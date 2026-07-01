Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja , Vol. XXIV No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 15.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 14.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Vlaho Kovačević
Izvorni znanstveni članak
Daniel Patafta
Izvorni znanstveni članak
Filip Grgić
Izvorni znanstveni članak
Hrvoje Vuković
Izvorni znanstveni članak
Svetlana A. Bezklubaya
Pregledni rad
Davor Lauc, Ines Skelac
Izvorni znanstveni članak
Valentina Ričković
Prethodno priopćenje
Orhan Jašić, Bajram Dizdarević
Izvorni znanstveni članak
Marina Diković, Alena Letina
Izvorni znanstveni članak
Ružica Tokić Zec
Pregledni rad
Ante Samardžić
Izvorni znanstveni članak
Dubravka Mlinarić, Luka Božinović
Izvorni znanstveni članak
Stipe Tadić
Esej
Ljiljana Matković-Vlašić
Esej
Predrag Dedeić
Recenzija, prikaz
Nediljko A. Ančić
Recenzija, prikaz
Baltazar Violić
Ostalo
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