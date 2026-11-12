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Podravski zbornik , No. 52, 2026.

  • Datum izdavanja: 12.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 5-5)

Vesna Peršić Kovač
Uvodnik

hrvatski pdf 33kb
Utvrda Kozarevac – Bušpangrad (str. 8-14)

Tatjana Tkalčec, Tena Karavidović
Stručni rad

hrvatski pdf 300kb
Pravoslavni trgovci i gradnja pravoslavne crkve u Koprivnici u 18. stoljeću (str. 15-27)

Hrvoje Petrić
Stručni rad

hrvatski pdf 347kb
Šuma Lasno u Ludbregu (str. 28-43)

Gabrijel Horvat, Magdalena Kreč
Stručni rad

hrvatski pdf 591kb
Narodne knjižnice i bibliobusi u Koprivničko-križevačkoj županiji 1996. – 2026. (str. 44-58)

Ljiljana Vugrinec
Stručni rad

hrvatski pdf 548kb
Obuća kao dio narodne nošnje đurđevačke Podravine (str. 59-74)

Vladimir Miholek
Stručni rad

hrvatski pdf 432kb
Fragmenti iz 120 godina koprivničke gimnazije – prvi dio (str. 75-86)

Ksenija Krušelj
Stručni rad

hrvatski pdf 238kb
Stotinu i pedeset godina knjižničarstva u Đurđevcu (1876. – 2026.) Od Družtva čitaonice gjurgjevačke do suvremenoga središta znanja i kulture (str. 87-98)

Bernarda Ferderber
Stručni rad

hrvatski pdf 438kb
Umjetnost u službi marketinga: opremanje Pivnice Kraluš i Podravkinog rekreacijskog centra (str. 99-112)

Jelena Kaić
Stručni rad

hrvatski pdf 519kb
Božena Loborec – suradnica Podravskog zbornika u razdoblju 1975. – 2002. (str. 113-123)

Dijana Sabolović-Krajina
Stručni rad

hrvatski pdf 263kb
Suodnos slike i teksta u publikacijama podravske zavičajne književnosti (str. 124-142)

Katarina Franjo, Gordana Tkalec
Stručni rad

hrvatski pdf 791kb
Legradska pučka crkvena popijevka (str. 144-157)

Ivon Fabijanec
Stručni rad

hrvatski pdf 461kb
Samozatajni, ali milozvučni čuvari baštine – Glazbena zbirka iz fonda Knjižnice Muzeja grada Koprivnice (str. 158-167)

Marta Sabolić
Stručni rad

hrvatski pdf 410kb
Fest Jazza Koprivnica – studija dinamičnog vizualnog identiteta (str. 168-182)

Tea Lucek
Stručni rad

hrvatski pdf 1385kb
Glazbena linija (vremena) (str. 183-190)

Maša Zamljačanec
Esej

hrvatski pdf 277kb
Ban Krsto Frankopan i uloga Ludbrega u saboru 1526. godine (str. 192-197)

Karlo Ivanek
Esej

hrvatski pdf 561kb
Uz Zbirku Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u Muzeju Podravine u Virju (str. 198-207)

Marijan Špoljar
Esej

hrvatski pdf 808kb
Matija Peršić, virovski mlinar i trgovac brašnom u središnjoj Podravini od 1908. do 1943. godine – drugi dio (str. 208-216)

Mira Kolar-Dimitrijević
Esej

hrvatski pdf 260kb
Autobiografski dnevnički zapisi – sjećanja na obitelj, djetinjstvo, mladost i školovanje: prvi dio (str. 217-225)

Božena Loborec
Esej

hrvatski pdf 256kb
Dva sjećanja na Boženu Loborec povodom 100. obljetnice rođenja (Koprivnica, 2. lipnja 1926. – Koprivnica, 3. siječnja 2003.) 1 (str. 226-230)

Milan Stanojević, Darko Pernjak
Esej

hrvatski pdf 292kb
Pletarstvo u Ludbreškoj Podravini (str. 231-238)

Štefanija Šarec
Esej

hrvatski pdf 370kb
Erasmus+ i Koprivnica (str. 239-245)

Marija Gabelica
Esej

hrvatski pdf 604kb
Pjesme (str. 247-249)

Danijela Zagorec
Ostalo

hrvatski pdf 85kb
Martinova tambura (str. 250-251)

Martin Lešćan
Ostalo

hrvatski pdf 122kb
Sretna kraljica (str. 252-253)

Ranka Janus
Ostalo

hrvatski pdf 68kb
Radio u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca i gradu Koprivnici (str. 255-257)

Ilija Cikač
Crtice

hrvatski pdf 168kb
Stota obljetnica prvog arheološkog istraživanja u Novigradu Podravskom (str. 258-261)

Ilija Cikač
Crtice

hrvatski pdf 186kb
U Ludbregu se gospodski sviralo (str. 262-264)

Milivoj Dretar
Crtice

hrvatski pdf 841kb
Zvukovi dvadesetih: Što se i kako slušalo 1926. godine (str. 265-268)

Ana-Marija Martan
Crtice

hrvatski pdf 195kb
Kronike (str. 270-280)


Crtice

hrvatski pdf 2154kb
Sadržaj (str. 288-289)


Kazalo

hrvatski pdf 83kb

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