Tehnički glasnik , Vol. 20 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 15.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 06.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Habib Kanberoğlu (Habib Ghanbarpourasl), Mukaddes Bolat
Izvorni znanstveni članak
Saddam Husain Dhobi, Kishori Yadav, Suresh Prasad Gupta, Jeevan Jyoti Nakarmi, Ajay Kumar Jha
Izvorni znanstveni članak
Mayuri Bapat, Shankar M. Mali, Chandrashekhar Patil
Izvorni znanstveni članak
Vijoy Kumar Peddiny, Brajagopal Datta, Abhik Banerjee
Izvorni znanstveni članak
Durodola Folasade, Owoeye Samuel, Kamil-Bello Furqan, Daodu Sakira, Makinde Kayode, Folaranmi Olaniyi
Izvorni znanstveni članak
Nedim Tuno
Izvorni znanstveni članak
Mihael Zelić, Matija Bušić, Tomislav Veliki
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Milosevic, Goran Simunovic, Vitalii Ivanov, Mario Sokac, Vladimir Kocovic, Milana Ilic Micunovic, Djordje Vukelic
Izvorni znanstveni članak
Mariusz Dębski, Grzegorz Budzik, Łukasz Przeszłowski
Izvorni znanstveni članak
Łukasz Przeszłowski, Anna Paluch, Grzegorz Budzik, Damian Filip, Mariusz Dębski, Łukasz Kochmański
Izvorni znanstveni članak
Peter Veres
Izvorni znanstveni članak
Dean Valdec, Igor Majnarić, Luka Valdec
Izvorni znanstveni članak
Samuel Owoeye, Folasade Durodola, Chibuzor Evwidonor, Sikirulahi Abdulkareem, Emmanuel Popoola, Idowu Akinode
Prethodno priopćenje
Hermawan Hermawan, Jozef Švanjlenka, Elina Mohd Husini, Annisa Nabila Arrizqi, Nasyiin Faqih, Sunaryo Sunaryo
Prethodno priopćenje
Irena Ištoka Otković, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Lidija Kraljević, Anamarija Štefić
Prethodno priopćenje
Fabian Weisbrodt, Jürgen Bock, Tobias Schrage, Peter Schuderer
Prethodno priopćenje
Gerald Schneikart, Josef Frysak, Karoline Langner, Walter Mayrhofer
Prethodno priopćenje
Muhanad Jabar Yaser, Konstantin A. Polshchykov, Mikhail S. Balakshin
Prethodno priopćenje
Nuraliev Fakhriddin Murodillayevich, Inoyatov Mirzayor Bakhtiyor ugli, Ibodullaev Sardor Nasriddin ugli, Umarova Dildora Bakhtiyarovna, Giyosov Ulugbek Eshpulatovich
Prethodno priopćenje
Norbert Schreier
Pregledni rad
Marinko Stojkov, Damir Šljivac, Ante Čikić, Robert Šanta
Pregledni rad
Denis Kotarski, Alen Šćuric, Tomislav Šančić
Stručni rad
Grzegorz Budzik, Łukasz Przeszłowski, Andrzej Paszkiewicz, Tomasz Dziubek, Tomasz Lis, Marek Magniszewski
Stručni rad
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