometric Modeling of 2D Regions in AutoCAD Using the Marching Squares Algorithm with R-Functions (str. 479-488)

Nuraliev Fakhriddin Murodillayevich, Inoyatov Mirzayor Bakhtiyor ugli, Ibodullaev Sardor Nasriddin ugli, Umarova Dildora Bakhtiyarovna, Giyosov Ulugbek Eshpulatovich
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1270kb
Maintenance and Repair of Battery Electric Vehicles in Germany (str. 489-492)

Norbert Schreier
Pregledni rad

engleski pdf 781kb
Thermal Power Plants - Flue Gas Purification (str. 493-497)

Marinko Stojkov, Damir Šljivac, Ante Čikić, Robert Šanta
Pregledni rad

engleski pdf 735kb
Design and Additive Manufacturing of a Scalable, Low-Cost Educational Robotic Gripper (str. 498-504)

Denis Kotarski, Alen Šćuric, Tomislav Šančić
Stručni rad

engleski pdf 2378kb
Analysis of the Possibilities of Applying Artificial Intelligence to Modeling and 3D Printing of Drone Elements from Polymeric Materials (str. 505-510)

Grzegorz Budzik, Łukasz Przeszłowski, Andrzej Paszkiewicz, Tomasz Dziubek, Tomasz Lis, Marek Magniszewski
Stručni rad

engleski pdf 2445kb

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