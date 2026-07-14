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Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 22. No. 1., 2026.

  • Datum izdavanja: 14.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kazalo (str. 1-6)


Kazalo

hrvatski pdf 209kb
Uvodnik. Temat (str. 8-10)

Irena Mikulaco
Uvodnik

hrvatski pdf 88kb
Detection of Machine-Translated Croatian-English Phrases: Do Translators Agree in their Assessment? (str. 11-29)

engleski pdf 267kb
Prepoznavanje strojno prevedenih engleskih izraza na hrvatski jezik: slažu li se prevoditelji u procjeni?

Mirjana Borucinsky, Margareta Čanžar
Izvorni znanstveni članak

Translation of Russian-Language Film Titles into English
Prijevod filmskih naslova s ruskog jezika na engleski jezik
Перевод названий русскоязычных фильмов на английский язык (str. 30-46)

Olga Iermachkova, Andrea Spišiaková
Izvorni znanstveni članak

ruski pdf 276kb
Deminutive i augmentative u prijevodu: eksploratorna studija u okviru sistemske funkcionalne lingvistike romana Dubravke Ugrešić "Baba Jaga je snijela jaje"
Diminutives and Augmentatives in Translation: An Exploratory Systemic-Functional Study of Dubravka Ugrešić's Novel "Baba Yaga Laid an Egg" (str. 47-67)

Adriana S. Pagano, Irena Stanić Rašin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 409kb
The Role of Linguistic Transfer in Verb-Noun Collocations on the Example of Authentic Maritime Texts
Uloga jezičnog prijenosa u glagolsko-imeničkim kolokacijama na primjeru autentičnih tekstova iz područja pomorstva (str. 68-84)

Jasmina Jelčić Čolakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1201kb
Interaction of Slovak and Ukrainian Languages in the Process of Integration of Ukrainian Migrants in Slovakia
Взаимодействие словацкого и украинского языков в процессе интеграции украинских мигрантов в Словакии (str. 85-103)

ruski pdf 260kb
Interakcija slovačkog i ukrajinskog jezika u procesu integracije ukrajinskih migranata u Slovačkoj

Terézia Seresová
Izvorni znanstveni članak

Occasionalism and Neoderivatives as a Reflection of Linguistic Creativity (Based on the Comments on Youtube Social Network) (str. 104-130)

engleski pdf 323kb
Окказионализмы и неодеривативы как отражение лингвистической креативности (на материале комментариев в социальной сети Youtube)
Okazionalizmi i neoderivati kao odraz lingvističke kreativnosti (u komentarima na društvenoj mreži Youtube)

Oleh Tyshchenko, Alina Urazbekova
Izvorni znanstveni članak

Psychological Effects of the Text Genre Interview in the Croatian Pre-Election Campaign
Psihološki učinci tekstne vrste "intervju" u hrvatskoj predizbornoj kampanji (str. 131-147)

Daniela Ježić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 281kb
Navigating Medical Language: Challenges and Importance of Clear Communication Between Physicians and Patients within the Croatian Healthcare System (str. 148-170)

engleski pdf 276kb
Razumijevanje medicinskog jezika: izazovi i važnost jasne komunikacije liječnika i pacijenata u hrvatskome zdravstvenom sustavu

Marija Vukšić Pučar, Lucija Lukić Jakopčević
Izvorni znanstveni članak

Языковая картина подземного мира Мезерицкого укреплённого района: анализ избранных концептов (str. 171-189)

ruski pdf 1037kb
The Linguistic Worldview of the Underground World of the Miedzyrzecz Fortified Region: An Analysis of Selected Concepts
Jezična slika svijeta podzemnoga utvrđenog područja Miedzyrzecz: analiza odabranih koncepata

Andrzej Narloch
Izvorni znanstveni članak

Адаптация произведения Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в репертуаре Словацкого национального театра (str. 190-204)

ruski pdf 250kb
Adaptation of N. V. Gogol's Work "The Tale of How Ivan Ivanovich Quarrelled With Ivan Nikiforovich" in the Repertoire of the Slovak National Theatre
Ruska književnost u repertoaru Slovačkoga narodnoga kazališta: "Pripovijest o tome kako su se posvadili Ivan Ivanovič i Ivan Nikiforovič"

Marianna Figedyova
Stručni rad

Uvodnik. Varia (str. 205-208)

Irena Mikulaco
Uvodnik

hrvatski pdf 234kb
Ovladavanje sustavom osobnih zamjenica i poteškoće u učenju i poučavanju hrvatskog kao inog jezika (str. 209-229)

hrvatski pdf 296kb
Acquisition of the System of Personal Pronouns and Difficulties in Learning and Teaching Croatian as a Foreign Language

Tomislav Frleta, Zrinka Frleta
Stručni rad

Etnički stereotipi u hrvatskim dijalektnim frazemima (str. 230-248)

hrvatski pdf 314kb
Ethnic Stereotypes in the Croatian Dialect Idioms

Perina Vukša Nahod, Dubravka Ivšić Majić, Tomislava Bošnjak Botica
Izvorni znanstveni članak

Kako neprijatelj postane zvijer: prikazi neprijatelja u dječjim romanima Hrvoja Hitreca "Smogovci u ratu" i "Kanjon opasnih igara" (str. 249-273)

hrvatski pdf 308kb
How the Enemy Becomes a Beast: The Portrayal of the Enemy in Children's Literature by Hrvoje Hitrec "The Smogovci at War" and "The Canyon of Dangerous Games"

Marco Jakovljević
Prethodno priopćenje

Zavodljivo pripovijedanje: hipoteza Geoffreyja Millera o ulozi seksualne selekcije u evoluciji pripovjednog stvaralaštva (str. 274-294)

hrvatski pdf 281kb
Seductive Storytelling: Geoffrey Miller's Hypothesis on the Role of Sexual Selection in the Evolution of Narrative Creativity

Ante Jerić
Izvorni znanstveni članak

Characterization in the novel "Knjiga gorkog prijekora" ("The Book of Bitter Reproach") by Ivan Aralica (str. 295-314)

engleski pdf 256kb
Karakterizacija likova u romanu "Knjiga gorkog prijekora" Ivana Aralice

Mirela Šušić
Izvorni znanstveni članak

«Стихи о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама: опыт медленного прочтения (str. 315-350)

ruski pdf 439kb
"Verses on the Unknown Soldier" by Osip Mandelstam: Slow Reading Experience
"Pjesma o neznanom vojniku" Osipa Mandeljštama: iskustvo sporog čitanja

Vasilij Pavlovich Moskvin
Izvorni znanstveni članak

Novi uvid u strukturu bosanskog jezika (str. 352-355)

Martin Henzelmann
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 156kb

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