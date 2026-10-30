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Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , Vol. 21 No. 35, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

O NEKIM AUTOBIOGRAFSKIM MJESTIMA I ULOZI KAVANE U ŠIMIĆEVIM PROZNIM FRAGMENTIMA (str. 7-25)

hrvatski pdf 333kb
ON SOME AUTOBIOGRAPHICAL PLACES AND THE ROLE OF THE CAFÉ IN ŠIMIĆ’S PROSE FRAGMENTS (str. 7-25)

Krystyna Pieniążek-Marković
Izvorni znanstveni članak

ŠIMIĆ’S POEMS RETURN (I) AND RETURN (II) (str. 26-42)

ŠIMIĆEVE PJESME POVRATAK (I) I POVRATAK (II) (str. 26-42)

Miroslav Palameta
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 315kb
JESMO LI DOISTA SVI MRTVI? (str. 43-58)

hrvatski pdf 436kb
ARE WE REALLY ALL DEAD? (str. 43-58)

Branko Tošović
Izvorni znanstveni članak

PRAGMEMI I PRAGMAFRAZEMI SMRTI U IZABRANOJ POEZIJI ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA – MULTIMODALNOST RIJEČI, SLIKE I DODIRA (str. 59-78)

hrvatski pdf 327kb
PRAGMEMES AND PRAGMAPHRASEMES OF DEATH IN SELECTED POEMS BY ANTUN BRANKO ŠIMIĆ – MULTIMODALITY OF WORD, IMAGE AND TOUCH (str. 59-78)

Elma Durmišević
Izvorni znanstveni članak

FRAGMENTIRANA SLIKA SVIJETA U PUSTOJ ZEMLJI T. S. ELIOTA IZ PERSPEKTIVE HEIDEGGEROVE EGZISTENCIJALNE ANALITIKE (str. 79-101)

hrvatski pdf 399kb
THE FRAGMENTED IMAGE OF THE WORLD IN T. S. ELIOT’S THE WASTE LAND FROM A HEIDEGGERIAN EXISTENTIAL-ANALYTIC PERSPECTIVE (str. 79-101)

Ita Lučin
Prethodno priopćenje

SILAZEĆI GORE: (AUTO)TANATOGRAFIJA MARKA VEŠOVIĆA (str. 102-127)

hrvatski pdf 432kb
DESCENDING UPWARDS: THE (AUTO)THANATOGRAPHY OF MARKO VEŠOVIĆ (str. 102-127)

Ajla Demiragić, Adisa Bašić
Izvorni znanstveni članak

ŠIMIĆEVA OPOMENA KROZ PRIZMU TEHNOLOŠKE SINGULARNOSTI (str. 128-152)

hrvatski pdf 430kb
ŠIMIĆ'S WARNING THROUGH THE LENS OF TECHNOLOGICAL SINGULARITY (str. 128-152)

Marija Putica
Pregledni rad

ELEMENT RITUALNE SMRTI U ZAGORKINOJ VRAGOLJANKI S TREŠNJEVKE (str. 153-175)

hrvatski pdf 376kb
THE ELEMENT OF RITUAL DEATH IN ZAGORKA’S VRAGOLJANKA S TREŠNJEVKE (str. 153-175)

Beatriz Brkić
Izvorni znanstveni članak

„O, A CHERUBIN THOU WAST THAT DID PRESERVE ME!“ THE MOTIF OF A WOMAN REDEMPTRIX IN SHAKESPEARE’S PERICLES, CYMBELINE AND THE WINTER’S TALE (str. 176-201)

engleski pdf 389kb
„O, KERUBIN TI BIJAŠE ŠTO ME SAČUVA!” MOTIV ŽENE OTKUPITELJICE U SHAKESPEAREOVIM DRAMAMA PERIKLE, CIMBELIN I ZIMSKA PRIČA (str. 176-201)

Matea Džaja, Anđelka Raguž
Pregledni rad

LIFE AND DEATH IN THE 1930s RURAL SOUTH: GENDER, POVERTY, AND SPIRITUAL DISILLUSIONMENT IN WILLIAM FAULKNER’S AS I LAY DYING (1930) (str. 202-219)

engleski pdf 578kb
ŽIVOT I SMRT NA RURALNOME JUGU 1930-IH: ROD, SIROMAŠTVO I DUHOVNO RAZOČARANJE U FAULKNEROVU ROMANU DOK LEŽAH NA SAMRTI (1930.) (str. 202-219)

Ivana Čuljak
Pregledni rad

„I SMRT ĆE BITI SASMA NEŠTO LJUDSKO?“: ISKUSTVO SMRTI I TEKSTUALNOSTI VIZUALNE UMJETNOSTI U KRVAVOME RASPADU DRŽAVE (str. 220-247)

hrvatski pdf 429kb
“AND EVEN DEATH WILL BE SOMETHING ENTIRELY HUMAN?”: THE EXPERIENCE OF DEATH AND THE TEXTUALITY OF VISUAL ART IN THE BLOODY COLLAPSE OF THE STATE (str. 220-247)

Marija Vego
Pregledni rad

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