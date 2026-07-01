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Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja , Vol. XXIV No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 14.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 209-210)

hrvatski pdf 52kb
Contents (str. 209-210)


Ostalo

engleski pdf 52kb
Kršćanska odgovornost u pluralnom društvu: interpretativno-fenomenološka analiza iskustava članova Kršćanskog akademskog kruga (str. 213-225)

hrvatski pdf 147kb
Christian Responsibility in a Plural Society: An Interpretative Phenomenological Analysis of the Experiences of Members of the Christian Academic Circle (str. 226-226)

Vlaho Kovačević
Izvorni znanstveni članak

Teološko-mistična dimenzija nade u misli sv. Bonaventure (str. 227-242)

hrvatski pdf 160kb
The Theological-Mystical Dimension of Hope in the Thought of St. Bonaventure (str. 243-243)

Daniel Patafta
Izvorni znanstveni članak

»Činiti istinu«: Elizabeth Anscombe o praktičnoj istini (str. 245-262)

hrvatski pdf 200kb
»Making True«: Elizabeth Anscombe on Practical Truth (str. 263-263)

Filip Grgić
Izvorni znanstveni članak

Prema fenomenologiji bez intencionalnosti – pokušaj druge epohé (str. 265-276)

hrvatski pdf 144kb
Towards a Phenomenology without Intentionality. An Attempt at a Second Epoché (str. 277-277)

Hrvoje Vuković
Izvorni znanstveni članak

Anthropological model according to Fyodor Dostoevsky: from »Man-beast« to »Divinely inspired theurgist« (str. 279-296)

engleski pdf 172kb
Antropološki model prema Fjodoru Dostojevskom: od »čovjeka-zvijeri« do »božanski nadahnutog teurga« (str. 297-297)

Svetlana A. Bezklubaya
Pregledni rad

Biblijska imena i religioznost: Kulturno-antropološka analiza tradicije imenovanja u 104 zemlje (str. 299-309)

hrvatski pdf 130kb
Biblical Names and Religiosity: A Cultural-Anthropological Analysis of Naming Traditions in 104 Countries (str. 310-310)

Davor Lauc, Ines Skelac
Izvorni znanstveni članak

Ljubav kao duhovna i egzistencijalna snaga u psihoterapiji – dijalog između Hellingera i Fromma (str. 311-323)

hrvatski pdf 151kb
Love as a Spiritual and Existential Force in Psychotherapy: A Dialogue between Hellinger and Fromm (str. 324-324)

Valentina Ričković
Prethodno priopćenje

Institucionalna religioznost i personalni indiferentizam (str. 325-336)

hrvatski pdf 174kb
Institutional Religiosity and Personal Indifference (str. 337-337)

Orhan Jašić, Bajram Dizdarević
Izvorni znanstveni članak

Vrijednosne dimenzije ishoda učenja u inicijalnom obrazovanju učitelja: Sloboda, jednakost i ravnopravnost u kolegijima iz područja pedagogije (str. 339-353)

hrvatski pdf 543kb
Value Dimensions of Learning Outcomes in Initial Teacher Education: Freedom, Equality, and Equity in Pedagogy-Related Courses (str. 354-354)

Marina Diković, Alena Letina
Izvorni znanstveni članak

»Helikopter roditeljstvo« u kontekstu suradnje roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika (str. 355-368)

hrvatski pdf 149kb
»Helicopter Parenting« in the Context of Cooperation between Parents and Educational Workers (str. 369-369)

Ružica Tokić Zec
Pregledni rad

Konstantin Vojnović na Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu (1874.-1891.) (str. 371-390)

hrvatski pdf 200kb
Konstantin Vojnović at the first Croatian University (1874-1891) (str. 391-391)

Ante Samardžić
Izvorni znanstveni članak

Kartografski doprinos Augustina Lubina poznavanju prostora i kulture središnje i južne Dalmacije u 17. stoljeću (str. 393-413)

hrvatski pdf 1060kb
The Cartographic Contribution of Augustin Lubin to the Knowledge of the Geography and Culture of Central and Southern Dalmatia in the Seventeenth Century (str. 414-414)

Dubravka Mlinarić, Luka Božinović
Izvorni znanstveni članak

Življena vjera i nutarnje pobune Željka Mardešića (str. 416-423)

Stipe Tadić
Esej

hrvatski pdf 101kb
Željko Mardešić – mirotvorac (str. 424-424)

Ljiljana Matković-Vlašić
Esej

hrvatski pdf 58kb
Ivan PLATOVNJAK, Tone SVETELJ, Listening and Dialoguing with the world. A Philosophical and Theological-Spiritual Vision, Ljubljana, 2024, 207 pp. (str. 426-429)

Predrag Dedeić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 84kb
Tonči MATULIĆ, Željko Mardešić. Promicatelj koncilske obnove Crkve u Hrvatskoj, Zagreb – Komiža, Kršćanska sadašnjost – Župa sv. Nikole, 2026, 220 str. (str. 430-432)

Nediljko A. Ančić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 78kb
Poezija (str. 433-433)

Baltazar Violić
Ostalo

hrvatski pdf 85kb

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