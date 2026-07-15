Novi uvez : časopis Zagrebačkoga knjižničarskog društva , Vol. XXIV, No. 45, 2026.
- Datum izdavanja: 15.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 23.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Jasmina Sočo
Uvodnik
Svjetlana Ciglar, Tanja Radović, Gordana Kolanović Roško
Stručni rad
Kristina Čunović, Lidija Šajatovi
Stručni rad
Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Stručni rad
Zrinka Vitković
Stručni rad
Majda Bakić
Stručni rad
Ana Golubić
Stručni rad
Marina Kundić, Danijela Čavlović
Stručni rad
Mia Jagunić
Stručni rad
Marija Žurić
Recenzija, prikaz
Zrinka Vitković
Recenzija, prikaz
Morena Livaković Ivanović
Recenzija, prikaz
Lea Bakić
Recenzija, prikaz
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