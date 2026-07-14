Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 22. No. 1., 2026.
- Datum izdavanja: 14.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Irena Mikulaco
Uvodnik
Mirjana Borucinsky, Margareta Čanžar
Izvorni znanstveni članak
Olga Iermachkova, Andrea Spišiaková
Izvorni znanstveni članak
Adriana S. Pagano, Irena Stanić Rašin
Izvorni znanstveni članak
Jasmina Jelčić Čolakovac
Izvorni znanstveni članak
Terézia Seresová
Izvorni znanstveni članak
Oleh Tyshchenko, Alina Urazbekova
Izvorni znanstveni članak
Daniela Ježić
Prethodno priopćenje
Marija Vukšić Pučar, Lucija Lukić Jakopčević
Izvorni znanstveni članak
Andrzej Narloch
Izvorni znanstveni članak
Irena Mikulaco
Uvodnik
Tomislav Frleta, Zrinka Frleta
Stručni rad
Perina Vukša Nahod, Dubravka Ivšić Majić, Tomislava Bošnjak Botica
Izvorni znanstveni članak
Ante Jerić
Izvorni znanstveni članak
Mirela Šušić
Izvorni znanstveni članak
Vasilij Pavlovich Moskvin
Izvorni znanstveni članak
Martin Henzelmann
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