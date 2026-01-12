Matematičko fizički list , Vol. 77 No. 306, 2026.
- Datum izdavanja: 01.12.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Uvodnik
Uvodnik
Alija Muminagić
Stručni rad
Ljiljana Sudar
Stručni rad
Željko Hanjš
Životopis
Miroslav Požek, Mihael S. Grbić
Recenzija, prikaz
Petar Žugec, Ivica Friščić, Mihael Makek, Eric Andreas Vivoda
Stručni rad
Paula Livaja
Stručni rad
Ostalo
Kristijan Šimović
Recenzija, prikaz
Vlatko Crnković
Recenzija, prikaz
Maja Marić
Recenzija, prikaz
Željko Hanjš, Ana Smontara
Recenzija, prikaz
Ana Smontara
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Ostalo
Ana Smontara
Ostalo
Ana Smontara
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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