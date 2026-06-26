Jahr : Europski časopis za bioetiku , Vol. 17 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 26.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Toni Buterin
Uvodnik
Semra Tican Başaran, Hatice Hanım Erol, Eda Yeşil Arslan, Müesser Özcan, Oğuz Özdemir, Eralp Doğu, Özkan Çelik
Izvorni znanstveni članak
Dejan Donev
Pregledni rad
Damjan Abou Aldan, Luka Janeš
Pregledni rad
Aleksandra Krampač-Grljušić, Vesna Mihanović, Maja Brust Nemet
Prethodno priopćenje
Vikas Baniwal
Prethodno priopćenje
Nandkumar Kamat, Sanjyot Pai Vernekar, Savita Kerkar, Sujata Dabolkar
Prethodno priopćenje
Vedran Poljak, Marijana Jurišić Mustapić
Pregledni rad
Yuichi Minemura
Prethodno priopćenje
Amela Salihović, Arzija Pašalić, Suada Branković, Vedran Đido, Jasmina Mahmutović
Prethodno priopćenje
Sandra Radenović
Recenzija, prikaz
Vladimir Šupek
Recenzija, prikaz
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