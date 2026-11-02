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Colloquia Maruliana , Vol. 35 No. 35, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Marko Marulić’s Davidias and its Antecedents (str. 5-27)

engleski pdf 357kb
Davidijada Marka Marulića i njezini prethodnici (str. 28-30)

Jeroen De Keyser
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 357kb
Novootkriveni autografi Feliksa Petančića (str. 31-62)

hrvatski pdf 1031kb
Newly Discovered Autographs of Feliks Petančić (str. 63-63)

Leon Cvitić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1031kb
»Grešna ruka« rapskoga primicerija Mateja Picića (str. 65-103)

hrvatski pdf 1740kb
The »Sinful Hand« of the Primicerius of Rab Matej Picić (str. 104-104)

Saša Potočnjak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1740kb
»Rogo mittas illius exemplar ad me«: rukopis, prijateljstvo i politika u prepisci Trankvila Andreisa i Antuna Vrančića iz 1538. godine (str. 105-121)

hrvatski pdf 226kb
»Rogo mittas illius exemplar ad me«: Manuscript, Friendship and Politics in the Correspondence of Trankvil Andreis and Antun Vrančić of 1538. (str. 122-122)

Adam Petrović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 226kb
Antun Vrančić i njegov liječnik Gabriel Leporinus Pharensis (str. 123-154)

hrvatski pdf 737kb
Antun Vrančić and His Physician Gabriel Leporinus Pharensis (str. 154-155)

Vlado Rezar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 737kb
At the Crossroads of Two Courts: Antun Vrančić and His Fragment on the Events of 1551 (str. 157-177)

engleski pdf 309kb
Na raskršću među dvorovima: Antun Vrančić i njegov ulomak o zbivanjima 1551. godine (str. 178-178)

Péter Kasza
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 309kb
Prilog versifikaciji kod hrvatskih latinista: zbirka latinskih pjesama Frana Gundulića (str. 179-200)

hrvatski pdf 266kb
A Contribution to Knowledge of the Versification of Croatian Latinists: The Frano Gundulić Collection of Poems in Latin (str. 200-201)

Leon Cvitić, Tamara Tvrtković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 266kb
Cretan and Dubrovnik-Dalmatian Renaissance Literature: Towards a Comparative Approach to the Centers of Literary Renaissance in the Eastern Mediterranean (str. 203-230)

engleski pdf 336kb
Kretska i dubrovačko-dalmatinska renesansna književnost: prema komparativnom pristupu središtima književne renesanse na istočnom Mediteranu (str. 231-231)

Petr Stehlík
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 336kb
Šesnaesta latinistička tekstološka radionica: neobjavljeno pismo Frana Trankvila Andreisa (str. 233-237)

hrvatski pdf 206kb
The Sixteenth Latin Textual Criticism Workshop: An Unpublished Letter From Fran Trankvil Andreis (str. 238-238)

Pantar Nives, Luka Šop
Stručni rad

engleski pdf 206kb
Nagrade Dana hrvatske knjige 2025. (str. 241-247)

Cvijeta Pavlović, Lada Žigo Španić, Slobodan Prosperov Novak
Ostalo

hrvatski pdf 133kb
Bibliografija Marka Marulića 2025. (str. 251-260)

Luka Marković
Bibliografija

hrvatski pdf 189kb
Referiranost (str. 261-263)

Urednički odbor Colloquia Maruliana
Vijest

hrvatski pdf 111kb
Upute suradnicima (str. 265-270)

hrvatski pdf 151kb
Instructions for contributors (str. 271-276)

Urednički odbor Colloquia Maruliana
Ostalo

engleski pdf 172kb

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