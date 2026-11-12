Podravski zbornik , No. 52, 2026.
- Datum izdavanja: 12.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vesna Peršić Kovač
Uvodnik
Tatjana Tkalčec, Tena Karavidović
Stručni rad
Hrvoje Petrić
Stručni rad
Gabrijel Horvat, Magdalena Kreč
Stručni rad
Ljiljana Vugrinec
Stručni rad
Vladimir Miholek
Stručni rad
Ksenija Krušelj
Stručni rad
Bernarda Ferderber
Stručni rad
Jelena Kaić
Stručni rad
Dijana Sabolović-Krajina
Stručni rad
Katarina Franjo, Gordana Tkalec
Stručni rad
Ivon Fabijanec
Stručni rad
Marta Sabolić
Stručni rad
Tea Lucek
Stručni rad
Maša Zamljačanec
Esej
Karlo Ivanek
Esej
Marijan Špoljar
Esej
Mira Kolar-Dimitrijević
Esej
Božena Loborec
Esej
Milan Stanojević, Darko Pernjak
Esej
Štefanija Šarec
Esej
Marija Gabelica
Esej
Danijela Zagorec
Ostalo
Martin Lešćan
Ostalo
Ranka Janus
Ostalo
Ilija Cikač
Crtice
Ilija Cikač
Crtice
Milivoj Dretar
Crtice
Ana-Marija Martan
Crtice
Crtice
Kazalo
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