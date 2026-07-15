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Novi uvez : časopis Zagrebačkoga knjižničarskog društva , Vol. XXIV, No. 45, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 1-2)

Jasmina Sočo
Uvodnik

hrvatski pdf 161kb
Korisnička percepcija umjetne inteligencije u narodnim knjižnicama: teorijski okvir i empirijsko istraživanje na primjeru mreže Knjižnice Vladimira Nazora (str. 3-27)

hrvatski pdf 535kb
User Perceptions of Artificial Intelligence in Public Libraries: A Theoretical Framework and an Empirical Study of the Vladimir Nazor Library Network (str. 3-27)

Svjetlana Ciglar, Tanja Radović, Gordana Kolanović Roško
Stručni rad

Ispitivanje zadovoljstva i stavova korisnika o uslugama Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac (str. 28-53)

hrvatski pdf 1696kb
Survey of User Satisfaction and Attitudes Toward the Services of the Ivan Goran Kovačić City Library, Karlovac (str. 28-53)

Kristina Čunović, Lidija Šajatovi
Stručni rad

Bibliografija zbornika LiDraNa Virovitičko-podravske županije kao dokumentacija učeničkog stvaralaštva (str. 54-77)

hrvatski pdf 918kb
The Bibliography of the LiDraNo Proceedings of Virovitica-Podravina County as Documentation of Student Creative Work (str. 54-77)

Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Stručni rad

Zbirka moliških Hrvata u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str. 78-94)

hrvatski pdf 1280kb
Collection of Molise Croats in the Library of the Croatian Academy of Sciences and Arts (str. 78-94)

Zrinka Vitković
Stručni rad

Rastimo zajedno u toleranciji: radionice za poticanje tolerancije u sklopu projekata za djecu i mlade Knjižnice Dugave (str. 95-109)

hrvatski pdf 983kb
Growing Together in Tolerance: Workshops Encouraging Tolerance within Projects for Children and Youth at the Dugave Library (str. 95-109)

Majda Bakić
Stručni rad

Od priča iza fonta do Fontastičnih priča (str. 110-122)

hrvatski pdf 839kb
From the Stories Behind the Font to Fontastic Stories (str. 110-122)

Ana Golubić
Stručni rad

Od Diskoteke do Odjela audiovizualne građe Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac (str. 123-137)

hrvatski pdf 1620kb
From the Discotheque to the Audiovisual Department of the Public Library “Ivan Goran Kovačić” Karlovac (str. 123-137)

Marina Kundić, Danijela Čavlović
Stručni rad

Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko priča glazbom (str. 138-153)

hrvatski pdf 670kb
Jastrebarsko Public Library Tells Stories Through Music (str. 138-153)

Mia Jagunić
Stručni rad

Library 2035: Imagining the Next Generation of Libraries / edited by Sandra Hirsh. Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2024. (str. 154-157)

Marija Žurić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 271kb
Planiranje, izgradnja i vrednovanje knjižničnih prostora / Tatjana Aparac-Jelušić, Sanjica Faletar. Zagreb : Ljevak, 2025. (str. 158-161)

Zrinka Vitković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 221kb
Digital Culture and Society / Kate Orton-Johnson. London : Sage, 2024 (str. 162-164)

Morena Livaković Ivanović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 184kb
Nagovor na čitanje: kako Gradska knjižnica Samobor potiče čitanje / Draženka Robotić. Samobor : Gradska knjižnica Samobor, 2024. (str. 165-168)

Lea Bakić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 211kb

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