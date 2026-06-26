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Jahr : Europski časopis za bioetiku , Vol. 17 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik - Urednički entuzijazam (str. 7-8)

hrvatski pdf 97kb
Editorial - Editorial enthusiasm (str. 9-10)

Toni Buterin
Uvodnik

Developing a bioethics education program (BEEP) for teacher education (str. 11-38)

engleski pdf 683kb
Razvoj programa bioetičkog obrazovanja (BEEP) za obrazovanje učitelja: kvalitativna analiza potreba (str. 11-38)

Semra Tican Başaran, Hatice Hanım Erol, Eda Yeşil Arslan, Müesser Özcan, Oğuz Özdemir, Eralp Doğu, Özkan Çelik
Izvorni znanstveni članak

The moral status of the non-human animals in the Western European philosophical tradition (str. 39-56)

engleski pdf 154kb
Moralni status neljudskih životinja u zapadnoeuropskoj filozofskoj tradiciji (str. 39-56)

Dejan Donev
Pregledni rad

Utemeljenje i normativne posljedice skrbi usmjerene na osobu i personalizirane medicine (str. 57-74)

hrvatski pdf 146kb
The foundation and normative consequences of person-centered care and personalized medicine (str. 57-74)

Damjan Abou Aldan, Luka Janeš
Pregledni rad

Stigma osoba s mentalnim poremećajima: Gdje smo u pogledu socijalne uključenosti? (str. 75-88)

hrvatski pdf 130kb
Stigma of Persons with Mental Disorders: Where Do We Stand in Terms of Social Inclusion? (str. 75-88)

Aleksandra Krampač-Grljušić, Vesna Mihanović, Maja Brust Nemet
Prethodno priopćenje

Contemplations on knowing in philosophical counselling (str. 89-104)

engleski pdf 134kb
Promišljanja o spoznaji u filozofskom savjetovanju (str. 89-104)

Vikas Baniwal
Prethodno priopćenje

Bioethics lessons from COVID-19 in the EU and India (str. 105-115)

engleski pdf 93kb
Bioetičke pouke iz pandemije bolesti COVID-19 u Europskoj uniji i Indiji (str. 105-115)

Nandkumar Kamat, Sanjyot Pai Vernekar, Savita Kerkar, Sujata Dabolkar
Prethodno priopćenje

Otpad od hrane u vrijeme ekološke, ekonomske i etičke krize: izazovi i prilike za održivi turizam (str. 119-140)

hrvatski pdf 142kb
Food waste in time of ecological, economic and ethical crisis: Challenges and opportunities for sustainable tourism (str. 119-140)

Vedran Poljak, Marijana Jurišić Mustapić
Pregledni rad

Identity, the badness of death, and a life-processes basis (str. 141-149)

engleski pdf 79kb
Identitet, štetnost smrti i osnova za životne procese (str. 141-149)

Yuichi Minemura
Prethodno priopćenje

Dietary habits and mental health among students at the University of Sarajevo (str. 151-166)

engleski pdf 180kb
Prehrambene navike i mentalno zdravlje studenata Sveučilišta u Sarajevu (str. 151-166)

Amela Salihović, Arzija Pašalić, Suada Branković, Vedran Đido, Jasmina Mahmutović
Prethodno priopćenje

Recenzentski kutak: bioetika u teoriji i praksi (str. 169-172)

Sandra Radenović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 61kb
Znanstveno-stručni skup Karlovački bioetički susreti: BioetiKa i Migranti (str. 173-175)

Vladimir Šupek
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 47kb

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