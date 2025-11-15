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Histria : godišnjak Istarskog povijesnog društva = rivista della Società Storica Istriana = časopis Istrskega zgodovinskega društva = the Istrian Historical Society review , No. 15, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 5-7)


Ostalo

hrvatski pdf 74kb
Dob mladenaca u župi Roč 1651. – 1800. (str. 11-54)

hrvatski pdf 417kb
The Ages of Newlyweds in the Parish of Roč, 1651–1800 (str. 11-54)

L’età degli sposi nella parrocchia di Rozzo 1651 – 1800 (str. 11-54)

Zdenko Balog
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj školskih zakona na razvoj pučkoga školstva u Istri (1868. – 1914.) (str. 55-75)

hrvatski pdf 243kb
The Influence of School Legislation on the Development of Public Primary Education in Istria (1868–1914) (str. 55-75)

Influsso delle leggi scolastiche sullo sviluppo dell’istruzione popolare in Istria (1868 – 1914) (str. 55-75)

Dijana Muškardin
Izvorni znanstveni članak

Djelovanje porečke hidroplanske postaje tijekom Prvoga svjetskog rata i odraz na život civilnoga stanovništva (str. 77-118)

hrvatski pdf 1043kb
Operations of the Poreč Seaplane Station during the First World War and Its Impact on Civilian Life (str. 77-118)

Le attività della stazione idrovolanti di Parenzo nella Prima guerra mondiale e le ripercussioni sulla vita della popolazione civile (str. 77-118)

Gianpaolo Gergeta
Pregledni rad

Jezik i pravopis prvoga godišta Glasa Istre (str. 119-133)

hrvatski pdf 520kb
Language and Orthography in the First Year of Glas Istre (str. 119-133)

Lingua e ortografia nelle edizioni del primo anno di pubblicazione di Glas Istre (str. 119-133)

Vanessa Vitković Marčeta
Izvorni znanstveni članak

Noć koja se pamti – Šajini i Bokordići 9. siječnja 1944. (str. 135-164)

hrvatski pdf 272kb
A Night to Remember – Šajini and Bokordići, 9 January 1944 (str. 135-164)

La notte che si ricorda – Šajini e Bokordići 9 gennaio 1944 (str. 135-164)

Marin Pekica, Iva Kolić
Izvorni znanstveni članak

Martina Blečić Kavur, LʼEtà eroica degli Histri / Herojsko doba Histra, Monografije i katalozi 39, Pula: Arheološki muzej Istre, 2024., 155 str.; Херojското доба на Хистрите / The heroic age of the Histri, Serija monografija Knjiga 3, Skopje: Arheološki muzej Sjeverne Makedonije, 2024., 154 str.; Herojsko doba Histra / The heroic age of the Histri, Sarajevo – Pula: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine / Arheološki muzej Istre, 2025., 154 str.; Herojska doba Histrov / The heroic age of the Histri, Kopar – Pula: Založba Univerze na Primorskem / Arheološki muzej Istre, 2025., 153 str. (str. 167-169)

Adriana Gri Štorga
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 140kb
Dario Koraca, Sport u Istri. Prvih 150 godina, Pula: Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’Istria, 2022., 443 str. (str. 169-173)

Igor Jovanović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 140kb
Giovanni Radossi, Il „Diario Polese“ di Giovanni Marotti. 8 settembre 1943 – 16 settembre 1947, Rovinj – Rijeka – Trst: Centro di Ricerche Storiche / Unione Italiana di Fiume / Università Popolare di Trieste, 2022., 752 str. (str. 173-176)

David Orlović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 125kb
Luciano Giuricin, Antifašizam u Rovinju i na Rovinjštini 1919. – 1945. / L’antifascismo a Rovigno e nel Rovignese 1919 – 1945, Rovinj-Rovigno: Grad Rovinj – Citta di Rovigno / Savez antifašističkih boraca i antifašista Rovinjštine – Unione dei combattenti antifascisti di Rovigno / Centar za povijesna istraživanja Rovinj – Centro di ricerche storiche di Rovigno, 2024., 306 str. (str. 176-178)

Željko Cetina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 94kb
Lucio Lorencin, Kako smo zaronili. 45 godina organiziranog ronjenja u Medulinu, Medulin: Ronilački klub „Centar“, 2023., 111 str. (str. 178-180)

Igor Jovanović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 95kb
11. istarski povijesni biennale, Villae, rustici, agricolae…: o selu i seljaštvu u povijesti na jadranskom prostoru, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču 25. – 27. svibnja 2023., urednice Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Državni arhiv u Pazinu, 2025., 280 str. (str. 181-184)

Željko Cetina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 119kb
Histria archaeologica, sv. 54/2023, Pula 2024., 272 str. (str. 184-188)

Milena Špigić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 131kb
Homo va Gračišće, izložba, Sveučilišna knjižnica, Pula, 4. – 22. travnja 2025. (str. 188-188)

Josip Lučić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 77kb
Šime Kurelić i njegovo doba, izložba, Gradska knjižnica i čitaonica, Pula, 3. – 17. listopada 2025. (str. 188-189)

Josip Lučić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 91kb
Festival povijesti Kliofest u Istarskoj županiji 2025., Pula, 14. – 18. svibnja 2025. (str. 189-190)

Igor Jovanović
Vijest

hrvatski pdf 91kb
Panel rasprava Tradicijske igre i sportovi u svakodnevnom životu, Savičenta, 25. listopada 2024. (str. 190-193)

Igor Jovanović
Vijest

hrvatski pdf 106kb
Stručni skup Tradicijske igre i sportovi kao predmet podučavanja, Savičenta, 24. listopada 2025. (str. 193-195)

Igor Jovanović
Vijest

hrvatski pdf 99kb
Instruktivni dan za učitelje i nastavnike te voditelje projekata osnovnih i srednjih škola Istarske županije u školskoj 2024./2025. godini, Santa Marina – Vabriga, 16. i 17. prosinca 2024. (str. 196-196)

Igor Jovanović
Vijest

hrvatski pdf 79kb
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2024. godini (str. 197-199)

Maurizio Levak
Vijest

hrvatski pdf 109kb
Suradnici (str. 201-202)


Ostalo

hrvatski pdf 41kb

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